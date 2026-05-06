Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Джордж Клуни навършва 65 години: Холивудският чаровник, който не спира да изненадва

Джордж Клуни навършва 65 години: Холивудският чаровник, който не спира да изненадва

6 Май, 2026 07:34 4 252 16

  • джордж клуни-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на актьора

Джордж Клуни навършва 65 години: Холивудският чаровник, който не спира да изненадва - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, на 6 май 2026 г., Джордж Клуни празнува своя 65-ти рожден ден. Роден през 1961 г. в Лексингтън, Кентъки, Клуни се утвърди като една от най-ярките звезди на Холивуд – актьор, режисьор, продуцент и активист, чието влияние се простира далеч отвъд киното.

От телевизионен доктор до световна звезда

Клуни добива световна известност с ролята на д-р Дъг Рос в медицинския сериал „Спешно отделение“ (ER) през 90-те години. След това следват запомнящи се участия в „От здрач до зори“, „О, братко, къде си?“, трилогията „Бандата на Оушън“ и „Сириана“, за който печели „Оскар“ за най-добра поддържаща роля. Той е един от малкото артисти, номинирани за „Оскар“ в шест различни категории, включително за продуциране на „Арго“ – носител на наградата за най-добър филм.

Завръщане на театралната сцена и нови предизвикателства

През април 2025 г. Клуни дебютира на Бродуей в адаптацията на собствения си филм „Добро утро и късмет“ (Good Night, and Good Luck), където изпълнява ролята на журналиста Едуард Р. Мъроу. За да се превъплъти в образа, той боядисва емблематичната си посивяла коса в тъмнокафяво и започва да пуши – нещо, което не се харесва на съпругата му Амал и децата им. Ролята му носи номинация за наградата „Тони“ за най-добър актьор в пиеса.


Личен живот и благотворителност

От 2014 г. Клуни е женен за международната адвокатка по човешки права Амал Клуни. Двойката има близнаци – Ела и Александър, и живее в луксозно имение в Бъркшир, Великобритания, разполагащо с частно кино, спа център и тенис корт. Известен със своята щедрост, Клуни е подарил по 1 милион долара на 14 от най-близките си приятели през 2013 г.

Джордж Клуни навършва 65 години: Холивудският чаровник, който не спира да изненадва
Снимка: БГНЕС

джордж

Активизъм и международно влияние

Клуни е активен в хуманитарни каузи и политически инициативи. От 2008 г. е посланик на мира към ООН и е член на Съвета по външни отношения. Той често използва своята платформа, за да говори по въпроси като свободата на медиите и човешките права.

Дори на 65 години, Джордж Клуни остава символ на харизма, интелигентност и стил. Със своята способност да се адаптира и да вдъхновява, той продължава да бъде една от най-влиятелните фигури в съвременната култура.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    16 9 Отговор
    Изненада жена си , като не го вдигна...

    Коментиран от #8

    10:46 06.05.2025

  • 2 az СВО ПОБЕДА80

    16 9 Отговор
    Ултралиберална продажна фльорца!

    10:47 06.05.2025

  • 3 тоя и другия онуфри Пит

    12 10 Отговор
    са актьори колкота и нашта Ма ра

    10:50 06.05.2025

  • 4 Браво!

    6 4 Отговор
    Да е жив и здрав!
    Джордж е роден точно на Гергьовден! (Вярно, по православния календар, но все пак! ...)

    11:12 06.05.2025

  • 5 Холивудският чаровник на венчето

    18 4 Отговор
    ако беше пък тракторист или миньор дали щеше още да е чаровник за младите моми

    11:12 06.05.2025

  • 6 зелен петел

    4 9 Отговор
    Георге Клоонеи е щастливец с тази хубава жена до него!

    11:57 06.05.2025

  • 7 Рок

    9 5 Отговор
    Най надценения холивудски плазззмодий….
    Медиен - маркетингов продукт !!!

    12:56 06.05.2025

  • 8 Сексуален козирог

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    По-скоро,че го в вдигнал...

    Коментиран от #9

    13:48 06.05.2025

  • 9 Плюс

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сексуален козирог":

    Десет плюса от мен!

    13:56 06.05.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пожелавам му да си живее с

    7 2 Отговор
    Цветните, за които взема пари да ги рекламира. Пр.дажник. Като всички около него.

    14:20 06.05.2025

  • 12 Инспектор Дюдю

    0 2 Отговор
    Кадъната му си я бива !:))

    07:47 06.05.2026

  • 13 Жоро

    0 0 Отговор
    Да е Жив и Здрав. Да се наслаждава на живота.

    07:48 06.05.2026

  • 14 име

    1 1 Отговор
    Бъзгръбначно. Всичките либерасти ревяха срещу перчема, ама като почна с терористичните атаки срещу Иран още миналото лято, тези либерасти ги няма никакви да изразят публично мнение срещу действията му, да организират протести или нещо друго.

    07:53 06.05.2026

  • 15 бушприт

    0 0 Отговор
    Не е джордж,а Джордж!

    08:06 06.05.2026

  • 16 арлингтън

    0 0 Отговор
    Да е жив и здрав Джордж Клоонеи!

    08:06 06.05.2026