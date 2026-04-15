Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Батбут - марокански пълнени хлебчета
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Батбут - марокански пълнени хлебчета

15 Април, 2026 10:05 647 2

Марокански батбут с плънка - пухкав хляб на тиган с ароматна месна плънка, лесна и екзотична рецепта

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • брашно - 500 г;
  • суха мая - 7 г;
  • захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • хладка вода - 300 мл.

За плънката:

  • пилешко месо - 300 г;
  • лук - 1 глава;
  • чушка - 1 бр.;
  • морков - 1 бр.;
  • домат - 1 бр.;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • кимион - 1/2 ч.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • сол - на вкус;
  • магданоз - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

В купа се смесват брашното, сухата мая, захарта и солта, след което постепенно се добавя хладката вода и се замесва меко и еластично тесто.

Омесва се добре до гладка консистенция, след което се покрива и се оставя да втаса на топло място, докато удвои обема си.

След като тестото втаса, се разделя на малки топки, които се разточват на кръгли питки с дебелина около 1 см.

Те се оставят да починат за кратко, след което се пекат в сух тиган на умерен огън, като се обръщат от двете страни, докато се надуят и получат златиста коричка.

За плънката в тиган се загрява зехтинът и се добавя нарязаният лук, който се задушава до омекване. Добавят се нарязаното пилешко месо, морковът и чушката, като се готвят до готовност. Подправя се с червен пипер, кимион, сол и черен пипер.

Накрая се добавя нарязаният домат и магданозът, като се разбърква до получаване на сочна ароматна смес.

Готовите батбут питки се разрязват внимателно като джоб и се пълнят с топлата плънка. Сервират се веднага, докато са още топли и ароматни, пише gotvach.bg.

Хлебчетата се сервират топли, с айрян или чай, както е традиционно в Мароко. Може да се добави и свежа салата или сос по желание. Съхраняват се в хладилник до 2 дни, като се затопля преди консумация.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъпа

    2 0 Отговор
    циганска рецепта

    10:51 15.04.2026

  • 2 В СТ ЗАГОРА ВЕЧЕ ЗАКОННО

    1 0 Отговор
    РАБОТЯТ СЕМЕЙСТВА МАРОКАНЦИ.......СЯ ЧАКАМЕ БАНГЛАДЕШ ,И Т.Н...

    11:23 15.04.2026