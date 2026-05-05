Цветеслава Гълъбова: Замразете спешно депутатските заплати и забранете бордовете за държавните служители

5 Май, 2026 14:07 1 106 29

Това не е популизъм, а възможност да се спестят пари на бюджета

Снимка: Фейсбук
Известният психиатър д-р Цветеслава Гълъбова призова новата власт да предприеме незабавни реформи, сред които замразяване на депутатските възнаграждения и спиране на роднинските назначения. В своя позиция, публикувана в социалните мрежи във вторник, тя критикува остро настоящите политически привилегии и настоява за радикални промени в държавното управление и приоритетите на здравеопазването.

Гълъбова обръща специално внимание на порочните според нея практики в държавната администрация. Тя настоява за спешни действия по отношение на допълнителните доходи на хората във властта.

„Съветвам новата власт рязко да прекрати практиката държавни служители /по смисъла на закона за държавната администрация/ да членуват в бордове на държавни дружества срещу заплата. Това е установена от години практика. Цинично е!“, заявява Цветеслава Гълъбова в личния си профил.

Тя допълва, че е необходимо да се реши и въпросът с осигуровките на администрацията, които се поемат изцяло от държавния бюджет.

В контекста на икономическата ситуация в страната, медикът предлага конкретни мерки за свиване на разходите на народните представители.

„Новата власт може съвсем спокойно да вземе решение и за замразяване заплатите на депутатите до края на тази година ПОНЕ! Това не е популизъм, а възможност да се спестят пари на бюджета“, смята Гълъбова.

Тя настоява за преразглеждане на привилегиите на политиците, включително безплатните квартири и транспортните разходи, аргументирайки се с факта, че голяма част от населението живее в бедност. „Мина еуфорията с ролсройси, майбаси и пр. демонстрации на възможности, сега е време да се мисли и работи за народа, за ЦЕЛИЯ НАРОД, а не само за електората, избрал всичките 240 души в парламента“, пише още тя.

Цветеслава Гълъбова не подминава и темата за кадровите назначения, като призовава за спиране на назначенията на роднини по „права, съребрена, сватовска и кумова линия“. Според нея този проблем е много по-лесен за решаване от битката с олигархията и изисква единствено политическа воля да не се назначават близки на държавни постове.

Като лекар с дългогодишен опит, тя поставя особен акцент върху предстоящия бюджет в сферата на медицината.

„Ако в бюджета на държавата, а не на касата, не се заложи значително увеличение на парите за профилактика и превенция, за ПСИХИАТРИЧНА грижа, за трудно достъпните райони, за младите специалисти, ще съм наясно, че промени няма да има“, категорична е Гълъбова. Тя завършва с посланието, че здравеопазването не е пазар или бизнес, а благо, което държавата дължи на всеки гражданин.


  • 1 оня с коня

    12 7 Отговор
    молете се вече да гpъмне тоя АЕЦ в козлодуй, че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    14:08 05.05.2026

  • 2 Ma наф

    5 1 Отговор
    Вегам на веган око не вади.

    14:09 05.05.2026

  • 3 Луда

    2 15 Отговор
    Та и лесно!!! Като че ли - някой я пита!!! Те са дошли на власт, Цветослава да слушат?

    14:09 05.05.2026

  • 4 1488

    19 1 Отговор
    ПБ е съкращение на Пеевски-Борисов

    14:12 05.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    24 0 Отговор
    Не замразете ОРЕЖЕТЕ!!!
    3 минимални заплати са им достатъчни!
    Това, че участват в комисии е част от задълженията им и не следва да се заплаща! Безотчетни пари за незнам си какво, пари в пликче - забравете! 10 000 евро за трътляк, който даже и не мисли, а чака партийния секретар да вдигне ръчичка, че да знае и той какво е решил не заслужава и толкова ама нейсе...

    14:13 05.05.2026

  • 6 1488

    8 13 Отговор
    незабавни протести за сваляне на румен от власт

    14:13 05.05.2026

  • 7 Иван 1

    8 1 Отговор
    Няма да те чуят,те за това са там.

    14:16 05.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И да бъде потърсена отговорност на "

    13 0 Отговор
    " бащицата с късите пръстчета" който наложи системата за калинките в държавните администрации които семейно му осигуряваха електорално избиране да безчинства през всичките му грешни мръсни и долни мандати .
    Ревизия във всички сфери !!!
    Започнете начисто
    Иначе ще продължат да мърсуват само наблюдавайки .

    14:17 05.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 8888

    6 1 Отговор
    Нищо нередно не бях написал в ком.8
    ЗАЩО ГО ИЗТРИХТЕ???
    Това ли са ОБЕКТИВНИТЕ факти???

