Мишел Пфайфър влязла в конфликт с легендарен режисьор, издаде Кърт Ръсел

Кърт Ръсел разкри, че по време на снимките на филма „Текила Сънрайз“ през 1988 г. е имало напрежение между Мишел Пфайфър и режисьора Робърт Таун. Актьорът направи признанието по време на събитие, посветено на сериала „The Madison“, в който двамата с Пфайфър отново си партнират след близо четири десетилетия.

„Честно казано, имаше трудности между Мишел и Робърт“, заяви 75-годишният Кърт Ръсел пред списание People. Той допълни, че често е изпълнявал ролята на посредник между актрисата и режисьора, което е помогнало за изграждането на трайно приятелство между двамата актьори.

„Заради това създадохме много силна връзка. Работихме чудесно заедно и прекарахме страхотно време на снимачната площадка“, каза още Ръсел.

„Текила Сънрайз“, написан и режисиран от Робърт Таун, разказва историята на двама приятели от детството, изиграни от Кърт Ръсел и Мел Гибсън, които се оказват въвлечени в сложен любовен триъгълник с героинята на Мишел Пфайфър – собственичка на ресторант на име Джо Ан Валенари.

Робърт Таун е сред най-уважаваните сценаристи в Холивуд. Той печели „Оскар“ за сценария на класиката „Китайски квартал“ от 1974 г. и по-късно създава продължението „Двата Джейка“. Таун почина през юли 2024 г. на 89-годишна възраст.

Спомняйки си работата по „Текила Сънрайз“, Кърт Ръсел подчертава, че героинята на Мишел Пфайфър е била централният елемент, около който се развива действието.

„Мишел вече се превръщаше в голяма звезда, кариерата ѝ беше във възход, но аз винаги съм смятал, че тя беше идеалният избор за тази роля“, коментира актьорът.

Самата Мишел Пфайфър също не крие уважението си към колегата си. В интервю за People тя споделя, че още при първата им съвместна работа е оценила неговата подкрепа и професионализъм.

„Той беше до мен всеки ден. Това е част от характера му. Когато имах труден ден или някакъв проблем, винаги можех да отида при Кърт и да поговоря с него“, казва актрисата.

По-рано тази година Мишел Пфайфър определи Кърт Ръсел като свой „боен другар“ по време на снимките на „Текила Сънрайз“. В интервю за Variety тя го нарече свой защитник, довереник и човекът, който винаги е успявал да разсмива екипа и да създава добро настроение на снимачната площадка.

След повече от три десетилетия двамата отново работят заедно в сериала „The Madison“, създаден от Тейлър Шеридан. В продукцията те играят семейна двойка от Ню Йорк, изправена пред тежка лична трагедия.

„Минаха много години, без да имаме възможност отново да се снимаме заедно. Радвам се, че този проект ни събра“, казва Ръсел.

Сериалът дебютира през март и вече получи подновяване за още два сезона, което затвърди успеха му сред зрителите и критиците.