Борис взе втора поредна победа в „Като две капки вода”

На крачка от полуфинала на Сезона-Слънце на „Като две капки вода” деветимата звездни участници отново поднесоха истински спектакъл от сцената на обичаното шоу. Вълнуващи и емоционални преобразявания, много танци и смях подариха още един забавен понеделник на зрителите на NOVA.

Първото място заслужи Борис след гласуването в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Певецът вдигна всички на крака с невероятното си превъплъщение в образа на легендарния български актьор Васил Михайлов и едно от най-обичаните и тъжни фолклорни изпълнения на „Руфинка болна легнала”.

"Ти изгради образа и го направи много истински, аз настръхнах”, сподели Димитър Ковачев - Фънки.

Началото на десетия лайв сложи Алекс Раева с танци и настроение, както повелява денс класиката на Technotronic – „Pump Up The Jam”. Даниел Пеев-Дънди от своя страна представи света на Khaled и разчувства всички с нежната балада “Aicha”. Емилия излезе на сцената като успешната млада изпълнителка Дара Екимова и представи хита ѝ „Дишам”. Симона се сблъска с двойно предизвикателство – мъжки образ и то на една от най-големите рок звезди – Стивън Тайлър. Тя поднесе невероятно изпълнение на вечния хит „I Don’t Want To Miss a Thing”.

Пламена разтърси сцената в Горубляне като колумбийския ураган Шакира и получи аплодисменти за изпълнението на „Objection”. Весела Бабинова облече секси костюма на Михаела Филева и успешно се превърна в поп дивата с парчето “Инкогнито”, докато тя наблюдаваше от първия ред. Виктор се сблъска с магията на операта и влезе в обувките на легендата Лучано Павароти с арията „Una furtiva lagrima”. За финал Иво Димчев излезе от асансьора с роклята на Тони Бракстън, за да изпълни една от музикалните емблеми на женската увереност и силен характер - „He Wasn't Man Enough”.

Бутонът на късмета отреди на полуфинала на 11 май Весела Бабинова да бъде Енрике Иглесиас, Пламена да изпълни песен на Бионсе, Симона да имитира Лара Фабиан, Дънди да се превъплъти в Бритни Спиърс, Алекс Раева да сложи костюма на Дара, Виктор да влезе в света на Джанет Джаксън, Иво Димчев да пее като Рей Чарлз, Емилия да бъде Софи Маринова, а победителят Борис да се превърне във вокалиста на The Prodigy - Кийт Флинт. Как ще се справят те и кой ще грабне победата в последната вечер в студиото? – разберете на 11 май от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (30.04) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Весела Бабинова. Актрисата ще разкаже за преживяването да бъде част от “Като две капки вода” и с какво то се различава от досегашните ѝ актьорски предизвикателства. Ще сподели какво за нея е най-голямото щастие, кой първи е открил актьорския ѝ талант и кои са най-хубавите моменти в живота ѝ. Не пропускайте десетия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

Първа на сцената тази вечер излиза Алекс Раева, на която се падна задачата да се преобрази в атрактивния вокал на техно денс групата Technotronic. Певицата изпълнява песента Pump up the jam“ от 1989 г., с която белгийската група превзема класациите и се превръща в международен хит. Групата е създадена от Йо Богарт, който се запознава с конгоанско-белгийската певица и автор на песни Ya Kid K (известна още като Мануела Барбара Камоси Моасо Джоги) и уелския рапър MC Eric (известен още като Ерик Мартин). Тримата създават парчето Pump Up the Jam - свежа, завладяваща смесица от рап и нови бийт елементи, което Billboard включва в списъците си с най-добрите танцови песни на всички времена.

„Предаването го приемам като бенефис. Не ми остана въздух, защото за корем и дупе правя мекици у дома“, сподели Алекс Раева.

„Изненадан съм много приятно. Изключително добро начало и се справихте много добре. Поздравления за шпагата“, е мнението на Фънки.

