Цветеслава Гълъбова: Замразете спешно депутатските заплати и забранете бордовете за държавните служители

Известният психиатър д-р Цветеслава Гълъбова призова новата власт да предприеме незабавни реформи, сред които замразяване на депутатските възнаграждения и спиране на роднинските назначения. В своя позиция, публикувана в социалните мрежи във вторник, тя критикува остро настоящите политически привилегии и настоява за радикални промени в държавното управление и приоритетите на здравеопазването.

Гълъбова обръща специално внимание на порочните според нея практики в държавната администрация. Тя настоява за спешни действия по отношение на допълнителните доходи на хората във властта.

„Съветвам новата власт рязко да прекрати практиката държавни служители /по смисъла на закона за държавната администрация/ да членуват в бордове на държавни дружества срещу заплата. Това е установена от години практика. Цинично е!“, заявява Цветеслава Гълъбова в личния си профил.

Тя допълва, че е необходимо да се реши и въпросът с осигуровките на администрацията, които се поемат изцяло от държавния бюджет.

В контекста на икономическата ситуация в страната, медикът предлага конкретни мерки за свиване на разходите на народните представители.

„Новата власт може съвсем спокойно да вземе решение и за замразяване заплатите на депутатите до края на тази година ПОНЕ! Това не е популизъм, а възможност да се спестят пари на бюджета“, смята Гълъбова.

Тя настоява за преразглеждане на привилегиите на политиците, включително безплатните квартири и транспортните разходи, аргументирайки се с факта, че голяма част от населението живее в бедност. „Мина еуфорията с ролсройси, майбаси и пр. демонстрации на възможности, сега е време да се мисли и работи за народа, за ЦЕЛИЯ НАРОД, а не само за електората, избрал всичките 240 души в парламента“, пише още тя.

Цветеслава Гълъбова не подминава и темата за кадровите назначения, като призовава за спиране на назначенията на роднини по „права, съребрена, сватовска и кумова линия“. Според нея този проблем е много по-лесен за решаване от битката с олигархията и изисква единствено политическа воля да не се назначават близки на държавни постове.

Като лекар с дългогодишен опит, тя поставя особен акцент върху предстоящия бюджет в сферата на медицината.

„Ако в бюджета на държавата, а не на касата, не се заложи значително увеличение на парите за профилактика и превенция, за ПСИХИАТРИЧНА грижа, за трудно достъпните райони, за младите специалисти, ще съм наясно, че промени няма да има“, категорична е Гълъбова. Тя завършва с посланието, че здравеопазването не е пазар или бизнес, а благо, което държавата дължи на всеки гражданин.