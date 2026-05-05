Явор Дачков: Охраната на Делян Пеевски е назначена след сигнал от ЦРУ

5 Май, 2026 13:36

Явор Дачков: Охраната на Делян Пеевски е назначена след сигнал от ЦРУ - 1
Снимка: Архив
Явор Дачков Явор Дачков журналист

Чета, че ДБ и Ивайло Мирчев пак въртят изтърканата плоча с охраната от НСО на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

От сериозен и отлично информиран източник съм чувал, че охраната на Делян Пеевски е назначена след сигнал от ЦРУ. Предполагам, че и при Бойко Борисов е така. Помня, че по време на правителството на Кирил Петков дори излезе официална информация за охрана и на други лица след получен сигнал от чужди партньорски служби.

Това коментира във "Фейсбук" Явор Дачков.

Не е далеч от ума да се предположи, че американците са подали този сигнал, за да маркират своите хора, а не защото ги е грижа за тяхната безопасност.

А и политическият възход на Пеевски през последните години би бил невъзможен и немислим без американска подкрепа, при положение че е в списъка „Магнитски“.

Това е очевидно.

Така че ще е по-добре „умните и красивите“ да се възмущават по тази тема пред американското посолство и своите господари, които работиха отлично с Пеевски и Борисов през последните години.

Забравих ли да спомена, че всички лидери на ПП-ДБ са отлично осведомени как стои въпросът с държавната охрана на Пеевски и Борисов и нямаха нищо против нея, когато управляваха заедно с тях и заедно с тях променяха Конституцията?

Досаден е този лош театър.


Оценка 3.6 от 47 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 анонимен

    55 3 Отговор
    Съвсем друг въпрос е доколко суверена държава е Българи и няма ли собствени служби , че ЦРУ се разпорежда на територията .

    Коментиран от #10, #24

    13:39 05.05.2026

  • 2 честен ционист

    26 4 Отговор
    Каза ли ви го другарят Дачков..? Манджурският кандидат няма да си мръдне пръста без обаждане от Галюся.

    13:39 05.05.2026

  • 3 Потресаващо!

    52 4 Отговор
    Милиарди но струва този охранен крадец. Да си го пази ЦРУ.

    13:40 05.05.2026

  • 4 логично

    53 3 Отговор
    Тоест , американците управляват България , вече 36 години , а всички наши политици са просто администратори .

    13:40 05.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    36 8 Отговор
    Пеевски и Борисов наистина имат нужда от охрана.Хората ще ги разкъсат.

    Коментиран от #9, #34

    13:40 05.05.2026

  • 6 Недоверчив

    25 18 Отговор
    Дачков иска да внуши, че заплахите за Бойко и Пеевски идват от руснаците, но това изглежда съмнително, защото и Бойко и Пеевски са си активи на Кремъл.

    Коментиран от #21

    13:40 05.05.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    34 2 Отговор
    Ами тогава да го пази ЦРУ.

    13:40 05.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 3 Отговор
    ОЩЕ ПО ДОБРЕ - ЗНАЧИ ШИШИ МОЖЕ ДА ЛЕЖИ И ЗА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА
    ...... :)
    ..... ОСВЕН ЗА КОНТРАБАНДА НА ЦИГАРИ И ТЮТЮН :)

    13:41 05.05.2026

  • 9 честен ционист

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    След като приключи с вас Мунчо, Баце и Феномена ще ги носите на ръце.

    Коментиран от #20

    13:41 05.05.2026

  • 10 Със и без ЦРУ все тая

    37 4 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Румен Радев да взема мерки да изпрати Борисов и Превскив затвора. Там ще са на сигурно място и с охрана.

    13:42 05.05.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    29 1 Отговор
    Винаги чужди служби нещо откриват!
    Нашите служби само големи заплати взимат! Умрели са!

    Коментиран от #17

    13:42 05.05.2026

  • 12 име

    20 4 Отговор
    Мирчо шопарчето, с двата пръста чело, му е мъчно, че не вече в скута на шишо и няма да намазва от кортежа.

    13:43 05.05.2026

  • 13 ТЕХНИ ХОРА СА

    26 2 Отговор
    ТЕ И ВИЗУАЛНО ЗАПРИЛИЧАХА НА АМЕРИКАНЦИ ВЕЧЕ ГОНЯТ КЪМ 300 КГ ВСЕКИ ПО ОТДЕЛНО.И СТАВАТ ЛЕСНА МИШЕНА.А КАК ДА УЦЕЛИШ НЯКОЙ КОЙТО ТЕЖИ САМО 80 КГ

    13:43 05.05.2026

  • 14 Българин

    10 21 Отговор
    Дачков винаги е бил много принципен и последователен. За това хората го уважават и се вслушват в думите му!

