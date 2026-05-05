Ивайло Мирчев: Току-що от публикация на “Извън ефир” стана ясно, че охраната от НСО на Пеевски се запазва

5 Май, 2026 13:13 4 787 97

Няма информация какво става с охраната на Бойко Борисов, сочи съпредседателят на "Да, България"

Току-що от публикация на “Извън ефир” стана ясно, че охраната от НСО на Пеевски се запазва. Няма информация какво става с охраната на Бойко Борисов.

За нас разграждането на модела „Пеевски-Борисов“ започва със символична и бърза стъпка: махане на охраната им.

Това припомня във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Преди дни се е събрала комисията, която взема тези решения. Тя е в състав: шефът на НСО ген. Тонев, главният секретар Кандев и близкият до Пеевски шеф на ДАНС, Денев. Решението на комисията е охраната от НСО на Пеевски да остане.

МВР е махнало баретите от СОБТ, охраняващи Пеевски, но очевидно Тонев и Денев са надделели. Така мнозинството на Пеевски в комисията остава и продължава да брани държавната му охрана.

От “Демократична България” внесохме законопроект още първия ден на парламента, който може да свали охраната. Така ще стане ясно дали и в пленарната зала моделът “Пеевски - Борисов” има мнозинство или ще се изпълняват обещанията, с които Радев спечели, а именно противодействие на модела.


  • 1 Сила

    53 11 Отговор
    "Всички обичат Пеефски "
    БГ римейк на популярен сериал

    Коментиран от #46

    13:15 05.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    84 16 Отговор
    Че те без охрана са свършени.Ще ги разчекнат на улицата.

    Коментиран от #48

    13:15 05.05.2026

  • 3 питанката

    79 6 Отговор
    Един човек е властелин на територията .Цялата държава не може да се справи с него .Защо го охраняват , от какво е застрашен , има ли нещо което обществото не знае , някакъв безценен ли е ?

    Коментиран от #51

    13:17 05.05.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    55 8 Отговор
    ШЕФА НА ДАНС И НСО СЕ СМЕНЯ С ПРОСТО МНОЗИНСТВО...
    И СЕ ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ЙОТОВА
    ....
    КЕФ , ГОЛЯМ КЕФ

    Коментиран от #70

    13:17 05.05.2026

  • 5 Мишо Дудикоф 🥷

    40 11 Отговор
    Опааа Свирчев вече назовава партията "демократична България", а не ппдб 🤭

    Разпад на коалицията и под 4%

    13:17 05.05.2026

  • 6 Резидента

    39 10 Отговор
    Така ще борим олигархията и занапред! Вие какво сте очаквали?

    13:17 05.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    35 10 Отговор
    Тръгнало е. За прасетата идва коледа

    13:18 05.05.2026

  • 8 Сакън

    37 5 Отговор
    да не се затрият дебелетата. Тия милион и половина бунаци да @ат супата

    13:18 05.05.2026

  • 9 анонимен

    30 5 Отговор
    Няма власт която да се опри с него .Прави цялата държава на въртоглави , включително и Демерджиев , който беше сигурен , че ще се справи .

    Коментиран от #20

    13:18 05.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Селото

    14 5 Отговор
    Цънцито да не е ползвала флейтата че да и правиш реклама. Няма нужда, не можем да я гледаме.

    13:20 05.05.2026

  • 12 Мдааа

    37 6 Отговор
    Явно първо трябва да се почне с уволнения на шефовете на разните му там служби, които реално явно са бухалките на Феномена?
    Нали народа го обичал от какво го пазят да не е някакво национално съкровище? Щом го е шубе, ами да си плаща за охрана нали е милиардерче, един полет до Дубай да спести и ще плати заплатите на цял отряд мyтpи пардон охранители да го вардят!

    Коментиран от #56, #96

    13:20 05.05.2026

  • 13 Без акъл толкоз

    18 24 Отговор
    На Ви Радеф Хак да ви е

    13:20 05.05.2026

  • 14 Анонимен

    20 11 Отговор
    Мирчев гледай си твоят скапан модел Пропаднахте и пак продължавате със лъжите си Е това е да работиш лъжец и да получаваш пари от бюджета

    13:21 05.05.2026

  • 15 Охрана за хората

    30 6 Отговор
    НСО - напред другари смело, да браним нашто прасе дебело.