„Ти си всичко можещо момиче. Показа комбинация от невероятен и огромен талант, интелект, чувство за хумор и бърза реакция – това са неща, които много хора успяха да видят. Успя да покажеш това момиче, което на клипа танцува сякаш от нея зависи целия свят“, коментира Хилда Казасян.

Втори излиза актьорът Даниел Пеев – Дънди, на когото се падна задачата да се преобрази в алжирския певец и автор на песни Khaled. Khaled е популярен певец, който прави световно признатата алжирска музика Raï (смесица между северноафрикански, близкоизточни и западни ритми). Дънди изпълнява песента Aicha, написана от френския певец и автор на песни Жан-Жак Голдман. През 1996 г. песента е издадена като сингъл, съдържащ две версии: френска версия и двуезична версия, изпята на френски и арабски. Арабският текст е написан от Халед. В албума му от 1996 г. Sahra е включена двуезичната версия. Текстът на песента е за жена на име Айша, която е ухажвана от мъж. Той ѝ обещава перли, бижута, стихотворения и други луксозни и романтични неща, които тя отказва.

„Песента е много далеч от мен и исках да ми се падне жица. За втори път ще пея за нещо, което не знам какво е. Понеже песента е безкрайно популярна и известна, имам възможността да го докарам през първите два куплета, след това ще видим. Влади Михайлов ми каза да страдам усмихнат, а аз винаги съм готов за падение.", сподели притесненията си Дънди.

„Страхотен грим, а тембърът ти е същия като на този певец Khaled. Тембърът беше уникален и се справи страхотно, особено в средната част а изпълнението“, каза Веселин Маринов.

"Арабската постановка е най-трудната за пеене. Първата по трудност е българската и след това е арабската постановка – това се нарича кома. Извън нотите на петолинието е. Не успя да го направиш на арабски, докато на френски беше добре“ уточни Azis

Бутонът на късмета отреди на Емилия да влезе в образа на Дара Екимова и да изпълни песента „Дишам“. Песента е създадена от младата певица с румънския продуцент Cristian Pistol (Mr. Gun) и в нея е заложено специално послание. Според Дара думите и музиката могат да бъдат мощно средство за изразяване и подкрепа в трудни моменти и песента би могла да помогне на всички, които се борят с порива за саморазрушение.

„На тази песен се диша на всяка сричка и е много секси изпята от Дара. В нея има много сексапил и се надявам да се събера и да направя една красива песен, с красива хореография. Хореографията е лирична и изразява всичко с ръце и езика на тялото. За всички млади изпълнители мисля, че са прекрасни и много талантливи. Говоря за такива като Дара Екимова и Вениамин, който бе на тази сцена“, разкри Емилия.

„За мен си много интересен случай. Всеки един лайв имаш коренно различни имитации и ти се представяш невероятно добре. Можеш всичко и имитираш невероятно. Харесвам много гласа ти и всичко правиш много добре“, сподели Веселин Маринов.

„Успя невероятно да имитираш тази нейна енергия, която е на каданс. Беше много впечатляващо за мен и съм съгласен с всичко, което каза Веселин Маринов“, се присъедини към мнението на колегата си Хилда Казасян.

„Мнението ни на всички е, че тоалета на Дара ти стои много добре. Възхитително беше това, че ти плуваш между стиловете много свойски и много леко. Представи образа много добре“, обобщи Фънки.

Пред талантливото Gen Z в Сезона-Слънце Симона стои огромното предизвикателство да влезе в образа на неповторимия вокал на Aerosmith - рок динозавъра Стивън Тейлър и да спечели публиката с I Don’t Wanna Miss a Thing. Рокгрупата е считана за една от най-значимите и определящи за развитието на хардрока и вече над 50 години на сцена. Симона изпълнява сърцераздирателната балада I Don’t Wonna Miss a Thing, която е част от саундтрака към блокбастъра „Армагедон“. Песента всъщност е написана Даян Уорън, създала едни от най-великите любовни песни в историята на музиката, но е вдъхновена от любовната история между Барбара Стрейзънд и Джеймс Бролин.

