Фил Колинс, Iron Maiden и Oasis влизат в Залата на славата на рокендрола

Фил Колинс, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan ще бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола през 2026 г. Списъкът с новите членове беше обявен в понеделник вечерта в American Idol, предаде Associated Press.

Списъкът включва изпълнители, чиито първи комерсиални записи са издадени преди поне 25 години. Повече от 1200 музиканти, историци и представители на музикалната индустрия са гласували за кандидатите.

Фил Колинс, който вече е член на Залата на славата като член на Genesis, беше въведен в първата си година на номинация. В списъка са още Iron Maiden, които са били номинирани два пъти преди това, соул-джаз певицата Sade, номинирана за първи път Wu-Tang Clan, и Лутър Вандрос, чиито албуми са продадени в над 25 милиона копия.

Тази година в Залата на славата ще бъдат въведени и Joy Division и New Order, както и отново събралите се Oasis с участието на братята Галахър. Били Айдъл, известен с творчеството си между пънка и поп рока, също е сред въведените изпълнители.

Сред номинираните, които не бяха въведени тази година, са Марая Кери, Лорин Хил, INXS, Мелиса Етъридж, Джеф Бъкли, Pink, New Edition и Шакира.

Специалните категории включват Куин Латифа, Селия Круз, Фела Кути, MC Lyte и Грам Парсънс (награда за ранно влияние), както и Линда Крийд, Ариф Мардин, Джими Милър и Рик Рубин (награда за музикалност).

Гала церемонията ще се проведе на 14 ноември в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис, а телевизионна версия ще се излъчи през декември по ABC и Disney+. През 2027 г. церемонията ще се завърне в Кливланд, дом на Залата на славата.