  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Агнешко с кускус и зеленчуци

6 Май, 2026 10:05 386 5

  • агнешко-
  • кускус-
  • зеленчуци-
  • тенджера под налягане-
  • какво да сготвя

Лесна рецепта, подходяща за Гергьовден

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • агнешко месо - 600 г;
  • кускус (арабски, ситен, пълнозърнест) - 250 г;
  • масло - 100 г;
  • сол;
  • пащърнак;
  • целина;
  • морков;
  • вода - 1.5 ч.ч.

Начин на приготвяне:

Ястието се приготвя в тенджера под налягане. На дъното ѝ се нарязват на едри парчета морковът, целината и пащърнакът.

Залива се с водата, слага се металната решетка и върху нея се поставя месото, което е измито, посолено и нарязано на едри парчета.

Щом тенджерата започне да съска, температурата се намалява. Продължаваме да готвим още 20 минути. След това тенджерата се отворя и се добавя кускусът.

След като започне да съска, ястието се готви още 10 минути. Яденето се поднася, като гарнираме месото с кускуса и го поръсваме със зеленчуците, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 1 Отговор
    Сигурно е вкусно.

    10:11 06.05.2026

  • 2 Хайде

    5 0 Отговор
    Моля по сериозно! На христиански празник не е ок. да ни предлагате арабски рецепти! Днес агнешкото е с дроб сарма!

    10:12 06.05.2026

  • 3 Механик

    3 0 Отговор
    "Лесна рецепта, подходяща за Гергьовден" ама с кус-кус и по арабски (мюсюлмански).
    Само Венка може да е толкова неадекватна.
    Думи нямам, просто!

    10:26 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПП ДБ":

    Всеки с потребностите си.

    10:30 06.05.2026