„Ужасена съм, че ми се падна хардрок и то мъжки образ. Никога до сега не съм пяла с тази техника. Надявам се не токова да приличам на него, а поне да напомням. Чувствам се в мъжките образи като рицар с доспехи. Искам да съм рицар без броня. Самото пеене наранява гласните струни, дори самият Стивън Тейлър е прекратил изпълнителската си кариера“, сподели опасенията си Симона.

„Ти си дете, но нямаше мъжката енергия, която исках да чуя. Пя вълшебно и красиво, но не успях да чуя Стивън Тейлър“, каза Azis.

„Съгласна съм с Васил, Даде много от себе си, но липсваше малко от енергията. Въпреки това направи нещо изключително“, допълни Хилда Казасян.

Пламена, която се оказа, че много добре влиза в мъжките образи, е изправена пред сериозно предизвикателство. Бутонът на късмета ѝ отреди да влезе в кожата на истински секс символ – неподражаемата Shakira. Пламена се трансформира в латино дивата и изпява и изтанцува хитовото ѝ парче Objection. В популярното видео към клипа Shakira танцува танго вместно запазената ѝ марка бели денс и отново доказва, че не случайно в превод името ѝ означава „изваяна жена“. Ще успее ли Пламена да пресъздаде невероятните ѝ извивки?

„Трудно ми е да извлека нейния тембър, но най-голямото затруднение ще ми е, че трябва да започна с огнено танго. Надявам се поне малко да се докосна до нейния плам. Шакира е еталон за сексапил, танци и тя успява да прави всичко чрез песните си, да смесва жанрове и да чупи всякакви рамки“, заяви Пламена.

„За първи път виждам на някого да му пречи бюста, защото не може да изпълнява всички движения. Бил съм Шекира на тази сцена и е много трудно. Но според мен нямаше нищо общо“, коментира Azis.

„Според мен беше много вярно и движенията бяха едно към едно. Пламена пя страхотно и тя е от онези изпълнители, които пеят убийствено вярно. Имитацията винаги ви е много добра“, е а различно мнение Веселин Маринов.

„Пламена пееш фантастично и танцува изключително. Но проблемът е, че се размина с образа“, обобщи Хилда Казасян.

Борис Христов развълнува силно публиката с яркото си превъплъщение в любимия на поколения театрален и филмов актьор Васил Михайлов. Актьорът е известен на театралните фенове с десетките си роли в Театър на Българската армия, но също така и от десетките си филмови и телевизионни образи на Капитан Петко войвода от едноименния филм, Сюлейман ага он „Време разделно“, Кубрат от „Хан Аспарух“ и Хан Крум от „Денят на владетелите“. Борис изпълнява популярната родопска песен „Руфинка болна легнала“, която е сред най-емблематичните му балади, част от филма „Края на песента“ (1971 г.). Лентата е на режисьора Милен Николов, по разказа "Ибрям Али" на Николай Хайтов и в него Васил Михайлов си партнира с Катя Паскалева и Ицках Финци.

„Много отговорна задача е това за мен, защото Васил Михайлов силно ме респектира като актьор и изпълнител. Надявам се да не се разплача. Трябва да съм обран и сериозен. Не знам дали не направих грешка да изгледам филма „Края на песента“, защото е силно емоционално. Трябва да извадя сърцето, да го хвърля на сцената и каквото стане. Не съм опитвал да пея народна песен и ще се постарая много“, обеща Борис.

„Щом не успях да се разплача, значи съм се справил“, сподели след изпълнението, което вдигна публиката на крака Борис.

„Много добре и видях това, което исках да видя. Изгради образа и аз наистина настръхнах. Браво!“ каза Фънки.

„Това е една от най-важните 5 песни, които всеки българин знае. Беше важно и ангажиращо да се справиш добре и това ти помогна. За мен направи образа страхотно и с всеки следващ лайв разкриваш нови неща, които те допълват“, допълни Веселин Маринов.

