Пианистът Евгени Генчев изненадващо се превърна в основен претендент за титлата в новия сезон на кулинарното шоу "Hell's Kitchen“. Звездата от "Ергенът 2“, демонстрира завидна дисциплина и прецизност, с които заплашва сочената за сигурна победителка Славена Вътова.

Още от старта на предаването Ергенът загатна, че няма да бъде просто поредният "артист в кухнята“. Той успя да спечели имунитет в няколко ключови предизвикателства, показвайки стабилност под зоркия поглед на шеф Виктор Ангелов.

Докато Славена Вътова влезе в състезанието с опита на автор на кулинарна книга, Евгени предпочете да избегне излишна показност за сметка на вкуса. Той успя бързо да усвои сложни готварски похвати като оригинално подреждане на чиниите, с което впечатли журито.

Според информация на "Уикенд“, в основата на неочаквания напредък на пианиста стоят консултации с краля на фолка – Азис. Известно е, че двамата са изключително близки и прекарват голяма част от свободното си време заедно. Източници твърдят, че Азис, който се слави с отлични готварски умения, е предавал своя опит на Генчев по време на съвместните им вечери.

В кухнята на "Hell's Kitchen“ историята често показва, че предварителните прогнози могат да бъдат измамни. Въпреки готварските рецепти на Вътова в социалните мрежи, хладнокръвието на Евгени му дава сериозно предимство в решаващите моменти. Зрителите с интерес наблюдават дали "артистът“ ще успее да измъкне победата под носа на професионално подготвената си конкуренция.