    13:43 05.05.2026

  • 15 Е, добре

    13 3 Отговор
    Дачков този път ми хареса. Колко са агентите на чужди разузнавания сред нашите политици и журналисти? Сигурно са доста, като съотношението на агентите на партньорските служби към вражеските е с голям превес на първите. Това не е чисто български феномен. Навсякъде в бившите соц.стеани е така.

    13:43 05.05.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 5 Отговор
    ЧОВЕКА НА ШИШИ, ПРАВИ ВНУШЕНИЯ
    ЧЕ ПРАСЧО Е ЧОВЕК НА ЦРУ
    .......
    ИЗОБРЕТАТЕЛНИ :)

    13:43 05.05.2026

  • 17 ПеПедофил

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    Ами, така ще е, щото не успяхме да ги овладеем и да си назначим наши калинки в службите.

    13:44 05.05.2026

  • 18 тоя лъже

    15 6 Отговор
    ЦРУ знаят че прасето е обикновен крадец!

    Коментиран от #28

    13:44 05.05.2026

  • 19 Продачка

    4 4 Отговор
    Ти от кои си

    13:44 05.05.2026

  • 20 ИНТЕРЕСНО

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ🤔
    КЪМ ДОМ НА ПОКОЙНИКА
    ИЛИ КЪМ ....ЩРОСМАЙЕР ИВЕКИЛСКИ...

    13:46 05.05.2026

  • 21 койдазнай

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Недоверчив":

    То и луканов беше "актив" на Кремъл. Само в Москва решават, кой и кога от актив, става пасив и трябва да напусне терена.

    13:46 05.05.2026

  • 22 И този издуха цилиндрите

    13 4 Отговор
    Защо нямаме американски посланик повече от година?
    А "Магнитски"?

    13:46 05.05.2026

  • 23 нннн

    21 5 Отговор
    Дачков бил чувал, от друг, който чул... Може би, едва ли не...
    Аз, пък, съм чувал, че Боко и Шиши са ,,усвоили" милиарди и им е нужна охрана при Бай Ставри.

    13:47 05.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Памов

    15 4 Отговор
    Борисов и Пеевски продължават да владеят Дълбоката държава. Окопали са се за 20 години напред. Трудно ще му бъде на Радев

    13:48 05.05.2026

  • 26 Дубай

    9 3 Отговор
    Шиши пак е в Дубай!
    Там е на сигурно място!

    Коментиран от #36

    13:49 05.05.2026

  • 27 Ура,,Ура

    19 1 Отговор
    Абе хора, някой ако иска да приключи прасето никаква охрана не може да го спаси. Някой да е чул, че е имало опити за покушение и охраната се е намесила. Това е като поговорката, че той се крие , ама никой не го търси.

    13:49 05.05.2026

  • 28 честен ционист

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "тоя лъже":

    Абе, няма как да си просто обикновен крадец като те има по снимки с царя и Зъбчето от ранна младежка възраст.

    13:49 05.05.2026

  • 29 ЦРУ я стига

    12 3 Отговор
    На кой му дреме за тия бандити!
    Да ги освиткат.
    А цурето да си охранява рижака!

    13:50 05.05.2026

  • 30 Бареков

    9 8 Отговор
    Ех яВоре, ех дачкОФФ тия съветски пари много ти се усладиха , но и това ще свърши

    13:51 05.05.2026

  • 31 1488

    7 0 Отговор
    ПД наопаки е Делян Пеевски

    13:53 05.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 интересно

    7 4 Отговор
    Дачков откъде знае кой с кого и как е работил? Да не е присъствал лично?

    Коментиран от #40

    13:54 05.05.2026

  • 34 примамливо, но едва ли

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Българското население е толкова инертно! Толкова години търпеше онзи тарикат от зайчарника, дори се кефеше на обещанията му да ни оправя с 200 и други такива. Цяло чудо е това, което стана със смяната на водещата партия и то благодарение на младите и центчетата в джобовета на обикновените хора.
    Не забравяйте, че единствено българите са търпели 500 години турско "присъствие". Дори по време на Априлското въстание, което сега се празнува по преиначен начин, са участвали малко, дали живота си, а другите ги смятали за чудаци и глупаци. Защо НИКОЙ демократ, например Борисов, не напомни думите на Дизраели в онова време, че българите са като индианците в САЩ и някой (турците) трябва да ги управляват???? Сега им се кланяме на ТЯХ!

    13:55 05.05.2026

  • 35 Дааааа

    6 4 Отговор
    Кратко, ясно и точно.

