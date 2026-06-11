Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
75-годишната "Доктор Куин Лечителката" Джейн Сиймор е сгодена? (СНИМКИ)

75-годишната "Доктор Куин Лечителката" Джейн Сиймор е сгодена? (СНИМКИ)

11 Юни, 2026 13:59 1 575 13

  • джейн сиймор-
  • сгодена-
  • доктор куин лечителката-
  • връзка-
  • влюбена

Актрисата сподели, че е влюбена и щастлива

75-годишната "Доктор Куин Лечителката" Джейн Сиймор е сгодена? (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нов диамантен пръстен на ръката на Джейн Сиймор предизвика вълна от предположения, че звездата може отново да е сгодена. Повод за коментарите станаха снимки от 33-ото издание на благотворителния бал Race to Erase MS в Калифорния, където 75-годишната актриса се появи в компанията на своя партньор Джон Замбети.

На червения килим Сиймор позираше с впечатляващо бижу от жълто злато с два големи диаманта, което веднага привлече вниманието на фотографите и медиите. Макар актрисата все още да не е потвърдила дали става дума за годежен пръстен, появата му засили слуховете за нова важна стъпка във връзката ѝ със Замбети.

Публикация, споделена от MARCOS DIAZ (@marcosdiazhair)

В интервю за британски медии звездата от култовия сериал "Доктор Куин Лечителката" призна, че се намира в един от най-щастливите периоди от живота си.

„Много съм влюбена и развълнувана от всичко, което се случва в живота ми“, сподели актрисата. Тя разкри още, че двамата с Джон наскоро са прекарали спокойна ваканция заедно и продължават да се радват на изключително хармонични отношения.

Джейн Сиймор не крие, че не е очаквала отново да намери толкова силна любов. След четири брака и десетилетия под светлината на прожекторите тя неведнъж е говорила открито за трудностите в личния си живот. Именно затова настоящата ѝ връзка често е определяна от самата нея като приятна изненада.

„Намирам се в здрава, отдадена и изпълнена с любов връзка. Чувствам се благословена и изключително щастлива, особено на този етап от живота си“, казва актрисата.

Любовната история между двамата започва по необичаен начин. Те се запознават на среща на сляпо, организирана от общи приятели. Допълнителна роля за сближаването им изиграват и техните синове, които се познават от години.

През последните месеци Джейн Сиймор и Джон Замбети все по-често се появяват заедно на обществени събития. Двамата не крият близостта си, а актрисата многократно е подчертавала, че отношенията им се основават на взаимно уважение, приятелство и общи интереси.

Засега Джейн Сиймор не коментира директно слуховете за годеж.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито

    15 0 Отговор
    Тази година булка, догодина люлка.

    Коментиран от #7

    14:02 11.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 111

    7 7 Отговор
    Д.ъ.р.т.а б.р.а.н т.и.я

    14:06 11.06.2026

  • 4 Крив макарон

    11 1 Отговор
    Екстра е.... булката. Без забележки.

    14:06 11.06.2026

  • 5 У да го натегля.........

    3 4 Отговор
    В дъртата п.......

    14:15 11.06.2026

  • 6 Семо

    5 1 Отговор
    С палет за вагинална сухота, ще я взема у дома! Оряхово до Дунав, днес, сега!

    14:26 11.06.2026

  • 7 Тома

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Честито":

    За люлка задължително булката трябва да е млада.А за таткото може да е и към 80 години като Ал Пачино и Дениро.

    14:27 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    5 0 Отговор
    Да е жива и здрава!

    14:43 11.06.2026

  • 10 Хаха

    4 0 Отговор
    Дърта ама се озърта

    14:44 11.06.2026

  • 11 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    Честито на който обича ошав.

    14:52 11.06.2026

  • 12 Доброжелател

    2 0 Отговор
    Колкото години има напред , нека да са щастливи !

    14:54 11.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Лесно е за една жена на 75 да имитира оргазъм❗
    Виж за един мъж на 75 да имитира ерекция си е за Оскар❗

    15:54 11.06.2026