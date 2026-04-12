Новини
Любопитно »
Синът на Михаил Белчев отбелязва първи рожден ден без татко си

12 Април, 2026 17:19 850 4

  • константин белчев-
  • михаил белчев-
  • рожден ден

Константин Белчев днес навършва 27 години

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Константин Белчев - син на легендарния поет и певец Михаил Белчев, отбелязва първи рожден ден без татко си, пише bgdnes.bg

Младият мъж надали ще празнува, защото баща му почина едва преди няколко дни, а в такива момента на човек не му е до никакви празненства. Това са моменти, в които човек превърта всички спомени с ближния си, който го е напуснал. Това са моментите, в които човек реално оценява какво е имал и какво е загубил.

Константин и баща му бяха доста близки, а самият певец редовно споменаваше, че раждането на сина му е един от най-емоционалните моменти в живота му, свързан с празничния дух. За Константин обаче този празничен дух може би се изпари завинаги.

Константин Белчев е роден на 12 април 1999 г., което в същата година е било вторият ден на Великден. Днес той навършва 27 години. Той се ожени през септември миналата година.

Константин също се занимава с музика и върви по стъпките на баща си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    6 1 Отговор
    Има си хас синчето да е тръгнал да става зидаро-мазач...

    17:20 12.04.2026

  • 2 Роза

    2 0 Отговор
    Съболезнования на Константин!Баща му освен песните си остави и живо наследство на тази земя-потомство!Този Великден ще бъде тъжен за Константин,но ще цитирам текста от един некролог:"Живите вървят,а покойните им сочат пътя!"

    17:38 12.04.2026

  • 3 Миндич

    1 0 Отговор
    Лека му пръст на Мишо Белчев,талантлив човек беше.А за сина...че Мишо Белчев спокойно може да му бъде дядо.Но стават и такива неща.

    18:03 12.04.2026

  • 4 Пиар от смъртта ката саянения

    0 1 Отговор
    Този му е внук, бе. Може ли да е син на дядо?

    18:06 12.04.2026