    Коментиран от #43

    13:55 05.05.2026

  • 36 Буха ха

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дубай":

    В Дубай преди го сцепиха от бой

    13:56 05.05.2026

  • 37 Калин

    8 6 Отговор
    Дачков добре им го каза!
    Дебилите и педофилите до вчера управляваха заедно с мафията и бяха част от нея, а днес се възмущават!?

    13:57 05.05.2026

  • 38 оня с коня

    8 6 Отговор
    молете се вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    13:57 05.05.2026

  • 39 Гресирана ватенка

    3 2 Отговор
    Дачката е с конформистки зад НИК😁

    13:58 05.05.2026

  • 40 С никой

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "интересно":

    Измисля си.

    13:58 05.05.2026

  • 41 Тоя какви тайни знае

    10 3 Отговор
    Срещу колко бе, слагачков? САЩ ли ти плащат, или Шиши?

    13:59 05.05.2026

  • 42 Мартин Картофски

    5 2 Отговор
    Пейпал и Револют! Времената са тежки, помогнете ни с колегата да оцелеем! Дарете за свободната журналистика!

    14:05 05.05.2026

  • 43 Така де

    11 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дааааа":

    Вица на деня. Санкциониран от САЩ, пазен от САЩ ,сметката платена.

    14:08 05.05.2026

  • 44 ха сега

    7 1 Отговор
    Да го пази тогава Секрет сървис и да се вози в самолета с Тръмп, защо ние да се занимаваме с Магнитски и Банкята

    14:08 05.05.2026

  • 45 Всички са от

    7 3 Отговор
    едно котило. Случайно промъкнал се няма. И Радев-също.

    14:11 05.05.2026

  • 46 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Ми клоуните да си го охраняват или да го отстранят. Кво сме му длъжни на прасето

    14:11 05.05.2026

  • 47 Тома

    8 0 Отговор
    И ние се чудим защо дебелия никой не го закача.Ами той откраднатите пари от българите ги снася на краварите

    14:12 05.05.2026

  • 48 Золотой вавилон

    5 3 Отговор
    Явор да каже как руския му господар краде бг златото с офшорката Дънди Прешъс, собственик е пощенска кутия в Люксембург и Канада,бившите на Парадайз мол ,Гамгонеишвили участват и грузинците Роланд Исаев, Александер Мегре, Йосиф Блаошвили бивши служители на кгб

    14:14 05.05.2026

  • 49 не разбрах

    9 0 Отговор
    Значи ЦРУ предупреждават, че има опасност за живота на Пеевски. Можем обосновано да предположим, че тази заплаха е свързана с бизнеса му, а не с политическите му изяви. Дотук добре, обаче колко ни е ценен Пеевски, че държавата трябва да му осигури скъпоструваща охрана в продължение на години? С какво Пеевски допринася за България, че българите харчат пари за безценното му здраве и то при положение, че той има достатъчно пари да увеличи личната си охрана? Да речем, че за Борисов има основание, защото той управлява в продължение на години и е имал достъп до класифицирана информация, която може да представлява интерес за вражески държави. Ама Пеевски защо, Дачков не обяснява.

    14:16 05.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Факт

    3 5 Отговор
    Умните и красиви русофили ги видяхме в аферата Петрохан и Желю русофила от Бургас дето на центъра на града такова куче,тежко ментално болни

    14:17 05.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 долу сащ

    3 3 Отговор
    ако си мислите ,че петъчното правителство не е съгласувано с Посолството .... Веднъж колония, 500 г колония, докато не дойдат братята, които едва ли ще повторят грешката си с неблагодарните българи.

    14:20 05.05.2026

  • 54 56346632899243

    5 1 Отговор
    дори да е вярно това което тази руски проститутка казва , вие нали не сте слуги на ЦРУ бе ? какво като ЦРУ е подало сигнал ?

    14:25 05.05.2026

  • 55 Волен

    1 1 Отговор
    Групировката на гомгоимашвили ,се казва золотой вавилон,назначен от КГБ да източва златото на бг и Мозамбик,с откраднатото злато строи молове и ги продава пак с офшорки

    14:26 05.05.2026

  • 56 Ехаааа

    3 0 Отговор
    Яворчо, явно се правиш на много умен и печен, ама на нас хич не ни пука какви сигнали има за тоя шопар от ЦРУ. То и по Магнутски има сигнал, ама на вас пък не ви пука! И ако някой си е заслужил тупаника, защо трябва да го пазят с нашите пари. Да си наеме частна охрана да си го пази. Толкова ли е беден, че аз да му плащам за кражбита!

    14:27 05.05.2026

  • 57 Истината

    1 2 Отговор
    Навремето русофилите катерехме Мусала с бюста на руския господар Джугашвили Сталин,сегашните един плакат на путята не могат да развеят от мързел

    14:30 05.05.2026

  • 58 Стефко

    4 1 Отговор
    Ясно изразена неосведоменост и разпространение на невярни слухове от Явор, това се забелязва. Липса на професионална компетентност, като журналист.

