Павел Николов разказа откровено за зависимостта от наркотиците

Павел Николов разказа откровено за зависимостта от наркотиците

14 Април, 2026 17:31 1 248 12

  • павел николов-
  • наркотици-
  • зависимост-
  • музика-
  • рапър-
  • водещ

Тийнейджърските години на Павел са белязани от пристрастяване и тежки лични борби

Павел Николов разказа откровено за зависимостта от наркотиците - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рапърът и тв водещ на „Игри на волята“ Павел Николов направи болезнено откровена изповед за най-тежкия период в живота си – години, белязани от наркотици, улично влияние и сблъсък с насилие, който почти излиза извън контрол.

В телевизионно интервю пред Алекс Сърчаджиева в „Животът по действителен случай“ по bTV Павел Николов признава, че като тийнейджър е преминал през опасен период на зависимости.

„От 15 до 18 години беше този период. Взимах наркотици“, разказва той без заобикалки, описвайки години на обърканост и рискован начин на живот.

Най-драматичният момент идва, когато мъж от криминалните среди, когото е смятал за ментор, го пребива жестоко заради пари. След инцидента Павел Николов подава сигнал в полицията, но ситуацията се задълбочава.

„Когато излязох, той ми се обади и ми каза да съм жив и здрав… както и майка ми и сестра ми“, споделя той, подчертавайки, че тогава осъзнава, че и семейството му е в опасност.

Рапърът разказва и за друга тежка рана – смъртта на баща му, когато е едва на 11 години. Това събитие оставя дълбок отпечатък върху него и формира част от вътрешната му борба през годините. Въпреки трудностите, именно семейството и възпитанието му помагат да поеме в различна посока и постепенно да се върне към по-стабилен живот.

Днес Павел Николов казва, че музиката е неговото спасение и начин да излезе от тъмния период. Той признава, че се чувства по-силен като автор на музика, отколкото като изпълнител.

„Първите ми пари бяха 30 лева – за бийт, който направих в детската си стая“, спомня си той.

В интервюто той говори и за решението си да поеме самостоятелен път извън музикалния дует с Венци, както и за личния си живот. Днес не крие желанието си за семейство с партньорката си Кристина Нгуен.

„Искам семейство. Това е нещото, което може да запълни празнотата в човека“, признава Павел Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    7 3 Отговор
    нема бивш наркоман
    нема бивш педофил

    17:33 14.04.2026

  • 2 а миче пък ти раздуй като

    4 0 Отговор
    разкажеш откровено за зависимостта от цъкане на безсмислени пълнежи
    за някви си хорица и мифли

    17:34 14.04.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Симпатяга, само като го видиш и ти идва да хванеш бухалката...

    17:35 14.04.2026

  • 4 Туин Пийкс

    5 0 Отговор
    И този Павел си е имал лама и ментор, като тинейджър. Добре, че се е отървал "само" с жесток побой

    Коментиран от #6

    17:42 14.04.2026

  • 5 665

    2 0 Отговор
    Няма нужда да разказва, само като го погледнеш е ясен. И не прозаичното марихуанака събота неделя или смъркал нещо на Нова година преди 10 години.

    17:50 14.04.2026

  • 6 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Туин Пийкс":

    Всички у сектата БГ се кланят на бог Буда.

    17:50 14.04.2026

  • 7 Гост

    5 1 Отговор
    Гледам много "извиесни" обикалят всякакви студия, подкастове и винаги започват историята с "това не съм го казвал никъде" или "това го казвам за първи път". Някъв тренд е

    Коментиран от #9, #10

    17:51 14.04.2026

  • 8 Много

    0 0 Отговор
    Искам семейство. Това е което ще те промени, към по добро..

    Коментиран от #11

    17:56 14.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да знаеш

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Тренд ли?
    Ти си тренд, даже трендльо!

    18:28 14.04.2026

  • 11 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Много":

    ами оженете го за тая с косата
    ще си навакса

    18:29 14.04.2026

  • 12 Изкежени

    0 0 Отговор
    Наркомани водещи в ТВ? Защо? Бил се покаял! Казал десет пъти “Отче наш”?
    Такива не се допускат на запад до ефира!

    19:14 14.04.2026