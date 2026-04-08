И Радо Шишарката се възмути на "Капките": Песните са нагласени

Фолк звездата Радо Шишарката хвърли истинска бомба в социалните мрежи, след като директно атакува шоуто "Като две капки вода" през последните дни. Той изрази съмненията си за предварително „нагласени“ песни за определени участници в шоуто.

Всичко започна след коментар на Аня Пенчева, която сподели, че Весела Бабинова е слушала непрекъснато песен на Таркан по време на турне. Именно това изказване накара Шишарката да избухне в социалните мрежи, след като жената до Владо Зомбори имитира именно турската звезда в един от лайвовете напоследък.

"Егати лъжите опашати ... Въпроси:

1.кога е било турнето.....

2.ако е било не през тази седмица

3.ако не е било някой лъже, кой

4.много замириса на нагласени песни предварително избрани от участниците

Къде е истината, къде е лъжата, господа.....арменци", пише Радо Шишарката в профила си в мрежата.

Думите му мигновено предизвикаха лавина от реакции. Част от феновете скочиха в защита на шоуто, обяснявайки, че подготовката на изпълненията често съвпада с други ангажименти на участниците. Според тях няма нищо съмнително в това дадена песен да бъде слушана и упражнявана предварително.

Но други зрители, които и по-рано изразиха съмненията си за подобно неща, не останаха убедени. Те подкрепиха подозренията на Шишарката и изразиха съмнения, че някои участници вече са фаворити на продукцията независимо, че любимците на зрителите са съвсем други.

Миналата седмица се породиха подозренията, че Иво Димчев е умишлено саботиран с абсурдни или скучни образи, за да не може да демонстрира таланта си и способността да пленява публиката за сметка на други, за които Бутонът на късмета определено носи късмет твърде често с близки до техните стилове.