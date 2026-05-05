Явор Дачков: Охраната на Делян Пеевски е назначена след сигнал от ЦРУ

Чета, че ДБ и Ивайло Мирчев пак въртят изтърканата плоча с охраната от НСО на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

От сериозен и отлично информиран източник съм чувал, че охраната на Делян Пеевски е назначена след сигнал от ЦРУ. Предполагам, че и при Бойко Борисов е така. Помня, че по време на правителството на Кирил Петков дори излезе официална информация за охрана и на други лица след получен сигнал от чужди партньорски служби.

Това коментира във "Фейсбук" Явор Дачков.

Не е далеч от ума да се предположи, че американците са подали този сигнал, за да маркират своите хора, а не защото ги е грижа за тяхната безопасност.

А и политическият възход на Пеевски през последните години би бил невъзможен и немислим без американска подкрепа, при положение че е в списъка „Магнитски“.

Това е очевидно.

Така че ще е по-добре „умните и красивите“ да се възмущават по тази тема пред американското посолство и своите господари, които работиха отлично с Пеевски и Борисов през последните години.

Забравих ли да спомена, че всички лидери на ПП-ДБ са отлично осведомени как стои въпросът с държавната охрана на Пеевски и Борисов и нямаха нищо против нея, когато управляваха заедно с тях и заедно с тях променяха Конституцията?

Досаден е този лош театър.