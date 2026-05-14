Робърт Земекис смятал, че "Форест Гъмп" ще е пълен провал, не разрешава римейк на "Завръщане в бъдещето"

14 Май, 2026 15:44 867 1

Венелина Маринова

Режисьорът Робърт Земекис, който празнува на 14 май своя 74-ти рожден ден, е сред най-великите иноватори в Холивуд, известен със своята технологична мания и необичайни работни методи.

Създателят на филмовите класики като "Завръщане в бъдещето и "Форест Гъмп" вярва, че дигиталните актьори са бъдещето. Той настоявал да режисира филми изцяло с performance capture технология (Полярен експрес, Беулф), въпреки острите критики за „мъртвите погледи“ на героите.

Земекис притежава правата за "Завръщане в бъдещето" и официално е обявил, че няма да позволи римейк, докато е жив, като се надява наследниците му също да блокират подобни опити.

Предпочита контролираната среда на студиото. Често казва, че ако можеше, би снимал всеки един кадър пред зелен екран, за да има абсолютен контрол над светлината и елементите.

Земекис снима цели 5 седмици от "Завръщане в бъдещето" с актьора Ерик Столц в ролята на Марти Макфлай. Режисьорът осъзнава, че Столц играе твърде драматично, изтрива всичко и презаснема филма отначало с Майкъл Джей Фокс, което струва милиони на студиото.

Докато Том Ханкс отслабва драстично и пуска брада за втората половина на "Корабокрушенецът", Земекис спира продукцията за година. Вместо да почива, той взема същия екип и заснема целия трилър "Прозрачно минало" с Харисън Форд.

Преди премиерата на "Форест Гъмп", Земекис е бил убеден, че филмът ще е финансов провал и ще съсипе кариерата му. Лентата печели 6 Оскара, включително за най-добър режисьор.

Стивън Спилбърг е негов ментор, но в началото Земекис е толкова агресивен в идеите си, че продуцентите го смятат за „твърде радикален“ и никой не иска да финансира ранните му проекти без намесата на Спилбърг.

Земекис е сертифициран пилот и притежава собствен самолет. Споделя, че пилотирането му дава същото усещане за контрол и изолация от света, каквото намира и в монтажната стая.

Обожава визуалните шеги. В "Завръщане в бъдещето" името на мола се променя от „Twin Pines Mall“ на „Lone Pine Mall“, след като Марти прегазва едно от дърветата в миналото – детайл, който Земекис умишлено не обяснява на зрителите.


