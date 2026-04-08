Шофьор мина на червено и помете холивудска актриса и 4-те ѝ деца (ВИДЕО)

8 Април, 2026 15:58 2 696 8

Актрисата и четири от децата са постъпили в болница след сблъсъка

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Тори Спелинг е била откарана по спешност в болница, след като попадна в тежка катастрофа по-рано тази седмица в Калифорния, съобщават американски медии.

Инцидентът е потвърден първоначално от органите на реда пред TMZ. По данни на местните власти, произшествието е станало в четвъртък около 17:45 ч. в Темекюла, щата Калифорния, където служители на реда са открили два автомобила със сериозни щети след сблъсък.

От офиса на шерифа на окръг Ривърсайд уточняват пред People, че 52-годишната актриса е шофирала автомобил, в който са се намирали четири от нейните деца и трима техни приятели. По информация на разследващите, другият водач се е движил с превишена скорост и е преминал на червено, предизвиквайки удара.

Според TMZ Тори Спелинг е реагирала бързо и е успяла частично да отклони автомобила непосредствено преди сблъсъка, с което е предотвратила по-сериозни последици за пътниците.

Звездата от "Бевърли Хилс 90210" и всички деца са били евакуирани на място, като не са извършени арести, съобщават властите. Впоследствие те са транспортирани до болница с три линейки. По информация на медии пострадалите са получили наранявания като порязвания, натъртвания и сътресения.

Не се уточнява кои точно четири от петте деца на актрисата са били в автомобила. Спелинг има 5 деца – Лиам, Стела, Хати, Фин и Бо – от брака си с Дийн Макдермот, с когото се раздели през 2023 г. след 17 години съвместен живот. Разводът беше финализиран през 2024 г.

Случаят не е първият пътен инцидент с участието на актрисата. През 2011 г. тя катастрофира, докато е бременна с третото си дете, след като по собствените ѝ думи е била преследвана от папарак. Тогава тя написа в социалните мрежи: „Папарак ме преследваше с децата към училище. Опитвах се да избягам от него и претърпях сериозна катастрофа. Съборих цяла стена на училището.“

В същата публикация актрисата допълва, че фотографът е продължил да се опитва да я снима след инцидента: „И след това той все пак слезе, за да прави снимки. Десет майки го подгониха. Какво трябва да се случи – някой да загине, за да спрат папараците?“

При катастрофата през 2011 г. няма пострадали, но Тори Спелинг тогава посочва, че е потърсила медицинска помощ като предпазна мярка заради бременността си. В настоящия случай разследването на инцидента в Темекюла продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Да де

    6 3 Отговор
    За Обора това е нормално щом начело е рижия “миротворец”

    16:04 08.04.2026

  • 2 Мигащо жълто

    5 0 Отговор
    На вниманието на КАТериците и бг Трол, не превишената, несъобразената и средната скорост са опасни за движението и носят рискове от катастрофи, а отнемането на предимство, минаването на червено, както и лошите пътища и инфраструктура.

    Коментиран от #6

    16:15 08.04.2026

  • 3 00014

    4 0 Отговор
    "Тази седмица" сме все още сряда.

    16:23 08.04.2026

  • 4 Събиноооо

    7 1 Отговор
    само, ако си прочетеш текста от статията, ще разбереш, колко си неграмотна. Ама наистина, много.

    16:28 08.04.2026

  • 5 пфуууууу

    7 0 Отговор
    Според словоблудството на Събина, или с две думи според нейната неграмотност излиза, че по-рано тази седмица /???/ я е блъснала колата, а след това /???/ тя е откарана в болница. Освен това, тая е карала поне камион или бус - 7 деца и тя, общо 8 парчета. Няма такава "кола".

    16:46 08.04.2026

  • 6 Много верно и

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мигащо жълто":

    Най са виновни жълтогащниците с високо самочувствие и празни глави.

    17:00 08.04.2026

  • 7 Глеб Жиглов

    2 2 Отговор
    В обора много рядко се минава на червено , чобаните в Бг го правят редовно.

    21:07 08.04.2026

  • 8 плевен

    0 0 Отговор
    Да ви прави впечатление, че никой не е арестуван? А да си навлязал на червено и да не си виновен е възможно. Преди около две години сестрата на Серина Уйлямс мина на червено, предизвика катастрофа и съдът я оправда.По българските закони е същото. Ако вече си навлязал в кръстовището и те "хване" червеното, то тези на зелено трябва да те изчакат. Аз не бих се доверил на тази от снимката.

    21:42 08.04.2026