    14:30 05.05.2026

  • 59 Казуар

    4 1 Отговор
    Умник Дачков, ти виждал ли си документа информация от ЦРУ.

    14:30 05.05.2026

  • 60 Дрън, дрън съветски чугун

    2 1 Отговор
    Как ли пък не, да повярвам на разпространителя на пропагандата на руско-българската мафия, Явор Дачков.
    На въпрос защо така нагло лъже, яворчо отговаря - "И аз деца храня"
    Толкова за този долен и нагъл лъжец. Сега остава и карбовски да излезе, че така му е казал делфина, изплувал във ваната му.

    14:31 05.05.2026

  • 61 Чуденка

    4 1 Отговор
    Учудва ме какво кара хората да коментират думите на един доказан лакей, обслужващ мафията, публикува това за което му се плати ??!!!

    14:33 05.05.2026

  • 62 Филибе

    2 0 Отговор
    Първо да се изясни защо ги заплашва Сретан Йосич. Защо ги заплашват някакви руснаци. Да се изяснят отношенията им. Като ги гледаме Борисов и Пеевски ще се окаже че има защо да ги заплашват.

    14:34 05.05.2026

  • 63 ТИГО

    1 0 Отговор
    Дачков е лъжец и подлога много активен стана на последък !! !Няма официално потвърдена информация охраната на Пеевски да е назначена след сигнал от ЦРУ.През последните години в публичното пространство се тиражират различни версии за източника на заплахите срещу него, но те се основават предимно на твърдения на политически опоненти или неофициална информация! Националната служба за охрана (НСО) отказва да предостави конкретни данни за причините, поради които охранява Пеевски, позовавайки се на факта, че информацията е класифицирана. В миналото МВР е съобщавало единствено, че охраната е наложена заради „информация за подготвяно покушение“, без да уточнява източника на тази информация.В края на 2025 г. Делян Пеевски сам поиска НСО да направи нова преценка дали е застрашен, като обяви готовност да се откаже от държавната охрана. Към април 2026 г. въпросът за свалянето на охраната му остава тема на политически дебати.

    14:37 05.05.2026

  • 64 Наркоман

    1 0 Отговор
    Вица на деня 🤣

    14:37 05.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Толбухин

    1 0 Отговор
    Поредната платена глупост.

    14:39 05.05.2026

  • 67 ТИГО

    1 1 Отговор
    Тоя и Карбовски станаха много активни ,навсякъде дори и в националните телевизии им се показват мазните русофилски мутри ! Сега ще се слагат на Радев щото са ветропоказатели !

    14:40 05.05.2026

  • 68 Червен картон

    2 0 Отговор
    В това няма логика, хем го вкарват в Магнитски, хем ЦРУ се опитва да го пази.

    14:44 05.05.2026

  • 69 Никой не ги заплашва

    1 0 Отговор
    Ако ги заплашваше, отдавна да ги е очистил. Руснаците биха Свинята в Дубай, защото беше закъснял с парите. Ако искаха да я утрепят, щяха да я утрепят, ама нямат полза от това. После Свинята плати двойно и тройно и спряха да я закачат.
    По същия начин се отчита и Тиквата - разпределя откраднатите пари между мафиотските кръгове и няма кой да го очисти. Каза ми иначе, тези които имат средства да платят да бъдат очистени Свинята и Тиквата, нямат много сметка да го правят, защото свинята и тиквата си плащат.

    14:49 05.05.2026

  • 70 Цвете

    2 0 Отговор
    КОЛКО ПЪТИ СИ СМЕНИ МНЕНИЕТО ОТ НАЧАЛОТО НА 1990 ГОДИНА? С ВСЯКА " НОВА " ВЛАСТ СИ В КРАЧКА, КАТО ВАЛСОВИ СТЪПКИ.ПОНЕ ВЯРВАШ ЛИ СИ ИЛИ ПРОСТО СИ ЗАПЪЛВАШ ВРЕМЕТО? 🐷🎃✈️🎃✈️🤔🇧🇬

    14:50 05.05.2026

  • 71 От чужбина

    0 0 Отговор
    Нали Пеевски е в списъка Магнитски, т.е НЕ е желан в Америка. И в същото време точно американска служба му подсигурява охрана за сметка на българския данъкоплатец. До сега е бил някакъв фактор в българската политике. Вече НЕ е. Защо пак трябва да бъде охраняван? От народната любов ли го пазят?

    14:50 05.05.2026

  • 72 И този взе да си измисля

    0 0 Отговор
    А пък ти върви и питай американците дали е така.

    14:52 05.05.2026

