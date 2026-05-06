Рецепта на деня: Агнешко с кускус и зеленчуци

Необходими продукти:
- агнешко месо - 600 г;
- кускус (арабски, ситен, пълнозърнест) - 250 г;
- масло - 100 г;
- сол;
- пащърнак;
- целина;
- морков;
- вода - 1.5 ч.ч.
Начин на приготвяне:
Ястието се приготвя в тенджера под налягане. На дъното ѝ се нарязват на едри парчета морковът, целината и пащърнакът.
Залива се с водата, слага се металната решетка и върху нея се поставя месото, което е измито, посолено и нарязано на едри парчета.
Щом тенджерата започне да съска, температурата се намалява. Продължаваме да готвим още 20 минути. След това тенджерата се отворя и се добавя кускусът.
След като започне да съска, ястието се готви още 10 минути. Яденето се поднася, като гарнираме месото с кускуса и го поръсваме със зеленчуците, пише gotvach.bg.