    13:22 05.05.2026

  • 16 Мирчев се възмущава

    23 8 Отговор
    От решението на хората на ППДБ във властта. Да се чуди човек да се смее ли, да плаче ли?

    13:22 05.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Правилно

    20 6 Отговор
    Трябва да пазим момчето-феномен като зеницата на окото.

    13:22 05.05.2026

  • 19 пери

    26 8 Отговор
    От първия ден е ясно, че нищо няма да се промени. Честит нов "спасител", иначе.

    Коментиран от #67

    13:23 05.05.2026

  • 20 Анонимен

    18 3 Отговор

    До коментар #9 от "анонимен":

    Държава завладяна от бкп ли това ли е държаватани МОДЕЛ Кутев и червените другари НЕ мерси

    13:23 05.05.2026

  • 21 кой мy дpeмe

    16 0 Отговор
    у наше село откриваме Берьозка и вече сме отправили официални покани на Радев и Путин

    13:24 05.05.2026

  • 22 1488

    8 14 Отговор
    румен до една година връща лева, казармата и излизаме от нато и ес

    13:24 05.05.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 3 Отговор
    ШЕФА НА ДАНС Е ПЪТНИК
    ... 1 - 2 СЕДМИЦИ ПОВЕЧЕ С ОХРАНА НА ШИШИ
    Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
    .....

    13:25 05.05.2026

  • 24 истина е

    20 4 Отговор
    Докато тези на снимката са на свибода , бял ден няма да види нашата страна !!!

    Коментиран от #28

    13:25 05.05.2026

  • 25 боклук

    18 3 Отговор
    Никой оторизиран няма да поеме отговорност! Утре като го гръмнат, тогава Мирчев пръв ще викне от трибуната - ,,Кой сне охраната на охранения бос!? Ние само предложихма, но решението бе на тримата от мвр, Данс и НсО!"

    13:27 05.05.2026

  • 26 1234

    16 6 Отговор
    За плужека мирчев мъкъта е непоносима.

    13:27 05.05.2026

  • 27 Хаха

    16 1 Отговор
    Добре, че се запазвам, че инак нискочелото комунде от село Крушари с какво "ще се бори" идните 4 години?

    13:29 05.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ООрана държава

    4 4 Отговор
    Народа ще го брани шиши, няма страшно...

    13:29 05.05.2026

  • 30 Деций

    10 8 Отговор
    Абе Ивайло ,стига с тези сиромахомилски истории от които ще се спестят 2 милиона лева на година,ние дължим ежедневно по 60 милиона лихви по взетите кредити включително и от Асен Василев.Дълга нараства главоломно,а проблема е ,че тези пари не влизат в икономиката,а се раздават за заплати на чиновниците и полицията,вместо да се инвестират и да донесат добавена стойност.Това е също като някой да тегли кредити за харчене,за почивки, купони , ядене и пиене,или за луксозни стоки,които нищо не произвеждат.Фалита е сигурен.А тази охрана е единствено да не ги набият някъде по селата,тя от разстрел не може да ги запази,и те го знаят това.Един гранатомет с точно попадение и финал,той унищожава танк ,тази бронирана консерва ли ще ги запази?Аз гарантирам ,че и обикновен човек може да попадне в близост до тях и да свърши работа,стига да има достатъчен Мотив.С тази охрана само отвличате вниманието на гражданите.

    Коментиран от #42

    13:31 05.05.2026

  • 31 Мирчев

    10 3 Отговор
    А някъде прочете ли, че още нямаме ново правителство?
    Тия душички, които треперят над Пеевски са си от неговата кочина!
    Почернях от яд, като ги слушах тия от ДПС пред президента, ама то те станали захарен памук, НО, това русото не пропусна на два пъти да натърти, че си оставят роби на САЩ.
    Пусти магнитски.

    13:31 05.05.2026

  • 32 Тити на Кака

    10 9 Отговор
    Сваляме охраната на Пеевски и решаваме проблемите на обществото ни? Например - проблема с ППетроханърите и кученцата с пачки?
    Гениално, това само гений от нивото на Мирчев може да го измисли 😂😂😂

    13:31 05.05.2026

  • 33 Ама защо не ги

    9 1 Отговор
    Охранява ИПОН?

