Шеф Ангелов падна на колене пред Лападатов в Hell's Kitchen

15 Април, 2026 09:41

Всичко започна по време на първото предизвикателство

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шеф Виктор Ангелов буквално падна на колене пред Лападатов в Hell's Kitchen, след като участникът тотално се обърка на елементарен кулинарен въпрос, пише bgdnes.bg. Всичко започна по време на първото предизвикателство, когато шеф Ангелов го попита какво означава „сърф".

„Бързо сърфиране", предположи Лападатов, макар и далеч от верния отговор.

Ситуацията стана още по-комична, когато шефът го попита къде сърфираме.

„В кухнята, шеф!", отвърна с усмивка той, а Ангелов направо се хвана за главата.

Отчаян, шефът се обърна към шеф Светла:

„Можеш ли да ме смениш?", попита той.

След това последва нов въпрос – какво е „търф".

„Някакво страшно животно?", изстреля Лападатов и предизвика смях в кухнята.

Дори с жокери обаче той не успяваше да стигне до верния отговор, което накара шеф Ангелов буквално да падне на колене и да започне да му се моли.

В крайна сметка Лападатов все пак позна:

„Пилешко и риба?", каза той и добави, че английският направо му вреди на здравето.

@hells.kitchen.bulgaria 😁 Лападатов получава специални уроци от шеф Ангелов и шеф Светла на тема "Сърф § Търф".​ ⏳ Ще се справи ли със заплетеното предизвикателство, гледайте тази вечер от 20:00 по NOVA.​ #hellskitchen #hellskitchenbulgaria #hellskitchen8 #chefAngelov #novatv ♬ original sound - hells.kitchen.bulgaria

След предизвикателството „сините" отстъпиха на „червените" с 3:2, а именно Лападатов получи оранжева престилка и се оказа в опасност от изгонване.


Подобни новини


