Павел Николов разказа откровено за зависимостта от наркотиците

Рапърът и тв водещ на „Игри на волята“ Павел Николов направи болезнено откровена изповед за най-тежкия период в живота си – години, белязани от наркотици, улично влияние и сблъсък с насилие, който почти излиза извън контрол.

В телевизионно интервю пред Алекс Сърчаджиева в „Животът по действителен случай“ по bTV Павел Николов признава, че като тийнейджър е преминал през опасен период на зависимости.

„От 15 до 18 години беше този период. Взимах наркотици“, разказва той без заобикалки, описвайки години на обърканост и рискован начин на живот.

Най-драматичният момент идва, когато мъж от криминалните среди, когото е смятал за ментор, го пребива жестоко заради пари. След инцидента Павел Николов подава сигнал в полицията, но ситуацията се задълбочава.

„Когато излязох, той ми се обади и ми каза да съм жив и здрав… както и майка ми и сестра ми“, споделя той, подчертавайки, че тогава осъзнава, че и семейството му е в опасност.

Рапърът разказва и за друга тежка рана – смъртта на баща му, когато е едва на 11 години. Това събитие оставя дълбок отпечатък върху него и формира част от вътрешната му борба през годините. Въпреки трудностите, именно семейството и възпитанието му помагат да поеме в различна посока и постепенно да се върне към по-стабилен живот.

Днес Павел Николов казва, че музиката е неговото спасение и начин да излезе от тъмния период. Той признава, че се чувства по-силен като автор на музика, отколкото като изпълнител.

„Първите ми пари бяха 30 лева – за бийт, който направих в детската си стая“, спомня си той.

В интервюто той говори и за решението си да поеме самостоятелен път извън музикалния дует с Венци, както и за личния си живот. Днес не крие желанието си за семейство с партньорката си Кристина Нгуен.

„Искам семейство. Това е нещото, което може да запълни празнотата в човека“, признава Павел Николов.