Шофьор мина на червено и помете холивудска актриса и 4-те ѝ деца (ВИДЕО)

Актрисата Тори Спелинг е била откарана по спешност в болница, след като попадна в тежка катастрофа по-рано тази седмица в Калифорния, съобщават американски медии.

Инцидентът е потвърден първоначално от органите на реда пред TMZ. По данни на местните власти, произшествието е станало в четвъртък около 17:45 ч. в Темекюла, щата Калифорния, където служители на реда са открили два автомобила със сериозни щети след сблъсък.

От офиса на шерифа на окръг Ривърсайд уточняват пред People, че 52-годишната актриса е шофирала автомобил, в който са се намирали четири от нейните деца и трима техни приятели. По информация на разследващите, другият водач се е движил с превишена скорост и е преминал на червено, предизвиквайки удара.

Според TMZ Тори Спелинг е реагирала бързо и е успяла частично да отклони автомобила непосредствено преди сблъсъка, с което е предотвратила по-сериозни последици за пътниците.

Звездата от "Бевърли Хилс 90210" и всички деца са били евакуирани на място, като не са извършени арести, съобщават властите. Впоследствие те са транспортирани до болница с три линейки. По информация на медии пострадалите са получили наранявания като порязвания, натъртвания и сътресения.

Не се уточнява кои точно четири от петте деца на актрисата са били в автомобила. Спелинг има 5 деца – Лиам, Стела, Хати, Фин и Бо – от брака си с Дийн Макдермот, с когото се раздели през 2023 г. след 17 години съвместен живот. Разводът беше финализиран през 2024 г.

Случаят не е първият пътен инцидент с участието на актрисата. През 2011 г. тя катастрофира, докато е бременна с третото си дете, след като по собствените ѝ думи е била преследвана от папарак. Тогава тя написа в социалните мрежи: „Папарак ме преследваше с децата към училище. Опитвах се да избягам от него и претърпях сериозна катастрофа. Съборих цяла стена на училището.“

В същата публикация актрисата допълва, че фотографът е продължил да се опитва да я снима след инцидента: „И след това той все пак слезе, за да прави снимки. Десет майки го подгониха. Какво трябва да се случи – някой да загине, за да спрат папараците?“

При катастрофата през 2011 г. няма пострадали, но Тори Спелинг тогава посочва, че е потърсила медицинска помощ като предпазна мярка заради бременността си. В настоящия случай разследването на инцидента в Темекюла продължава.