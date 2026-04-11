Семейството на Майкъл Джексън се събра за премиерата на "Майкъл", но без сестрите и дъщеря му

Синовете на Майкъл Джексън – Принс Джексън и Биги Джексън – се появиха за пръв път от дълги години заедно на публично събитие, като преминаха по червения килим на премиерата на биографичния филм „Майкъл“ в Берлин, придружени от част от семейството.

Двамата привлякоха внимание не само с присъствието си, но и с избора на облекло, вдъхновен от емблематичния стил на покойния им баща. 29-годишният Принс беше в класически черен костюм, комбиниран с червена риза и вратовръзка – визия, напомняща сценичното облекло на Майкъл Джексън от изпълнението на „Dangerous“ през 2002 г. По-малкият му брат, 24-годишният Биги, избра черно сако със златни ивици по ръкавите и аксесоар с изображение на една от характерните пози на „Краля на попа“.

На събитието присъстваха и редица членове на фамилията Джексън, сред които братята на изпълнителя Джаки Джексън, Джърмейн Джексън и Марлон Джексън. Сред гостите бяха и синовете на Джърмейн – Джафар Джексън, който изпълнява главната роля във филма, и Джърмейджести Джексън, както и Ранди Джексън-младши.

Осезаемо отсъствие направиха сестрите на Майкъл Джексън – Джанет Джексън и Латоя Джексън, както и дъщеря му Парис Джексън. Липсата им идва на фона на вече известни резерви към продукцията. Според информация на „Variety“, Джанет Джексън не фигурира като персонаж във филма, режисиран от Антоан Фукуа, докато ролята на Латоя е поверена на британската актриса Джесика Сула.

По-рано тази година източници твърдят, че Джанет Джексън е изразила критично отношение към проекта по време на вътрешна прожекция, като е коментирала негативно редица аспекти – от актьорската игра до режисурата и начина, по който са пресъздадени персонажите.

Парис Джексън също публично дистанцира себе си от филма. През септември 2025 г. тя реагира на твърдения, че подкрепя продукцията, като заяви, че няма участие в нея и че направените от нея коментари по ранна версия на сценария не са били взети предвид. „Не казвайте на хората, че съм била „полезна“ за филм, в който нямам никакво участие“, написа тя в социалните мрежи.

В деня на премиерата Парис беше заснета в Западен Холивуд в неформална обстановка с приятели, далеч от официалното събитие. Отсъствието ѝ допълнително подчертава разминаванията в позициите на членовете на семейството по отношение на биографичния филм, който проследява пътя на Майкъл Джексън от детска звезда до глобална музикална икона.