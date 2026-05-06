Най-смешният момент в "Ергенът": Марин почти задряма по време на среща с Нурджан (ВИДЕО)

Любопитна ситуация в "Ергенът" докара много усмивки сред зрителите на предаването. Нурджан посети Марин в къщата, както и други момичета, които искаха да се срещнат с него. Личеше си, че той обаче не беше съвсем заинтересован от нещата, която тя му обясняваше. Докато Нурджан разказваше как трябва да бъде щастлива, Марин се замисли дълбоко и съвсем не внимаваше в разговора. След малко сякаш се опомни и отпи от шампанското си, но Нурджан по никакъв начин не разбра, че е изгубила вниманието му за известно време, пише bgdnes.bg.

От "Ергенът" веднага направиха монтаж и го качиха в Инстаграм. Клипът, в който Нурджан се обяснява и обяснява, а след надпис "една вечност по-късно" продължава да навърта беше обявен от последователи за най-смешния този сезон в "Ергенът".

Коментарът на продукцията също бе доста забавен:

"Когато на живо няма skip бутон или 2x speed".

Източник: www.bgdnes.bg