Испания ще приеме круизния кораб с огнище на хантавирус

Испания ще приеме нидерландския круизен кораб, засегнат от огнище на хантавирус, съобщава El Confidencial.

Мадрид е удовлетворил искане на Световната здравна организация (СЗО), координирано с ЕС, да приеме MV Hondius на Канарските острови. В момента той е закотвен в Кабо Верде.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) обаче първо ще оцени ситуацията, за да определи кои хора се нуждаят от спешна евакуация от Кабо Верде. Останалите ще продължат към Канарските острови. Очаква се пристигането им да приключи след три до четири дни, но пристанището все още не е определено.

След пристигането екипажът и пътниците ще преминат през съответния скрининг, ще получат необходимите медицински грижи и ще бъдат изпратени в родните си страни.

Испания удовлетвори искането на Нидерландия да приеме лекар от MV Hondius, който е в тежко състояние и ще бъде незабавно транспортиран до Канарските острови с медицински самолет.

На борда има 147 души. Според СЗО седем души са заразени, трима от които са починали, а един е в критично състояние. Вирусът обикновено се предава от плъхове на хора чрез директен контакт с гризачи или техните изпражнения.