75-годишната "Доктор Куин Лечителката" Джейн Сиймор е сгодена? (СНИМКИ)

Нов диамантен пръстен на ръката на Джейн Сиймор предизвика вълна от предположения, че звездата може отново да е сгодена. Повод за коментарите станаха снимки от 33-ото издание на благотворителния бал Race to Erase MS в Калифорния, където 75-годишната актриса се появи в компанията на своя партньор Джон Замбети.

На червения килим Сиймор позираше с впечатляващо бижу от жълто злато с два големи диаманта, което веднага привлече вниманието на фотографите и медиите. Макар актрисата все още да не е потвърдила дали става дума за годежен пръстен, появата му засили слуховете за нова важна стъпка във връзката ѝ със Замбети.

В интервю за британски медии звездата от култовия сериал "Доктор Куин Лечителката" призна, че се намира в един от най-щастливите периоди от живота си.

„Много съм влюбена и развълнувана от всичко, което се случва в живота ми“, сподели актрисата. Тя разкри още, че двамата с Джон наскоро са прекарали спокойна ваканция заедно и продължават да се радват на изключително хармонични отношения.

Джейн Сиймор не крие, че не е очаквала отново да намери толкова силна любов. След четири брака и десетилетия под светлината на прожекторите тя неведнъж е говорила открито за трудностите в личния си живот. Именно затова настоящата ѝ връзка често е определяна от самата нея като приятна изненада.

„Намирам се в здрава, отдадена и изпълнена с любов връзка. Чувствам се благословена и изключително щастлива, особено на този етап от живота си“, казва актрисата.

Любовната история между двамата започва по необичаен начин. Те се запознават на среща на сляпо, организирана от общи приятели. Допълнителна роля за сближаването им изиграват и техните синове, които се познават от години.

През последните месеци Джейн Сиймор и Джон Замбети все по-често се появяват заедно на обществени събития. Двамата не крият близостта си, а актрисата многократно е подчертавала, че отношенията им се основават на взаимно уважение, приятелство и общи интереси.

Засега Джейн Сиймор не коментира директно слуховете за годеж.