И Радо Шишарката се възмути на "Капките": Песните са нагласени

8 Април, 2026 12:58 2 964 28

Поп фолк звездата също заподозря нагласени предварително песни за някои участници

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Радо Шишарката хвърли истинска бомба в социалните мрежи, след като директно атакува шоуто "Като две капки вода" през последните дни. Той изрази съмненията си за предварително „нагласени“ песни за определени участници в шоуто.

Всичко започна след коментар на Аня Пенчева, която сподели, че Весела Бабинова е слушала непрекъснато песен на Таркан по време на турне. Именно това изказване накара Шишарката да избухне в социалните мрежи, след като жената до Владо Зомбори имитира именно турската звезда в един от лайвовете напоследък.

"Егати лъжите опашати ... Въпроси:
1.кога е било турнето.....
2.ако е било не през тази седмица
3.ако не е било някой лъже, кой
4.много замириса на нагласени песни предварително избрани от участниците
Къде е истината, къде е лъжата, господа.....арменци", пише Радо Шишарката в профила си в мрежата.

Думите му мигновено предизвикаха лавина от реакции. Част от феновете скочиха в защита на шоуто, обяснявайки, че подготовката на изпълненията често съвпада с други ангажименти на участниците. Според тях няма нищо съмнително в това дадена песен да бъде слушана и упражнявана предварително.

Но други зрители, които и по-рано изразиха съмненията си за подобно неща, не останаха убедени. Те подкрепиха подозренията на Шишарката и изразиха съмнения, че някои участници вече са фаворити на продукцията независимо, че любимците на зрителите са съвсем други.

Миналата седмица се породиха подозренията, че Иво Димчев е умишлено саботиран с абсурдни или скучни образи, за да не може да демонстрира таланта си и способността да пленява публиката за сметка на други, за които Бутонът на късмета определено носи късмет твърде често с близки до техните стилове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И вчера пак питат

    21 0 Отговор
    Казах, боклуци са
    Перат грешните пари
    Те си знаят на кого и срещу какво взе

    13:02 08.04.2026

  • 2 оня с коня

    35 1 Отговор
    Това не са телевизии, а медиен бардак на мафията!

    13:02 08.04.2026

  • 4 Мемо

    35 1 Отговор
    Гледам Капките, но и според мен песните са нагласени. Не ми се струва случайно на Емилия да и се падат само поп - фолк песни. Първо беше песен на Деси Слава, след това на Глория, а сега и на Краси Радков.

    Коментиран от #11

    13:03 08.04.2026

  • 5 О Тигре

    31 0 Отговор
    Кой още им верва на Арменците, аз техни предавания не гледам от години. Тя шампионската лига е по-малко нагласена

    13:05 08.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 0 Отговор
    Те и децата знаят, че леличката в групата казва на кое дете коя играчка се пада ❗
    А да гледаш хРачков си е мазохизъм❗

    13:12 08.04.2026

  • 7 ООрана държава

    22 2 Отговор
    Травеститожендърляшки предавания с водещ Храчков и жури Мазнис, не гледам. Народа се облъчва с м0мия

    13:15 08.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    За теА дето още вярват във феърплея на бутона - да припомня :
    имаше едно предаване Господари на ефира в което показаха как от подобен бутон се избира на случаен принцип печеливш от хилядите пуснали СМС❗
    На забавен кадър се видя, че на таблото се превъртат .... ТРИ НОМЕРА, по един от всеки оператор ❗ Скоро след това предаването бе свалено от ефир❗

    13:18 08.04.2026

  • 9 Георги

    28 0 Отговор
    естествено, че са нагласени! Със сигурност кой какво ше пее е предварително решено, ако изобщо има някаква случайност е кога (в кое предаване) точно ще бъде изпълнена песента.

    13:18 08.04.2026

  • 10 Сорос

    5 15 Отговор
    Предаването работи за интересите на бившия СССР и агентите на КГБ в България. Провокират обществото с травестити, за да кажат: "ето, ние се борим със злото и ще ви пазим от него".

    Коментиран от #15, #21

    13:20 08.04.2026

  • 11 Лоло

    26 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мемо":

    Остави това, най-голямото пряко доказателство за цялата бутафория е последния епизод, където на последния изпълнител (малкото кифле) се падна образ без никой да е натискал бутона... Рачков веднага се опита да замаже зверския гаф с "опа, натиснах го без да искам", но ясно се вижда, че както се върти, изведнъж рулетката сама спира на образ без да е натиснат бутона.

    13:26 08.04.2026

  • 12 анонимен

    22 2 Отговор
    Разбира се ,че им нагласят образите.Те нагласиха арменецът Рафи да спечели два пъти и евреинът Бениамин спечели миналия сезон.