    13:33 05.05.2026

  • 34 Гост

    9 1 Отговор
    Това се решава от шефовете на ДАНС и НСО. Трябва да разберем защо не са свалили охраната, а Прогресивна България трябва да вземе мерки възможно най бързо. Другата седмица вече ще имат цялата власт.

    13:33 05.05.2026

  • 35 майтапчия

    12 7 Отговор
    Охраната е да го възпира , да не тегли един бой на Мирчев .Нямам друго обяснение

    13:34 05.05.2026

  • 36 Отвратен

    9 5 Отговор
    Хайде сега избирателите на Радев да напълнят площадите и да потърсят сметка за текущите и предстоящи престъпления, които той и депутатите му ще натворят. Не искам да чувам само овче блеене и как някой се жалва, че са го излъгали.

    13:34 05.05.2026

  • 37 оня с питон.я

    2 6 Отговор
    Хаха. Няма такъв добитък. Повече от 20 години и още не му е ясно, че каквото и да се случва Бойко е он топ.

    13:34 05.05.2026

  • 38 Анонимен

    2 2 Отговор
    Всичко ще си доиде на мястото още малко търпение

    13:36 05.05.2026

  • 39 Госあ

    9 3 Отговор
    Защо ни занимавате с вредни за държавата отломки и лузъри ? Малка, откровено вредна и много креслива групичка ! Ако поднесената информация от лицето с два пръста чело е вярна, значи служебното правителство е виновно.

    13:37 05.05.2026

  • 40 Надежда без надежда

    7 2 Отговор
    Осъдения по американския закон Магнитски корупционер е защитен от държавните намагнетизирани репресивни органи.

    Коментиран от #52

    13:37 05.05.2026

  • 41 Петров

    7 4 Отговор
    Борисов и Пеевски продължават да владеят Дълбоката държава . Окопали са се за 20 години напред. Трудно ще му бъде на Радев

    Коментиран от #87

    13:40 05.05.2026

  • 42 Кочо

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Деций":

    Сега модерно е с дрон, а не с минохвъргачка! Един ловък оператор като качи едно дронче с 0,5 кило тротилов еквивалент на главата му, дори такава тварда глава ще поддаде! На другия охраняван картуната е също доста твърда! Охраната е за престиж, газарлък и авторитет пред електората! Задава се голям и тежък кортеж - Властта идва! Ще раздава пари! Електората е във възторг!

    13:40 05.05.2026

  • 43 Госあ

    7 3 Отговор
    Друг много интересен факт е, че лица от бившата коалиция ПП-ДБ също използват съмнително много НСО ! Поне баце и шиши не убиват хора докато се возят, за разлика от петроханци !

    13:40 05.05.2026

  • 44 От вчера има нова партия

    0 0 Отговор
    « Гъл-гъл-гъл и чашата до дъно»
    Учредители са Вол Сидеров, Жени Минчев, Побойко Тарашков, Манолчо, Сокол Доганов…..а Ив Мирчони е подал заявление!

    13:40 05.05.2026

  • 45 Ти да видиш

    8 3 Отговор
    Мирчев, забрави да споменеш дали тази сутрин Путин беше под кревата ти!?
    Пеевски и Борисов са ясни, те са пътници, но утре какво ще правите без тях?
    Няма да има с кого да пиете кафенце?!
    Кого ще обвинявате за бездарието си!?

    13:42 05.05.2026

  • 46 Има и друг

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Мирко и Божко, като Макс и Мориц или като Лоурел и Харди.
    Може и като "Планетата на на нали се сещате...

    13:42 05.05.2026

  • 47 Калоян

    1 3 Отговор
    Ама вие какво очаквате?
    Справедливост?
    В среда на влага и тъмнина виреят плес ените.
    Тази средата се нарича либерастокрация.
    Преди избори всички обещават цветя и рози ....отгледани в тъмнина и влага.

    13:43 05.05.2026

  • 48 Що пък

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Феевски е човек украинците , те ще го пазят..

