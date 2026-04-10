Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Разкриха кога и къде ще е сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Разкриха кога и къде ще е сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

10 Април, 2026 12:07 841 4

  • тейлър суифт-
  • травис келси-
  • сватба-
  • ню йорк-
  • дата

Двойката се готви за лятна сватба в Ню Йорк

Разкриха кога и къде ще е сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси - 1
Снимкa: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Тейлър Суифт и състезателят от NFL Травис Келси планират сватбата си в Ню Йорк, съобщава Page Six, позовавайки се на източник, близък до двойката. Според информацията поканите вече са разпратени, а церемонията е насрочена за 3 юли.

Изборът на Ню Йорк идва изненадващо на фона на по-ранни информации, че двамата обмислят да организират събитието в Роуд Айлънд, където Суифт притежава имот в близост до хотел. Още през ноември обаче източници посочиха, че двойката обмисля промяна на плановете в полза на по-мащабна локация, способна да приеме по-голям брой гости.

С избора на Ню Йорк Тейлър Суифт и Травис Келси се нареждат сред редица известни личности, сключили брак в града. Сред тях са Бионсе и Джей-Зи, които се венчаха през 2008 г., както и Джъстин Бийбър и Хейли Бийбър, Марая Кери и Томи Мотола, Сара Джесика Паркър и Матю Бродерик, както и Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас.

Датата също не е случайна. 4 юли – Денят на независимостта на САЩ – е сред любимите празници на Тейлър Суифт, а през настоящата година страната отбелязва и 250-годишнината от основаването си, което допълнително засилва символиката на избрания период.

Връзката на певицата с Ню Йорк е дългогодишна и добре документирана. През 2014 г. тя се установява в квартала Трайбека, където обединява два съседни пентхауса в общ дуплекс и впоследствие разширява имотите си с покупката на съседна къща и апартамент от около 325 кв. м в същата сграда. Същата година тя издава песента Welcome to New York, посветена на града, в която пее: „Като всяка голяма любов – държи те в напрежение / като всяка истинска любов – непрекъснато се променя / като всяка истинска любов – побърква те / но знаеш, че не би променил нищо.“

Тейлър Суифт дори заема ролята на глобален посланик на Ню Йорк за периода 2014–2015 г., като песента е използвана в туристически кампании на града. През годините тя често е засичана в популярни ресторанти в компанията на известни личности, което затвърждава присъствието ѝ в публичния живот на мегаполиса.

Травис Келси също не крие симпатиите си към града. „Хубаво е просто да се потопиш в атмосферата. Едно от любимите ми неща в Ню Йорк е да вървя по улиците и да усещам енергията – всички са заети със своите неща и срещаш нови хора по пътя“, коментира той в интервю.

Към момента няма официално потвърждение от страна на двойката относно предстоящата сватба, но информацията вече предизвиква значителен интерес в светските среди и медиите отвъд океана.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия са мъже

    6 0 Отговор
    И двамата, нали?

    Коментиран от #4

    12:22 10.04.2026

  • 2 Поредната

    3 0 Отговор
    мъжка "любов".

    12:32 10.04.2026

  • 3 очакваме да чуем че

    3 0 Отговор
    Разкриха кога и къде ще е сватбата на събка

    13:03 10.04.2026

  • 4 туифт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тия са мъже":

    става

    13:06 10.04.2026