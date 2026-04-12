Синът на Михаил Белчев отбелязва първи рожден ден без татко си

Константин Белчев - син на легендарния поет и певец Михаил Белчев, отбелязва първи рожден ден без татко си, пише bgdnes.bg
Младият мъж надали ще празнува, защото баща му почина едва преди няколко дни, а в такива момента на човек не му е до никакви празненства. Това са моменти, в които човек превърта всички спомени с ближния си, който го е напуснал. Това са моментите, в които човек реално оценява какво е имал и какво е загубил.
Константин и баща му бяха доста близки, а самият певец редовно споменаваше, че раждането на сина му е един от най-емоционалните моменти в живота му, свързан с празничния дух. За Константин обаче този празничен дух може би се изпари завинаги.
Константин Белчев е роден на 12 април 1999 г., което в същата година е било вторият ден на Великден. Днес той навършва 27 години. Той се ожени през септември миналата година.
Константин също се занимава с музика и върви по стъпките на баща си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лорда
17:20 12.04.2026
2 Роза
17:38 12.04.2026
3 Миндич
18:03 12.04.2026
4 Пиар от смъртта ката саянения
18:06 12.04.2026