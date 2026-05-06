Джордж Клуни навършва 65 години: Холивудският чаровник, който не спира да изненадва

Днес, на 6 май 2026 г., Джордж Клуни празнува своя 65-ти рожден ден. Роден през 1961 г. в Лексингтън, Кентъки, Клуни се утвърди като една от най-ярките звезди на Холивуд – актьор, режисьор, продуцент и активист, чието влияние се простира далеч отвъд киното.

От телевизионен доктор до световна звезда

Клуни добива световна известност с ролята на д-р Дъг Рос в медицинския сериал „Спешно отделение“ (ER) през 90-те години. След това следват запомнящи се участия в „От здрач до зори“, „О, братко, къде си?“, трилогията „Бандата на Оушън“ и „Сириана“, за който печели „Оскар“ за най-добра поддържаща роля. Той е един от малкото артисти, номинирани за „Оскар“ в шест различни категории, включително за продуциране на „Арго“ – носител на наградата за най-добър филм.

Завръщане на театралната сцена и нови предизвикателства

През април 2025 г. Клуни дебютира на Бродуей в адаптацията на собствения си филм „Добро утро и късмет“ (Good Night, and Good Luck), където изпълнява ролята на журналиста Едуард Р. Мъроу. За да се превъплъти в образа, той боядисва емблематичната си посивяла коса в тъмнокафяво и започва да пуши – нещо, което не се харесва на съпругата му Амал и децата им. Ролята му носи номинация за наградата „Тони“ за най-добър актьор в пиеса.

Личен живот и благотворителност

От 2014 г. Клуни е женен за международната адвокатка по човешки права Амал Клуни. Двойката има близнаци – Ела и Александър, и живее в луксозно имение в Бъркшир, Великобритания, разполагащо с частно кино, спа център и тенис корт. Известен със своята щедрост, Клуни е подарил по 1 милион долара на 14 от най-близките си приятели през 2013 г.

Активизъм и международно влияние

Клуни е активен в хуманитарни каузи и политически инициативи. От 2008 г. е посланик на мира към ООН и е член на Съвета по външни отношения. Той често използва своята платформа, за да говори по въпроси като свободата на медиите и човешките права.

Дори на 65 години, Джордж Клуни остава символ на харизма, интелигентност и стил. Със своята способност да се адаптира и да вдъхновява, той продължава да бъде една от най-влиятелните фигури в съвременната култура.