    13:43 05.05.2026

  • 49 От чужбина

    8 2 Отговор
    Явно продължават с наглостта си. Хем Пеевски и неговото ДПС се оказаха лидери в покупките на гласове, т.е нарушават масово законите на страната, хем сега с парите на данъкоплатците ще бъде охраняван. Не само Пеевски, ами и тези дето са решили и разрешили да се харчат пари за охраната му трябва да понесат отговорност, ефективно. Това означава да са по затворите. На Пеевски да му се отнеме имунитета. За какво му е този имунитет??? Да го предпазва от съда ли? Ако е невинен да се отказва сам от имунитета. Редно е да се преразгледа, под лупа да се преразгледат бюлетините от неговите райони. Вероятно е парламетарната му група да намалее.

    Коментиран от #86

    13:45 05.05.2026

  • 50 Питане

    6 3 Отговор
    Май, май надеждите на целокупния български народ за справяне с олигарсите и разграждане на модела Борисов - Пеевски постепенно изтичат в канала. Това означава само едно, а то е, че държавата няма силите или не иска, да разгради този изроден, порочен модел на управление вече 36 години. Явно така ще я караме - с кражбите, грабежите и ще доим само народа. Ще ни затягат въжето около врата, ще мизеруваме, за да плащаме заемите, лихвите, кражбите, изнесените пари в чували и с Фалкони на шишкото и толупа. А, може би сега и на новите месии - спасители? И така до кога? Революция трябва, иначе няма да тръгнем в правилната посока.

    Коментиран от #54, #97

    13:46 05.05.2026

  • 51 Кви са тия фантазии

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "питанката":

    Вкастелин на територията ?!?!
    Територията се управлява отвън, при това от далеч не най-големите западни олигарси.
    Щото ако беше Феевски, къде са му парите? Той играе по свирката на Украйна.

    13:46 05.05.2026

  • 52 Смешко

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Надежда без надежда":

    Може ли повече информация кога осъдиха Пеевски по закона Магнитски . Май само си чувал , но не ти е ясно какъв е този закон . Знаеш ли кой е Сергей Магнитски ? Може ли да ни разясниш и за НАКАЗАТЕЛНОТО производство по този закон , и кой налага този закон .Вземи и прочети малко и не се излагай , срамота е !

    13:46 05.05.2026

  • 53 Въпрос

    3 1 Отговор
    Каква е причината да се хвърлят милиони за охрана на лауреат на Магнитски???

    13:47 05.05.2026

  • 54 И аз питам

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Питане":

    Какъв е моделът Борисов - Пеевски , питам от години . Може ли малко по вече разяснения , благодаря !

    13:48 05.05.2026

  • 55 мунчо

    3 3 Отговор
    кога почваш да чегърташ мафията и олигархията къде си?

    Коментиран от #62

    13:48 05.05.2026

  • 56 Поправка

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдааа":

    Не ,,Народа го обича" а...,,Х О Р А Т А"...
    Нали така се изразява голямото ,,Д"...

    13:50 05.05.2026

  • 57 Калин

    10 5 Отговор
    Киро тъпото ходеше също с охрана и уби човек , къде го покрихте този ваш канадски хубавец!?

    13:52 05.05.2026

  • 58 ШЕФА

    11 1 Отговор
    Полицията и НСО пазят престъпниците.

    Коментиран от #83

    13:52 05.05.2026

  • 59 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор
    Дачката е конформистки гЗ😁

    13:52 05.05.2026

  • 60 Тая охрана на Пеевски

    7 1 Отговор
    И в Дубай ли го пази?

    13:52 05.05.2026

  • 61 Мдаааа

    7 1 Отговор
    И кой решава, кого да охраняват. Аз по цял ден си ходя без охрана, а някой го охраняват десеттина. Тоест здравата е навредил на мниогжо хора щом трябва да го пазят. И докиога ще ни трошат паричките за охрана на мафиоти и крадци, които съсипват Родината ни. Чакаме да видим и другият генерал какви ще ни ги сервира. Сега и за него ще трябва охрана. Що за парламент имаме, че да го охранявсаме от народа. А чакаме той да работи за народа! "Тати ще ти купи колело ама друг път!"

