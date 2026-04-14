Фил Колинс, Iron Maiden и Oasis влизат в Залата на славата на рокендрола

14 Април, 2026 09:42 415 3

Шакира, Pink и Марая Кери ще чакат още

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фил Колинс, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan ще бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола през 2026 г. Списъкът с новите членове беше обявен в понеделник вечерта в American Idol, предаде Associated Press.

Списъкът включва изпълнители, чиито първи комерсиални записи са издадени преди поне 25 години. Повече от 1200 музиканти, историци и представители на музикалната индустрия са гласували за кандидатите.

Фил Колинс, който вече е член на Залата на славата като член на Genesis, беше въведен в първата си година на номинация. В списъка са още Iron Maiden, които са били номинирани два пъти преди това, соул-джаз певицата Sade, номинирана за първи път Wu-Tang Clan, и Лутър Вандрос, чиито албуми са продадени в над 25 милиона копия.

Тази година в Залата на славата ще бъдат въведени и Joy Division и New Order, както и отново събралите се Oasis с участието на братята Галахър. Били Айдъл, известен с творчеството си между пънка и поп рока, също е сред въведените изпълнители.

Сред номинираните, които не бяха въведени тази година, са Марая Кери, Лорин Хил, INXS, Мелиса Етъридж, Джеф Бъкли, Pink, New Edition и Шакира.

Специалните категории включват Куин Латифа, Селия Круз, Фела Кути, MC Lyte и Грам Парсънс (награда за ранно влияние), както и Линда Крийд, Ариф Мардин, Джими Милър и Рик Рубин (награда за музикалност).

Гала церемонията ще се проведе на 14 ноември в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис, а телевизионна версия ще се излъчи през декември по ABC и Disney+. През 2027 г. церемонията ще се завърне в Кливланд, дом на Залата на славата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идън

    3 0 Отговор
    О,най- после но Деф Лепърд имат песен-,,Too LATE for love,,-в превод- твърде късно за китка...Очаквам реакцията на Брус и групата.

    09:59 14.04.2026

  • 2 БеГемот

    0 0 Отговор
    В тая зала има всичко друго но не и рокендрол....манджа с грозде...

    10:12 14.04.2026

  • 3 666

    0 0 Отговор
    Ще бъде впечатляващ речитатива на корабната сирена, сигурен съм, че ще е епохално! Те мноооого им се "кефят", не ми се вярва да се появят, но нали ставали чудеса, та кой знае... Ще е яко ако забият някой 10 мин шедьовър или направо им откъснат главите с гневното дете хахахаха
    Отивам да набия зверски дет метъл в изпълнение на Шакира и Марая Кери, ... Чък със сигурност се е обърнал в гроба четейки това!

    10:21 14.04.2026