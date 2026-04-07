Азис помага на Ергена Евгени да спечели "Hell's Kitchen"

7 Април, 2026 13:58 1 017 7

Двамата музиканти от известно време са близки приятели, а Азис е показвал многократно, че го бива в кухнята

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пианистът Евгени Генчев изненадващо се превърна в основен претендент за титлата в новия сезон на кулинарното шоу "Hell's Kitchen“. Звездата от "Ергенът 2“, демонстрира завидна дисциплина и прецизност, с които заплашва сочената за сигурна победителка Славена Вътова.

Още от старта на предаването Ергенът загатна, че няма да бъде просто поредният "артист в кухнята“. Той успя да спечели имунитет в няколко ключови предизвикателства, показвайки стабилност под зоркия поглед на шеф Виктор Ангелов.

Докато Славена Вътова влезе в състезанието с опита на автор на кулинарна книга, Евгени предпочете да избегне излишна показност за сметка на вкуса. Той успя бързо да усвои сложни готварски похвати като оригинално подреждане на чиниите, с което впечатли журито.

Според информация на "Уикенд“, в основата на неочаквания напредък на пианиста стоят консултации с краля на фолка – Азис. Известно е, че двамата са изключително близки и прекарват голяма част от свободното си време заедно. Източници твърдят, че Азис, който се слави с отлични готварски умения, е предавал своя опит на Генчев по време на съвместните им вечери.

В кухнята на "Hell's Kitchen“ историята често показва, че предварителните прогнози могат да бъдат измамни. Въпреки готварските рецепти на Вътова в социалните мрежи, хладнокръвието на Евгени му дава сериозно предимство в решаващите моменти. Зрителите с интерес наблюдават дали "артистът“ ще успее да измъкне победата под носа на професионално подготвената си конкуренция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши

    7 0 Отговор
    Ергенът сигурно голем гу вади.

    14:01 07.04.2026

  • 2 Боко праните гащи

    7 0 Отговор
    Опааа тука се заформя нова "светска" двойка

    14:05 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ХА ХА ХА

    8 0 Отговор
    GEЙ ЕРГЕНА НАЙ ПОСЛЕ СИ НАМЕРИ ЖЕНА.

    14:25 07.04.2026

  • 6 Име

    0 0 Отговор
    Пианистчето си е определено птка!

    15:43 07.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.