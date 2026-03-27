Австралиец предлагал на жени роли във филм на Дисни срещу секс

В Австралия повдигнаха обвинения срещу мъж, който предлагал на жени роли във филм на Дисни в замяна на секс, съобщава ABC.

57-годишният Джерард Вамадеван е арестуван, след като полицията получила сигнал за мъж, представящ се за търсач на таланти за известно студио и предлагащ фалшиви възможности за кариера в замяна на секс.

Според полицията на Нов Южен Уелс той е обвинен във фалшификация, преследване и сплашване, както и в детска проституция.

В съда Вамадеван свидетелства, че се е срещал с млади жени онлайн, плащал им е за храна, пиел е кафе и е вечерял с тях.

„Бях самотен и търсех компания. Избрах грешния път. Ерекцията ми не се подобри“, добави той.

Вамадеван е излежавал присъда за подобни престъпления: през 2022 г. се е представял за кастинг агент за популярен телевизионен канал и е провел телефонни обаждания със сексуално съдържание на 46 различни жени.

В съда той също така заяви, че по време на предишното престъпление е злоупотребявал с алкохол, но сега твърди, че се е отказал от навика. Вамадеван се оплака също, че е трябвало да издържа дъщеря си, която е в колежанска възраст, че е бил третиран „като терорист“ по време на ареста си и че е водил продължаващия граждански съдебен спор с Дисни. Въз основа на тези твърдения съдията разпореди освобождаването му под гаранция със задължение да се яви в полицейското управление.