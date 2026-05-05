Ивайло Мирчев: Току-що от публикация на “Извън ефир” стана ясно, че охраната от НСО на Пеевски се запазва

Току-що от публикация на “Извън ефир” стана ясно, че охраната от НСО на Пеевски се запазва. Няма информация какво става с охраната на Бойко Борисов.

За нас разграждането на модела „Пеевски-Борисов“ започва със символична и бърза стъпка: махане на охраната им.

Това припомня във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Преди дни се е събрала комисията, която взема тези решения. Тя е в състав: шефът на НСО ген. Тонев, главният секретар Кандев и близкият до Пеевски шеф на ДАНС, Денев. Решението на комисията е охраната от НСО на Пеевски да остане.

МВР е махнало баретите от СОБТ, охраняващи Пеевски, но очевидно Тонев и Денев са надделели. Така мнозинството на Пеевски в комисията остава и продължава да брани държавната му охрана.

От “Демократична България” внесохме законопроект още първия ден на парламента, който може да свали охраната. Така ще стане ясно дали и в пленарната зала моделът “Пеевски - Борисов” има мнозинство или ще се изпълняват обещанията, с които Радев спечели, а именно противодействие на модела.