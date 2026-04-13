Бритни Спиърс влезе доброволно в болница

13 Април, 2026 13:54 627 3

  • бритни спиърс-
  • арест-
  • болница-
  • шофиране в нетрезво състояние

Бритни Спиърс влезе доброволно в болница - 1
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Бритни Спиърс, която бе арестувана за шофиране в нетрезво състояние, е влязла сама в лечебно заведение, съобщи People, позовавайки се на представител на певицата.

„Бритни ще предприеме правилните стъпки и ще спазва закона и се надяваме, че това ще бъде първата стъпка към дългоочакваните промени в живота на Бритни“, каза представителят.

Според него арестът на Спиърс е бил злощастен и „напълно непростим“.

Бритни Спиърс бе отведена в полицейското управление с белезници в нощта на 5 март и освободена около 6 часа сутринта. Тя е заподозряна в употреба на наркотици и алкохол преди шофиране. В документите за ареста е посочена професията ѝ като „звезда“. Делото ѝ за шофиране в нетрезво състояние е насрочено за 4 май.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Психиатъра

    0 0 Отговор
    Бритни, виж това, което ще ти забия! Повтаряй:
    - Това е инжекция, това е инжекция, това е инжекция...

    14:11 13.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Констатация

    0 0 Отговор
    Абе тая е бъкана с пари, да си наеме личен шофьор и да пие, и да се друса до на ::::::: ране, къв е проблемъ!? Ся, шъ плати в пъти повече отколкото за личен шофьор, за "лечение" без резултат!!!!!

    14:18 13.04.2026