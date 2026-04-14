Бившият съпруг на Бритни Спиърс проговори за влизането ѝ в клиника

Кевин Федърлайн е заявил, че подкрепя решението на бившата си съпруга Бритни Спиърс да потърси помощ по собствена инициатива, след като певицата доброволно е постъпила в клиника за рехабилитация след ареста ѝ за шофиране в нетрезво състояние миналия месец.

Изявлението беше направено чрез неговия адвокат Марк Винсент Каплан, който пред TMZ посочи, че Федърлайн е запознат със ситуацията и оценява факта, че решението изглежда е взето лично от Спиърс, без външен натиск. По думите му, ако тя действително има нужда от помощ, той приветства стъпката ѝ да я потърси.

Информацията за постъпването ѝ в рехабилитационно заведение беше потвърдена и от представители на певицата. Източник, цитиран от Page Six, уточнява, че решението е свързано не само с евентуална употреба на вещества, но и с по-широк фокус върху психичното ѝ здраве и необходимостта да отдели време за себе си.

Според същия източник, Бритни Спиърс е мотивирана да работи върху личното си състояние и е взела решението самостоятелно, като част от по-дългосрочен процес на възстановяване.

Кевин Федърлайн и Бритни Спиърс бяха женени в периода 2004–2007 г. и имат двама сина – Шон Престън и Джейдън Джеймс, които вече са пълнолетни. По информация от близки до семейството, те също подкрепят предприетите от певицата действия.

Арестът на Бритни е извършен на 4 март, след като органите на реда са установили, че автомобилът ѝ се движи неравномерно по пътното платно. По време на проверката е открито неидентифицирано вещество, а според първоначални данни тя е била под въздействие на комбинация от алкохол и други субстанции.

След инцидента поп певицата прекарва повече време със синовете си, включително по време на кратко пътуване с яхта, снимки от което публикува в социалните мрежи. В същия период Шон Престън направи промяна в профила си в Instagram, като добави фамилията на майка си към потребителското си име и премахна това на баща си, като се представя за Шон Спиърс.