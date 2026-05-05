Цветеслава Гълъбова: Замразете спешно депутатските заплати и забранете бордовете за държавните служители

Известният психиатър д-р Цветеслава Гълъбова призова новата власт да предприеме незабавни реформи, сред които замразяване на депутатските възнаграждения и спиране на роднинските назначения. В своя позиция, публикувана в социалните мрежи във вторник, тя критикува остро настоящите политически привилегии и настоява за радикални промени в държавното управление и приоритетите на здравеопазването.
Гълъбова обръща специално внимание на порочните според нея практики в държавната администрация. Тя настоява за спешни действия по отношение на допълнителните доходи на хората във властта.
„Съветвам новата власт рязко да прекрати практиката държавни служители /по смисъла на закона за държавната администрация/ да членуват в бордове на държавни дружества срещу заплата. Това е установена от години практика. Цинично е!“, заявява Цветеслава Гълъбова в личния си профил.
Тя допълва, че е необходимо да се реши и въпросът с осигуровките на администрацията, които се поемат изцяло от държавния бюджет.
В контекста на икономическата ситуация в страната, медикът предлага конкретни мерки за свиване на разходите на народните представители.
„Новата власт може съвсем спокойно да вземе решение и за замразяване заплатите на депутатите до края на тази година ПОНЕ! Това не е популизъм, а възможност да се спестят пари на бюджета“, смята Гълъбова.
Тя настоява за преразглеждане на привилегиите на политиците, включително безплатните квартири и транспортните разходи, аргументирайки се с факта, че голяма част от населението живее в бедност. „Мина еуфорията с ролсройси, майбаси и пр. демонстрации на възможности, сега е време да се мисли и работи за народа, за ЦЕЛИЯ НАРОД, а не само за електората, избрал всичките 240 души в парламента“, пише още тя.
Цветеслава Гълъбова не подминава и темата за кадровите назначения, като призовава за спиране на назначенията на роднини по „права, съребрена, сватовска и кумова линия“. Според нея този проблем е много по-лесен за решаване от битката с олигархията и изисква единствено политическа воля да не се назначават близки на държавни постове.
Като лекар с дългогодишен опит, тя поставя особен акцент върху предстоящия бюджет в сферата на медицината.
„Ако в бюджета на държавата, а не на касата, не се заложи значително увеличение на парите за профилактика и превенция, за ПСИХИАТРИЧНА грижа, за трудно достъпните райони, за младите специалисти, ще съм наясно, че промени няма да има“, категорична е Гълъбова. Тя завършва с посланието, че здравеопазването не е пазар или бизнес, а благо, което държавата дължи на всеки гражданин.
14:08 05.05.2026
14:09 05.05.2026
14:09 05.05.2026
14:12 05.05.2026
5 ДрайвингПлежър
3 минимални заплати са им достатъчни!
Това, че участват в комисии е част от задълженията им и не следва да се заплаща! Безотчетни пари за незнам си какво, пари в пликче - забравете! 10 000 евро за трътляк, който даже и не мисли, а чака партийния секретар да вдигне ръчичка, че да знае и той какво е решил не заслужава и толкова ама нейсе...
14:13 05.05.2026
9 И да бъде потърсена отговорност на "
Ревизия във всички сфери !!!
Започнете начисто
Иначе ще продължат да мърсуват само наблюдавайки .
14:17 05.05.2026
11 8888
ЗАЩО ГО ИЗТРИХТЕ???
Това ли са ОБЕКТИВНИТЕ факти???
14:21 05.05.2026
13 ас съм шефа ас преценам
До коментар #11 от "8888":излишен си
като не ти харесва тук изнасях се никой не те е канил с бъклица тук
14:26 05.05.2026
18 Нехиссс
И без безплатен бензин и кола.
Всичко да е лично.
14:28 05.05.2026
19 Замразете спешно депутатските заплати
14:34 05.05.2026
20 Константин Величков
И Полицията Крадат като за последно а Болните гладуват и умират.
14:38 05.05.2026
21 оня с коня
До коментар #19 от "Замразете спешно депутатските заплати":а защо да ги намаляват? не може ли да ги увеличат на 360 депутата примерно
е нека има дори към около 420 депутата спокойно можем да ги изхранваме щом можем толкова укри на морето да лежат на наш гръб значи сме силни
14:38 05.05.2026
28 8888
До коментар #13 от "ас съм шефа ас преценам":Няма как да оспоря ,че ТИ си шефа,само ,като ти зърнах...правописа...
14:48 05.05.2026
29 Истината е нужна
1.Замразяване на депутатските заплати, на министерства и Правителство, на съдии, прокурори, комисии и държавни организации, на МВР, Армията и всички държавни чиновници!
2.Редуциране на администрацията след обстоен анализ и нулиране на незаети места.
3.Таван на заплати на Управителния съвети в държавните фирми като Управителя има максимална заплата от 125% от заплатата на министър при само печеливша фирма.
4.Заплати в държавни болници -ръководен персонал максимум -0,85% от заплатата на министър.
5.При огромна печалба на частни здравни заведения, банки и други финансови фирми се облагат с допълнителен данък печалба -10%, при неспазване на данъчните закони -глоби до 29% от годишния оборот.
6.Тотална смяна в Съдебните институции, Прокуратура, Специални служби и Контролни държавни органи в ръководствата....досега никой не е в затвора при годишни к.ражби от 10млрд €
7.Който е недоволен от държавна заплата да заповяда в частния бизнес ---много работа и заплащане съобразно принос и ефективност!
14:50 05.05.2026