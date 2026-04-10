Никол Кидман се появи в дързък прозрачен тоалет на премиерата на новия си сериал (СНИМКИ)

10 Април, 2026 17:26 1 959 13

Актрисата показа доста плът на червения килим

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Никол Кидман направи впечатляваща поява на премиерата в Ню Йорк на новия сериал на Apple TV+ „Margo’s Got Money Troubles“, залагайки на дръзка визия от последната колекция на Schiaparelli - напълно прозрачна от двете на страни на тялото ѝ.

Носителката на „Оскар“ се появи в изцяло прозрачен костюм от плетена материя – комбинация от прилепнал топ тип суитшърт и пола със структура, наподобяваща люспи, допълнена от графичен бял елемент по дължината отпред и отзад. Моделът беше представен за първи път по време на Седмицата на модата в Париж през февруари като част от колекцията есен/зима 2026. Под прозрачния силует Кидман носеше черно боди, което подчертаваше линията на фигурата ѝ.

Стилът ѝ е дело на Джейсън Болдън, а визията беше допълнена със сандали Dorotea на Gianvito Rossi. Косата, оформена в небрежен кок с характерния ѝ бретон от Адир Абергел, и гримът с медни опушени сенки и нежен прасковен нюанс на устните, дело на Мери Уайлс, завършваха цялостното излъчване.

Никол Кидман заложи и на впечатляващи бижута на стойност над 150 000 долара от Roberto Coin, включително диамантена гривна и елементи от колекцията Cobra, които визуално кореспондираха с мотивите на облеклото.

Премиерата, състояла се в киносалона Regal Union Square в Ню Йорк, събра и останалите звезди от актьорския състав, сред които Ел Фанинг, Ник Оферман и Мишел Пфайфър.

Сериалът „Margo’s Got Money Troubles“ е адаптация по едноименния бестселър от 2024 г. на Руфи Торп и проследява историята на млада самотна майка, изиграна от Ел Фанинг, която започва да публикува съдържание в платформата OnlyFans, за да се издържа. Никол Кидман влиза в ролята на адвокат, намесващ се като посредник в отношенията между героинята и нейния бивш партньор. Първите три епизода ще бъдат достъпни от 15 април, като нови серии ще се излъчват всяка сряда до 20 май.

Появата на Кидман е част от серия от все по-смели модни избори през последните месеци. През март тя се появи на наградите „Оскар“ с рокля на Chanel, украсена с кристали и пера, а малко по-рано избра прозрачна визия на същата марка за премиера на друг свой проект. На рождения ден на Рийз Уидърспун в Нешвил актрисата комбинира дантелен корсет на Alexander McQueen със сребристи кожени панталони.

Предстои Никол Кидман да бъде сред водещите фигури на тазгодишния Met Gala на 4 май, където ще бъде съпредседател заедно с Бионсе, Винъс Уилямс и Ана Уинтур. Очаква се тя да се появи на събитието в компанията на дъщеря си Сънди Роуз, което ще бъде едно от редките ѝ публични семейни участия.


  • 1 Ако ще и чисто гола да излезе,

    7 5 Отговор
    Нека кой първите да я погледне тая дърта бран. тияяя!

    17:29 10.04.2026

  • 2 Ако ще и чисто гола да излезе,

    6 5 Отговор
    Няма кой повече да я погледне тая дърта бран. тияяя!

    17:29 10.04.2026

  • 3 ВАGIЗАН

    5 4 Отговор
    КВОТО И ДА ПОКАЗВА......ДРЪПНАЛА Е СОСА

    17:32 10.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дърта захабена кифла

    9 3 Отговор
    Гледката е меко казана неприятна и грозна

    Коментиран от #10

    18:00 10.04.2026

  • 7 ван мaaмy

    6 0 Отговор
    BMX бандитката..... одъртела.

    18:01 10.04.2026

  • 8 нема да има мющерии

    4 2 Отговор
    Прилична на стафида от миналогодишен козуняк. Изгорял.

    18:09 10.04.2026

  • 9 Тома

    0 0 Отговор
    Ох, котьо.

    18:19 10.04.2026

  • 10 Kaлпазанин

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дърта захабена кифла":

    Тва ако си легне с нея пиян ,инфаркта е гарантиран когато се събуди до нея човек

    18:25 10.04.2026

  • 11 Сашо Роман

    3 0 Отговор
    Стари рани

    18:32 10.04.2026

  • 12 Уффф

    0 0 Отговор
    Веяна скумрия.

    18:43 10.04.2026

  • 13 Всеки знае, че

    1 0 Отговор
    Все някой трябва да пристъргва тия баби

    18:49 10.04.2026