    13:27 08.04.2026

  • 13 Антон

    29 0 Отговор
    Просто спрете да им гледате безмислените предавания -песни, готвачи, ергени, брадъри и. Т.н.
    Телевизия отдавна почти не гледам, реалити предавания не гледам, сутрешни блокове, новини не гледам. евентуално някой качествен филм , който обаче съм гледал предо десетилетия. С това се изчерпва гледането ми на тв. И политиката не следя. И да ви кажа се чувствам изключително добре.

    Коментиран от #16

    13:30 08.04.2026

  • 14 Се ла ви

    18 0 Отговор
    Разбира се,че са нагласени- затова Рачков и Геро като даскалици следят строя за бутона,че да не се разменят.Някои и не пеят на живо,а са обработени предварително.Зуек-ът беше казал нещо от сорта,че няма какво да гледа.Всичко му е ясно как става схемата за пред зрителите.

    13:42 08.04.2026

  • 15 ЯСНО!

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сорос":

    Много соц.филми си гледал,че чак ти е облъчено съзнанието с елементи на СССР и КГБ...!
    Лекувай се,иди на лекар-психолог...!

    14:14 08.04.2026

  • 16 „От Атон”

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Антон":

    НАЧАЛНИК,
    ТИ АКО ЗНАЕШ КАКВИ
    ШУА
    ИЗПУСКАШ ПО ВРЕМЕ НА
    Т.НАР.МИНУТИ И ДИСПУТИ ЗА ИЗБОРИ 10.2026..
    А ПЪК....ИЗБОРИТЕ.......ПЪЛЕН ТА..К

    Коментиран от #19

    14:15 08.04.2026

  • 17 Трактор

    5 0 Отговор
    Ако хората спрат да гледат подобни халтури, няма да ги има. Елементарно е.

    14:21 08.04.2026

  • 18 А аз пък не мога да понасям!

    11 0 Отговор
    Постоянните лиготии на Рачков и хилещото се хълцане на Геро!
    За просташкото и невъзпитано прекъсване изказванията на членовете от журито-да не говорим...!

    14:22 08.04.2026

  • 19 А как сте вие от...

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "„От Атон”":

    ...Атонският манастир...?!
    Ще гласувате ли,или ще се молите денонощно за пречистване душите на Борисов и Пеевски...?!

    14:25 08.04.2026

  • 20 Кондьо

    6 2 Отговор
    А на тая м@н густа кой му дава право да използва образа на великия български борец Дан Колов, за да драсне нещо в социалните мрежи? Защо не сложи снимка на дядо си - старата м@н густа?

    14:30 08.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Капките са режисиран Кич

    6 0 Отговор
    Грозен абсурд като живота ни...

    14:50 08.04.2026

  • 23 Капките са режисиран Кич

    6 0 Отговор
    Поради това т.нар. "бутон на късмета" е най-важната част от сценария.
    Изглежда, че целия ни живот, който наричат "демокрация" го превърнаха в нещо подобно, като обикновеният човек винаги тегли "Късата клечка".
    Я си представете, ако не беше така?
    Така че, Абсурда от сцената се пренася е живота и обратно.
    Като две капки л....

    14:51 08.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ха, ха

    2 0 Отговор
    Е браво ,този Радо Шишарката най-после откри топлата вода. Това с бутона си още от началото. ,,Капките,,отдавна си изпяха песента,на доизживяване са.Игнорирам ги от години.

    18:17 08.04.2026

  • 27 Този

    1 0 Отговор
    Шушляк откри топлата вода.. Ами, че този бутон на късмета си чиста пародия, повечето песни са нагласени!

    19:42 08.04.2026

  • 28 Минаваща

    1 1 Отговор
    Колкото и да плюете и колкото и дa e нагласен бутонът, и каквито и машинации да има - никой не може дa изтрие или анулира ОГРОМНИЯ талант на участниците. Всичко останало трябва да се игнорира като помощни шоу елементи, водещи точно към това - да излезе наяве Негово Величество ТАЛАНТЪТ.

    Естествено, че не съществува певец или артист, който да имитира всичко еднакво добре.

    Ако не сте в състояние да вденете това - застанете пред огледалото и се опитайте да имитирате песен на певец, който е най-близък до вашия натюрел. И като пеене, и като държание и танци. Не ви се получава, нали? Повече ви се получава плюенето..,

    Слава Богу, че хиляди хора са наясно с това и превръщат финалните концерти в истински събития.

    А екипът, който създава капките, въпреки всички типични за такъв тип шоу “нечестности”, e почти съвършен.

    Хейтите или не - могат го, хората.

    20:10 08.04.2026