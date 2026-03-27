Новини
Любопитно »
Австралиец предлагал на жени роли във филм на Дисни срещу секс

27 Март, 2026 14:43 1 216 13

  • австралиец-
  • секс-
  • роли-
  • дисни-
  • обвинен

„Бях самотен и търсех компания. Избрах грешния път. Ерекцията ми не се подобри“, казва Джерард Вамадеван

Австралиец предлагал на жени роли във филм на Дисни срещу секс - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Австралия повдигнаха обвинения срещу мъж, който предлагал на жени роли във филм на Дисни в замяна на секс, съобщава ABC.

57-годишният Джерард Вамадеван е арестуван, след като полицията получила сигнал за мъж, представящ се за търсач на таланти за известно студио и предлагащ фалшиви възможности за кариера в замяна на секс.

Според полицията на Нов Южен Уелс той е обвинен във фалшификация, преследване и сплашване, както и в детска проституция.

В съда Вамадеван свидетелства, че се е срещал с млади жени онлайн, плащал им е за храна, пиел е кафе и е вечерял с тях.

„Бях самотен и търсех компания. Избрах грешния път. Ерекцията ми не се подобри“, добави той.

Вамадеван е излежавал присъда за подобни престъпления: през 2022 г. се е представял за кастинг агент за популярен телевизионен канал и е провел телефонни обаждания със сексуално съдържание на 46 различни жени.

В съда той също така заяви, че по време на предишното престъпление е злоупотребявал с алкохол, но сега твърди, че се е отказал от навика. Вамадеван се оплака също, че е трябвало да издържа дъщеря си, която е в колежанска възраст, че е бил третиран „като терорист“ по време на ареста си и че е водил продължаващия граждански съдебен спор с Дисни. Въз основа на тези твърдения съдията разпореди освобождаването му под гаранция със задължение да се яви в полицейското управление.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    13 0 Отговор
    Та това е все известна традиция в кино изкуството.

    14:46 27.03.2026

  • 2 Аоо!

    11 4 Отговор
    ТоА е тежък престъпник! Гадта мръсна харесва секс със жени, не го е срам...

    Коментиран от #13

    14:49 27.03.2026

  • 3 Кдкдк

    6 3 Отговор
    Мадамите хапват и пийват за негова сметка.
    Сега ще връщат ли пари?

    15:01 27.03.2026

  • 4 Роза

    5 3 Отговор
    Този е изнудвал жени за секс,защото жените не са го харесвали и не е можел да получи секс от жена доброволно!Много такива ги има,които жените ги подминават,защото нямат никаква стойност !

    Коментиран от #7, #8

    15:01 27.03.2026

  • 5 Ерекцията ми не се подобри“, добави той.

    3 1 Отговор
    може пък с някоя обиграна любопитна писарка

    15:28 27.03.2026

  • 6 кво преследване и сплашване сами са

    6 1 Отговор
    идвали при него
    това си е баш бартерна сделка
    дай за да ти дам или
    бая платена роля срещу кекс

    е обвинен във фалшификация, преследване и сплашване

    15:31 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Любопитно, колко са се съгласили??? -)))))))))))))

    15:55 27.03.2026

  • 10 малко истински факти

    1 1 Отговор
    Че какво лошо е направил , да не ги е карал на сила да се клатят върху него .

    18:34 27.03.2026

  • 11 нормално

    1 0 Отговор
    Ми нормално , такива са днешните търсачки на слава , хапват , пийват за чужда сметка, и след това си плащат отзад ...

    18:36 27.03.2026

  • 12 Йеронимус БОШ

    0 1 Отговор
    И един юнак от Банкя също е дал къща на мис Гащи , заради нейните кексуални услуги !
    И какво толкова ? Никой не го обвинява. Макар , че явно той се плаши от това , защото момичето бе скрито , когато журналистите откриха къщата в Барса и почнаха да душат наоколо !

    06:57 28.03.2026

  • 13 Двуок ЦИКЛОП

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аоо!":

    Нали ? Друго си е , ако беше ОБРАТЕН , чернокож , а и да харесва малки момченца. Щеше да бъде толериран и съжаляван. Трябва да има търпимост и либералност към различните фрийкове !

    06:59 28.03.2026