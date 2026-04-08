И Радо Шишарката се възмути на "Капките": Песните са нагласени

Фолк звездата Радо Шишарката хвърли истинска бомба в социалните мрежи, след като директно атакува шоуто "Като две капки вода" през последните дни. Той изрази съмненията си за предварително „нагласени“ песни за определени участници в шоуто.
Всичко започна след коментар на Аня Пенчева, която сподели, че Весела Бабинова е слушала непрекъснато песен на Таркан по време на турне. Именно това изказване накара Шишарката да избухне в социалните мрежи, след като жената до Владо Зомбори имитира именно турската звезда в един от лайвовете напоследък.
"Егати лъжите опашати ... Въпроси:
1.кога е било турнето.....
2.ако е било не през тази седмица
3.ако не е било някой лъже, кой
4.много замириса на нагласени песни предварително избрани от участниците
Къде е истината, къде е лъжата, господа.....арменци", пише Радо Шишарката в профила си в мрежата.
Думите му мигновено предизвикаха лавина от реакции. Част от феновете скочиха в защита на шоуто, обяснявайки, че подготовката на изпълненията често съвпада с други ангажименти на участниците. Според тях няма нищо съмнително в това дадена песен да бъде слушана и упражнявана предварително.
Но други зрители, които и по-рано изразиха съмненията си за подобно неща, не останаха убедени. Те подкрепиха подозренията на Шишарката и изразиха съмнения, че някои участници вече са фаворити на продукцията независимо, че любимците на зрителите са съвсем други.
Миналата седмица се породиха подозренията, че Иво Димчев е умишлено саботиран с абсурдни или скучни образи, за да не може да демонстрира таланта си и способността да пленява публиката за сметка на други, за които Бутонът на късмета определено носи късмет твърде често с близки до техните стилове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И вчера пак питат
Перат грешните пари
Те си знаят на кого и срещу какво взе
13:02 08.04.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А да гледаш хРачков си е мазохизъм❗
13:12 08.04.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
имаше едно предаване Господари на ефира в което показаха как от подобен бутон се избира на случаен принцип печеливш от хилядите пуснали СМС❗
На забавен кадър се видя, че на таблото се превъртат .... ТРИ НОМЕРА, по един от всеки оператор ❗ Скоро след това предаването бе свалено от ефир❗
13:18 08.04.2026
11 Лоло
До коментар #4 от "Мемо":Остави това, най-голямото пряко доказателство за цялата бутафория е последния епизод, където на последния изпълнител (малкото кифле) се падна образ без никой да е натискал бутона... Рачков веднага се опита да замаже зверския гаф с "опа, натиснах го без да искам", но ясно се вижда, че както се върти, изведнъж рулетката сама спира на образ без да е натиснат бутона.
13:26 08.04.2026
13 Антон
Телевизия отдавна почти не гледам, реалити предавания не гледам, сутрешни блокове, новини не гледам. евентуално някой качествен филм , който обаче съм гледал предо десетилетия. С това се изчерпва гледането ми на тв. И политиката не следя. И да ви кажа се чувствам изключително добре.
Коментиран от #16
13:30 08.04.2026
15 ЯСНО!
До коментар #10 от "Сорос":Много соц.филми си гледал,че чак ти е облъчено съзнанието с елементи на СССР и КГБ...!
Лекувай се,иди на лекар-психолог...!
14:14 08.04.2026
16 „От Атон”
До коментар #13 от "Антон":НАЧАЛНИК,
ТИ АКО ЗНАЕШ КАКВИ
ШУА
ИЗПУСКАШ ПО ВРЕМЕ НА
Т.НАР.МИНУТИ И ДИСПУТИ ЗА ИЗБОРИ 10.2026..
А ПЪК....ИЗБОРИТЕ.......ПЪЛЕН ТА..К
Коментиран от #19
14:15 08.04.2026
18 А аз пък не мога да понасям!
За просташкото и невъзпитано прекъсване изказванията на членовете от журито-да не говорим...!
14:22 08.04.2026
19 А как сте вие от...
До коментар #16 от "„От Атон”":...Атонският манастир...?!
Ще гласувате ли,или ще се молите денонощно за пречистване душите на Борисов и Пеевски...?!
14:25 08.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Капките са режисиран Кич
14:50 08.04.2026
23 Капките са режисиран Кич
Изглежда, че целия ни живот, който наричат "демокрация" го превърнаха в нещо подобно, като обикновеният човек винаги тегли "Късата клечка".
Я си представете, ако не беше така?
Така че, Абсурда от сцената се пренася е живота и обратно.
Като две капки л....
14:51 08.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Минаваща
Естествено, че не съществува певец или артист, който да имитира всичко еднакво добре.
Ако не сте в състояние да вденете това - застанете пред огледалото и се опитайте да имитирате песен на певец, който е най-близък до вашия натюрел. И като пеене, и като държание и танци. Не ви се получава, нали? Повече ви се получава плюенето..,
Слава Богу, че хиляди хора са наясно с това и превръщат финалните концерти в истински събития.
А екипът, който създава капките, въпреки всички типични за такъв тип шоу “нечестности”, e почти съвършен.
Хейтите или не - могат го, хората.
20:10 08.04.2026