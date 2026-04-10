Още една турска звезда бе арестувана за наркотици

Известният турски актьор Бурак Дениз е поредната турска телевизионна и кино звезда арестувана по дело за притежание и употреба на наркотици. Той е един от 11 популярни знаменитости в южната ни съседка, които бяха задържани по време на мащабна операция за борба с наркотиците в Турция, пише Телеграф.
Бурак Дениз е широко известен с ролите си в сериалите „Кралица на нощта“, „Любовта не разбира от думи“, „Нашата история“ и други.
От няколко месеца насам Турция активно разследва случаи на контрабанда, наркотици и икономически престъпления, като шоубизнесът там понесе доста несгоди и немалко известни лица попаднаха под ударите на закона. През февруари тази година бяха арестувани 17 души. Сред арестуваните бяха Каан Тангозе, вокалист на една от най-популярните рок групи в Турция, Duman, у когото бяха открити 17 грама марихуана, и известният актьор Исмаил Хаджоглу, у когото бяха открити 33 грама наркотици. През март Главната прокуратура издаде заповед за арест на турската актриса Ханде Ерчел, известна с главната си роля в телевизионния сериал „Почукай на вратата ми“.
1 Турците са пичове,
14:47 10.04.2026