    13:52 05.05.2026

  • 62 новия "спасител"

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "мунчо":

    взема пример от славуца която също така чегърташе мафията ура за новия чегъртач другари!

    13:53 05.05.2026

  • 63 от какво

    6 1 Отговор
    го пазят тоя бе?????

    13:55 05.05.2026

  • 64 Перо

    4 0 Отговор
    В колонията, никой не може да стане властник, без подкрепа на слугинажа от вън!

    13:55 05.05.2026

  • 65 сами

    4 1 Отговор
    Сами си ги избирате. Търпете си ги. Ама, че безочие.

    13:55 05.05.2026

  • 66 коментатор

    6 3 Отговор
    Ясно ! Демерджиев беше много сигурен , че ще се справи . Спечелиха изборите , тази позиция му свърши работа . Сега обаче му оставиха охраната , тоест издънка ,още в първите минути .Преди изборите късаха ризи , че модела приключва .

    Коментиран от #68, #73, #80, #84

    13:55 05.05.2026

  • 67 пременил се илия

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "пери":

    ПАК У ТИЯ честито!

    13:57 05.05.2026

  • 68 крадев

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "коментатор":

    ще ви спася ганчовци!

    13:58 05.05.2026

  • 69 факуса

    2 1 Отговор
    що цру е загрижено за некой санкциониран от сащ,кво ги бърка дали ще го убият

    Коментиран от #71

    13:58 05.05.2026

  • 70 Цък

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Защо забравяме Гл секретар. Как е гласувал ? Или той е наш човек.

    14:00 05.05.2026

  • 71 оправдания

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "факуса":

    на нашенските неможачи САЩ е сложила този индивид в конкретен списък и вече официално е изразила мнението си по въпроса..

    14:00 05.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 На Дедо

    5 2 Отговор
    Десанчика демо-крат Мирчев?! По бащина линия комунист!!! Ще пиша на жаргон. И ся, ко праим? Кумоне с ниско чело!!!

    14:03 05.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Тома

    6 3 Отговор
    Не са рекли и не са ги очистили дебелия мамут и тиквата но мафията и краварите имат нужда от двамата за милиарди народна пара дадени от тези двамата продажници

    14:17 05.05.2026

  • 77 дядото

    4 1 Отговор
    по тази логика,без да съм взел пари от йосич и държавата или да съм ограбил ктб и аз настоявам да ми назначат охрана от нсо

    14:19 05.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 вадете пуканките

    1 1 Отговор
    борбата с мафията и олигархията започва!

    14:22 05.05.2026

  • 80 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "коментатор":

    Не на модел Кутев и червените другари НЕ на червените олигарси не на Месии Еднолични И още незнам как ви си ЗА Демокрация За Еврозона За Шенген

    14:22 05.05.2026

  • 81 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "Цвете":

    Стартира с червените другари начело с Кутев НЕ Мерси ВЪН на БКП За Демокрация

    14:23 05.05.2026

  • 82 Цвете

    3 4 Отговор
    ТАКА ЛИ СТАРТИРА " ПРОГРЕСА " В БЪЛГАРИЯ? КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ? КЪДЕТО ИМА ВОЛЯ, ИМА И НАЧИН. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСИЧКО Е ПО ЗЛЕ С " НОВИТЕ " НА КОИТО МАСА НАРОД ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ. ОТНОВО ПОЗНАТАТА ПЪРЗАЛКА.😉👎🤔🪆🎲✈️🇧🇬ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА ГО ПАЗЯТ ТОЗИ ДЕБЕЛИЯ, КОЙТО ОГРАБИ БЪЛГАРИЯ? ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ НА КТБ, ЛАФКА, БУЛГАРТАБАК, ВИВАКОМ И ОЩЕ МНОГО. КАЖЕТЕ В ЕВРОПА ИМАТ ЛИ ОХРАНА, ОСВЕН ПРЕЗИДЕН, МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ? ДЕБЕЛИЯ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ОТ КРАДЕЦ, КОЙТО Е ОХРАНЯВАН, КОЛКО ГОДИНИ ВЕЧЕ? ДА СИ ПЛАЩА МАСРАФА И ДА СЕ РАЗКАРА ОТ ПОЛЕЗРЕНИЕТО НИ.👎🐷👎🐷👎🐷😠

    Коментиран от #90

    14:24 05.05.2026

  • 83 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "ШЕФА":

    Например извратеняците Петроханци нали

    14:25 05.05.2026

  • 84 Калин

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "коментатор":

    Все още управлява гяурът Гюров ако не знаеш! Демерджиев все още е никой.
    И цялата власт е в ръцете на дебилите и педофилите и техните партньори от сглобката. Тоя Мирчев по кого точно лае!?

