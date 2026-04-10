Още една турска звезда бе арестувана за наркотици

10 Април, 2026 11:33 1 355 1

  • турция-
  • наркотици-
  • арест-
  • задържане-
  • бурак дениз

Десетки актьори и популярни лица вече бяха задържани в рамките на мащабна акция в южната ни съседка

Още една турска звезда бе арестувана за наркотици - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Известният турски актьор Бурак Дениз е поредната турска телевизионна и кино звезда арестувана по дело за притежание и употреба на наркотици. Той е един от 11 популярни знаменитости в южната ни съседка, които бяха задържани по време на мащабна операция за борба с наркотиците в Турция, пише Телеграф.

Бурак Дениз е широко известен с ролите си в сериалите „Кралица на нощта“, „Любовта не разбира от думи“, „Нашата история“ и други.

От няколко месеца насам Турция активно разследва случаи на контрабанда, наркотици и икономически престъпления, като шоубизнесът там понесе доста несгоди и немалко известни лица попаднаха под ударите на закона. През февруари тази година бяха арестувани 17 души. Сред арестуваните бяха Каан Тангозе, вокалист на една от най-популярните рок групи в Турция, Duman, у когото бяха открити 17 грама марихуана, и известният актьор Исмаил Хаджоглу, у когото бяха открити 33 грама наркотици. През март Главната прокуратура издаде заповед за арест на турската актриса Ханде Ерчел, известна с главната си роля в телевизионния сериал „Почукай на вратата ми“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Турците са пичове,

    1 0 Отговор
    а ние онова лека наркоманско Явор Бахаров само го "галим" по рунтавата тиква и му пожелаваме да внимава повече, че да не го залавяме пак ! Одупена държава сме на мутрите и мафиотите !

    14:47 10.04.2026