Испания ще приеме круизния кораб с огнище на хантавирус

6 Май, 2026 10:35

След пристигането екипажът и пътниците ще преминат през съответния скрининг

Венелина Маринова

Испания ще приеме нидерландския круизен кораб, засегнат от огнище на хантавирус, съобщава El Confidencial.

Мадрид е удовлетворил искане на Световната здравна организация (СЗО), координирано с ЕС, да приеме MV Hondius на Канарските острови. В момента той е закотвен в Кабо Верде.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) обаче първо ще оцени ситуацията, за да определи кои хора се нуждаят от спешна евакуация от Кабо Верде. Останалите ще продължат към Канарските острови. Очаква се пристигането им да приключи след три до четири дни, но пристанището все още не е определено.

След пристигането екипажът и пътниците ще преминат през съответния скрининг, ще получат необходимите медицински грижи и ще бъдат изпратени в родните си страни.

Испания удовлетвори искането на Нидерландия да приеме лекар от MV Hondius, който е в тежко състояние и ще бъде незабавно транспортиран до Канарските острови с медицински самолет.

На борда има 147 души. Според СЗО седем души са заразени, трима от които са починали, а един е в критично състояние. Вирусът обикновено се предава от плъхове на хора чрез директен контакт с гризачи или техните изпражнения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герб ДПС пб

    4 1 Отговор
    Айде пп дб спинозните да го опинят мазен 🤭🐐🤭🐐🥳🥳🥳😅

    10:41 06.05.2026

  • 2 Неподписан

    2 0 Отговор
    В порстмут англия защо не закотви,града да разгледат...

    11:25 06.05.2026

  • 3 Смотаняху

    3 0 Отговор
    Контакта с гризачи сексуален ли трябва да бъде?

    11:35 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Коледа ни изненада

    3 0 Отговор
    Алчните испанци ще подпалят цяла Европа. Нидерландия не си иска кораба. Болните са американци, но и САЩ не ги иска.

    Коментиран от #6

    11:38 06.05.2026

  • 6 Джо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И Коледа ни изненада":

    От комунисти какво искаш.

    12:19 06.05.2026