    Коментиран от #13

    14:21 05.05.2026

  • 12 Тома

    10 1 Отговор
    Слушайте докторката защото тя казва това което целия народ знае кой ни краде парите ни от данъците

    14:22 05.05.2026

  • 13 ас съм шефа ас преценам

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "8888":

    излишен си

    като не ти харесва тук изнасях се никой не те е канил с бъклица тук

    Коментиран от #28

    14:26 05.05.2026

  • 14 Цървул

    6 1 Отговор
    Г-жата вероятно забравя , за какво са отишли депутатите там . Те , ако не направят кариера и нямат високи заплати изобщо няма да си дават зор да се натискат за "кифтетата " . Сал един животец имат и той бързо свършва , като си на чужда софра канен . Напред мили депутати , с народната любов в сърцата !

    14:27 05.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нехиссс

    8 2 Отговор
    Един депутат спокойно да получава до 1200 евро максимум - повече не им трябват.
    И без безплатен бензин и кола.
    Всичко да е лично.

    14:28 05.05.2026

  • 19 Замразете спешно депутатските заплати

    6 0 Отговор
    като ги намалите двойно или от 240 на 120

    Коментиран от #21

    14:34 05.05.2026

  • 20 Константин Величков

    2 2 Отговор
    Тази Цвет.Гълъбова от Болницата в корило трябва да и направят голяма ревизия от както е шефка е назначила свои приятели и роднини и източват Болницата.Трабва най скоро да а посетят Даначните
    И Полицията Крадат като за последно а Болните гладуват и умират.

    14:38 05.05.2026

  • 21 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Замразете спешно депутатските заплати":

    а защо да ги намаляват? не може ли да ги увеличат на 360 депутата примерно

    е нека има дори към около 420 депутата спокойно можем да ги изхранваме щом можем толкова укри на морето да лежат на наш гръб значи сме силни

    14:38 05.05.2026

  • 22 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор
    Аз предлагам освен замръзяване да им организират всяка събота и задължителни съботници с лопати и мотики на нивата, че поне да вършат нещо за парите кито получават от общата каса на народа, в която не са внесли и стотинка.

    14:40 05.05.2026

  • 23 Само депутатските заплати ли ?

    4 0 Отговор
    Ами силовите министерства къде ги забравяш особено две от тях. Хайде военните са по скромни ами останалите.

    14:40 05.05.2026

  • 24 ОБЕКТИВЕН

    3 1 Отговор
    Браво,това трябва да е началото

    14:41 05.05.2026

  • 25 Майора

    4 2 Отговор
    Крайно време е нещата да се решат така както предлага д-р Гълъбова! Нека и депутатите да разберат че има криза , а не да мислят за собственото си аз!

    14:43 05.05.2026

  • 26 Не чувате ли ГЕРБ НДСВ и други подобни

    2 0 Отговор
    Какви съвети дават по студията. Питам се как не им е неудобно.

    14:44 05.05.2026

  • 27 непротестиращ

    2 0 Отговор
    И държавните служители да си плащат сами ДОО и здравните осигуровки, а не държавата да им плаща! Не са богопомазани! Една заплата като чиновник, втора заплата от борд и ако е пенсионер - пей сърце! Ето как се източват пари само от заплати и осигуровки! Едва ли го има в друга държава?!

    14:45 05.05.2026

  • 28 8888

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ас съм шефа ас преценам":

    Няма как да оспоря ,че ТИ си шефа,само ,като ти зърнах...правописа...

    14:48 05.05.2026

  • 29 Истината е нужна

    1 0 Отговор
    Гълъбова е абсолютно права но не е изчерпателна:
    1.Замразяване на депутатските заплати, на министерства и Правителство, на съдии, прокурори, комисии и държавни организации, на МВР, Армията и всички държавни чиновници!
    2.Редуциране на администрацията след обстоен анализ и нулиране на незаети места.
    3.Таван на заплати на Управителния съвети в държавните фирми като Управителя има максимална заплата от 125% от заплатата на министър при само печеливша фирма.
    4.Заплати в държавни болници -ръководен персонал максимум -0,85% от заплатата на министър.
    5.При огромна печалба на частни здравни заведения, банки и други финансови фирми се облагат с допълнителен данък печалба -10%, при неспазване на данъчните закони -глоби до 29% от годишния оборот.
    6.Тотална смяна в Съдебните институции, Прокуратура, Специални служби и Контролни държавни органи в ръководствата....досега никой не е в затвора при годишни к.ражби от 10млрд €
    7.Който е недоволен от държавна заплата да заповяда в частния бизнес ---много работа и заплащане съобразно принос и ефективност!

    14:50 05.05.2026

