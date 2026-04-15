Рецепта на деня: Батбут - марокански пълнени хлебчета

Необходими продукти:
За тестото:
- брашно - 500 г;
- суха мая - 7 г;
- захар - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- хладка вода - 300 мл.
За плънката:
- пилешко месо - 300 г;
- лук - 1 глава;
- чушка - 1 бр.;
- морков - 1 бр.;
- домат - 1 бр.;
- зехтин - 2 с.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- кимион - 1/2 ч.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- сол - на вкус;
- магданоз - 2 с.л.
Начин на приготвяне:
В купа се смесват брашното, сухата мая, захарта и солта, след което постепенно се добавя хладката вода и се замесва меко и еластично тесто.
Омесва се добре до гладка консистенция, след което се покрива и се оставя да втаса на топло място, докато удвои обема си.
След като тестото втаса, се разделя на малки топки, които се разточват на кръгли питки с дебелина около 1 см.
Те се оставят да починат за кратко, след което се пекат в сух тиган на умерен огън, като се обръщат от двете страни, докато се надуят и получат златиста коричка.
За плънката в тиган се загрява зехтинът и се добавя нарязаният лук, който се задушава до омекване. Добавят се нарязаното пилешко месо, морковът и чушката, като се готвят до готовност. Подправя се с червен пипер, кимион, сол и черен пипер.
Накрая се добавя нарязаният домат и магданозът, като се разбърква до получаване на сочна ароматна смес.
Готовите батбут питки се разрязват внимателно като джоб и се пълнят с топлата плънка. Сервират се веднага, докато са още топли и ароматни, пише gotvach.bg.
Хлебчетата се сервират топли, с айрян или чай, както е традиционно в Мароко. Може да се добави и свежа салата или сос по желание. Съхраняват се в хладилник до 2 дни, като се затопля преди консумация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