    14:26 05.05.2026

  • 85 ТИГО

    4 0 Отговор
    Чичо Румене слез , шампанското и кетеринга е от мен(държавата) !! А още не са почнали...........

    Коментиран от #95

    14:27 05.05.2026

  • 86 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "От чужбина":

    От България 49 ти не живееш тук какво си записал дежурни глупости Аман от лъжци като теб 49 клевети дежурни пишеш Аз живея тук и много добре знам кой какъв е И как спечелиха изборите Червените другари

    Коментиран от #89

    14:27 05.05.2026

  • 87 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Петров":

    Петров окопали са се червените другари БКП А ти лъжеш ЗА Демокрация не на месии еднолични господари и червени олигарси

    Коментиран от #88

    14:30 05.05.2026

  • 88 тия комунета

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Анонимен":

    докога ще лъжат че са демократи?

    14:31 05.05.2026

  • 89 От чужбина

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Анонимен":

    И за това ли веднага си слагаш сам плюсче?
    А тези дето сме напуснали България се оказваме най-големите инвеститори, около милиард годишно. Задай си въпроса - ЗАЩО?Защо сме напуснали? Точно заради такива като Доган, Пеевски,...

    Коментиран от #92, #94

    14:32 05.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 На Дедо

    1 1 Отговор
    Само да добавя. Това звучи, като Параграф 22?! Шиши е по Магницки!!! А?! Го пазят! Таините служби. На Америка. И, ако това?! Не е Параграф 22 /майтап /,. Здраве му кажи. Жалко е, че не съм там. Да видя, физиономиите?! На Жътопаветниците!!!!!!!!!!! ХА, ХА ХА. ДА живее Демокрацията. Дебили. От Жълтопаветната Сектанска Партия на Сорос ПП ДБ. Честито!!!

    14:34 05.05.2026

  • 92 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "От чужбина":

    89 НЕ на мен тия моля Можеш да лъжеш с плоските си лъжи онези злощастници но не на мен тия 89 Ела тук работи и тогава Тук на място ако ти стиска БЕЗ шарлатански лъжи Защото сега държавата ни тотално е завладяна от БКП

    Коментиран от #93

    14:35 05.05.2026

  • 93 бесен комунис

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Анонимен":

    ще ви изкъртя!!!

    14:42 05.05.2026

  • 94 На Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "От чужбина":

    Ако всички сме, такива, като вас!!! Напуснали България?! Сега, Българския народ?! Ще ше, да живее в!!! Бесарабия.

    14:42 05.05.2026

  • 95 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "ТИГО":

    Аз пак да кажа !!Като обяснявам години вече че всичко си е по старо му и че системата е "Мой Човек" все ми обясняват че пиша глупости !Системата е от ден първи 9ти септември 1944 година !!Дойдоха нашите хора "Работническо селската" интелигенция изгониха адвокати,учени,художници,писатели от техните домове настаниха се със селските си табиети и толкова и това продължава !!Ако нямаш свой човек нищо не правиш не е нужна мафия !Има една хубава песен на НЛО ПИСМО до Сицилия

    14:50 05.05.2026

  • 96 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдааа":

    И ще си сложим наши бухалки наше мвр наши слуги на хранилката червени другари нали така е справедливо наши червени бухалки навсякъде завладяване от нашите това е

    14:51 05.05.2026

  • 97 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Питане":

    50 модел Кутев модел БКП модел червени другари Модел Месия НЕ желая Аз си искам демокрацията 50 Какво е това ще заплашват ще изхвърлят ще се настаняват свои на хранилката стани да седна Това е всичкото от другарите Демокрация

    14:54 05.05.2026

