Без "Като две капки вода" следващата седмица

Популярното шоу за имитации "Като две капки вода“ излиза в кратка ваканция заради Великденските празници, като следващото издание на живо ще бъде излъчено на 20 април от 20:00 часа по Нова телевизия.

Феновете на предаването ще трябва да почакат две седмици, през които участниците ще имат повече време да подготвят новите си сценични образи.

Снощният епизод беше посветен на "Нощта на дуетите“ и завърши с прецедент – две победителки споделиха първото място. Симона и Михаела Маринова грабнаха призовото място с превъплъщение в Марая Кери и Уитни Хюстън, след като успяха да впечатлят едновременно журито и публиката в залата. Тяхното общо изпълнение беше определено от мнозина като един от най-въздействащите моменти от началото на сезона.

Екипът на предаването обещава, че след празничното прекъсване шоуто ще се завърне с още по-сложни задачи за имитация и неочаквани обрати на сцената.

Подготовката за голямото завръщане на 20 април вече тече.