Весела Бабинова вдигна градусите на настроението с имитацията на Михаела Филева и песента „Инкогнито“, която е от едноименния ѝ първи студиен албум от 2015 година. Автор на музиката и аранжимента е Графа, текстът е написан от него и Илия Григоров. Михаела се влюбва от пръв поглед в демото на песента и дава свои идеи за части от текста. Идеята на албума е да бъде концептуален и да е подчинен само на една идея и тя е чрез него тя да разкрие пред почитателите си своите „инкогнито“ истории. Клипът към парчето е истинско предизвикателство за Михаела, която репетира в продължение на 40 дни хореографията з професионални танцьори, но едва ли ще затруднят професионалистите на балета на Funky Monkeys.

„Много ми харесва гласа на Михаела и се надявам да го наподобя. Трудно ми е да правя и пеенето и танците едновременно, но е важно да се вземе характера на песента и женствеността ѝ. Михаела на сцената е като огън и ми се иска да наподобя жената - котка, която владее сцената. Основният съвет на самата Михаела е аз да се почувствам на сцената“, разкри Весела.

„Страхотен фен съм на Весела като актриса. Вълнувах се какъв образ ще направи и беше великолепна. Не съм вярвала, че е възможно, но се притеснявах повече от теб“, коментира самата Михаела Филева.

„Изключително трудна задача, но се справи много добре с пеенето. При Мишето има нещо уникално - харизма, финес и това не успях да го видя“, каза Хилда Казасян.

Бутонът на късмета отреди на Виктор Тодоров образ, който е невъзможен за имитация – този на великия италиански тенор Luciano Pavarotti. Емблематичната песен Una Furtiva Lacrima от операта на Гаетано Доницети „Любовен еликсир“ е често изпълнявана от тенора Павароти / Неморино, който пее за любовната отвара, която е закупил за да спечели сърцето на мечтаната си дама Адина. Всъщност това е евтино червено вино, продавано от пътуващ шарлатанин, но когато вижда Адина да плаче, той предполага, че „еликсирът“ е подействал и тя се е влюбила в него. Лучано Павароти е един от прочутите „Трима тенори“ и е добре известен с концертите си пред огромна публика и с медийните си изяви.

„Мотивиран съм, защото освен трудна задача е и много отговорна. Изграждането на тази постановка на пеене изисква години. За да се възстанови гласът изисква много здрав сън и се притеснявам много“, сподели Виктор.

„Чувствам се страхотно, че се докоснах до операта и това произведение. Благодаря на менторите и на Олга", кза след изпълнението, което вдигна публиката на крака Виктор.

„Не исках да свърша тази песен. Толкова докосващо беше и според мен трябва да пропееш опера“, каза Azis.

„За човек, който никога не е пял оперна музика, ти се справи повече от блестящо. Това е защото беше искрен и музикален. Беше силно въздействащ“, обобщи Хилда Казасян.

Последен на сцената на десети лайв на „Капките“ излезе Иво Димчевв, на когото Бутонът на късмета отреди да се превъплъти в пореден женски образ – този на американска R&B певица, автор на песни и актриса Toni Braxton. Бракстън е сред най-успешните изпълнители на 90-те години с продадени над 40 милиона записа в световен мащаб. Това, което би затруднило Димчев, който успява забележително да влезе във всеки отреден му от Бутона на късмета образ е диапазона на гласа – тя е контраалт. Песента „He Wasn’t Man Enough“ е от албума ѝ „The Heat“ и изпълнението носи на певицата наградата за Grammy за най-добър женски вокал за 2001 година. Парчето става огромен хит в САЩ и се нарежда под № 2 в класацията на Billboard Hot 100.

„Изключително красив и кадифен глас. Пълен съм със затруднения в пеенето и сякаш съм на урок по солфеж. Капките ще ми се отразят много добре интонационно. Това ми е първият женски образ с токчета. Не искам да се притеснявам за вокалите и искам да се изкефя напълно в предаването", разкри Иво Димчев.

„Като решиш да си добър - си много добър и то с мярка и много финес. Можеше да направиш образа с много гротеска, но го направи издържано и не пусна от първия до последен тон. Изключително изпълнение“, сподели мнението си Хилда Казасян.

„Всеки образ е много работен от вас. Хареса ми изпълнението ви“, допълни Веселин Маринов.

Източник: nova.bg