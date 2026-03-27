Австралиец предлагал на жени роли във филм на Дисни срещу секс

В Австралия повдигнаха обвинения срещу мъж, който предлагал на жени роли във филм на Дисни в замяна на секс, съобщава ABC.
57-годишният Джерард Вамадеван е арестуван, след като полицията получила сигнал за мъж, представящ се за търсач на таланти за известно студио и предлагащ фалшиви възможности за кариера в замяна на секс.
Според полицията на Нов Южен Уелс той е обвинен във фалшификация, преследване и сплашване, както и в детска проституция.
В съда Вамадеван свидетелства, че се е срещал с млади жени онлайн, плащал им е за храна, пиел е кафе и е вечерял с тях.
„Бях самотен и търсех компания. Избрах грешния път. Ерекцията ми не се подобри“, добави той.
Вамадеван е излежавал присъда за подобни престъпления: през 2022 г. се е представял за кастинг агент за популярен телевизионен канал и е провел телефонни обаждания със сексуално съдържание на 46 различни жени.
В съда той също така заяви, че по време на предишното престъпление е злоупотребявал с алкохол, но сега твърди, че се е отказал от навика. Вамадеван се оплака също, че е трябвало да издържа дъщеря си, която е в колежанска възраст, че е бил третиран „като терорист“ по време на ареста си и че е водил продължаващия граждански съдебен спор с Дисни. Въз основа на тези твърдения съдията разпореди освобождаването му под гаранция със задължение да се яви в полицейското управление.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 кво преследване и сплашване сами са
това си е баш бартерна сделка
дай за да ти дам или
бая платена роля срещу кекс
е обвинен във фалшификация, преследване и сплашване
15:31 27.03.2026
12 Йеронимус БОШ
И какво толкова ? Никой не го обвинява. Макар , че явно той се плаши от това , защото момичето бе скрито , когато журналистите откриха къщата в Барса и почнаха да душат наоколо !
06:57 28.03.2026
13 Двуок ЦИКЛОП
До коментар #2 от "Аоо!":Нали ? Друго си е , ако беше ОБРАТЕН , чернокож , а и да харесва малки момченца. Щеше да бъде толериран и съжаляван. Трябва да има търпимост и либералност към различните фрийкове !
06:59 28.03.2026