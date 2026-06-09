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Ариана Гранде се раздели с гаджето си след 3-годишна връзка

Ариана Гранде се раздели с гаджето си след 3-годишна връзка

9 Юни, 2026 10:31 628 3

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Певицата и актьорът Итън Слейтър се разведоха с половинките си, за да бъдат заедно

Ариана Гранде се раздели с гаджето си след 3-годишна връзка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ариана Гранде и Итън Слейтър са прекратили връзката си след близо три години заедно, съобщават американски медии, позовавайки се на източници от обкръжението на двамата актьори.

По информация на Page Six раздялата е настъпила преди няколко месеца, но двамата са запазили добри отношения и продължават да поддържат приятелски контакт.

„Ариана и Итън взеха решението внимателно и осъзнаха, че като приятели се чувстват по-добре, отколкото в романтична връзка. Между тях има взаимно уважение и възхищение“, твърди източник, близък до бившата двойка.

Ариана Гранде се раздели с гаджето си след 3-годишна връзка

Според същия източник певицата е концентрирана върху професионалните си ангажименти, включително новото си турне „Eternal Sunshine“ и предстоящия албум „Petal“, който трябва да излезе на 31 юли.

32-годишната Ариана Гранде и 34-годишният Итън Слейтър се запознаха по време на снимките на филмовата адаптация на мюзикъла „Злосторница“. По това време и двамата бяха семейни – Гранде беше омъжена за брокера на недвижими имоти Далтън Гомес, а Слейтър бе женен за своята ученическа любов Лили Джей, от която има син.

Новината за връзката им стана публично достояние през 2023 г. и предизвика значителен медиен интерес. Тогава Лили Джей отправи критики към певицата в интервю за Page Six, заявявайки, че семейството ѝ е пострадало от случилото се. Източници, близки до Ариана Гранде и Итън Слейтър, впоследствие отхвърлиха твърденията за неправомерни действия, като посочиха, че актьорът вече е бил разделен със съпругата си преди началото на отношенията с певицата.

Въпреки огромния обществен интерес двамата запазиха връзката си далеч от светлината на прожекторите. През последните години те рядко се появяваха заедно публично, а подробности за личния им живот почти не достигаха до медиите.

Новината за раздялата идва в момент, когато Ариана Гранде преживява един от най-активните периоди в кариерата си. След успеха на филма „Злосторница“, в който изпълнява ролята на Глинда, певицата стартира първото си голямо турне от седем години насам, а само след месец издава и новия си албум.

Според публикации в американските медии предстоящият албум „Petal“ няма връзка с раздялата на Гранде и Слейтър и не е вдъхновен от края на тяхната връзка.


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  • 1 Анджо

    4 1 Отговор
    И сега трябва да страдаме всички ли. От факти да си страдат колкото си искат.🤷🤪😁

    10:35 09.06.2026

  • 2 сега и е по добре . има и нова песен

    1 0 Отговор
    доста е малка за певица . нашите певици са далече по едри . но не са по награждавани . като чуят Билборд и се просълзяват . поне да влязат . поне с една песен . трудно е . аз Злосторница не бих го гледал . Толкова отнесен филм . песента беше ок .

    10:50 09.06.2026

  • 3 Моряка

    5 0 Отговор
    Факти със световна новина?Голям праз,че някоя се разделила с някой си.Безкрайно безинтересни за средно статистическия българин.Ако пишете какво кафе пие Дара сутрин,сигурно ще бъде по интересно.

    10:50 09.06.2026