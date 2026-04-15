Рецепта на деня: Батбут - марокански пълнени хлебчета

Необходими продукти:

За тестото:

брашно - 500 г;

суха мая - 7 г;

захар - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

хладка вода - 300 мл.

За плънката:

пилешко месо - 300 г;

лук - 1 глава;

чушка - 1 бр.;

морков - 1 бр.;

домат - 1 бр.;

зехтин - 2 с.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

кимион - 1/2 ч.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

сол - на вкус;

магданоз - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

В купа се смесват брашното, сухата мая, захарта и солта, след което постепенно се добавя хладката вода и се замесва меко и еластично тесто.

Омесва се добре до гладка консистенция, след което се покрива и се оставя да втаса на топло място, докато удвои обема си.

След като тестото втаса, се разделя на малки топки, които се разточват на кръгли питки с дебелина около 1 см.

Те се оставят да починат за кратко, след което се пекат в сух тиган на умерен огън, като се обръщат от двете страни, докато се надуят и получат златиста коричка.

За плънката в тиган се загрява зехтинът и се добавя нарязаният лук, който се задушава до омекване. Добавят се нарязаното пилешко месо, морковът и чушката, като се готвят до готовност. Подправя се с червен пипер, кимион, сол и черен пипер.

Накрая се добавя нарязаният домат и магданозът, като се разбърква до получаване на сочна ароматна смес.

Готовите батбут питки се разрязват внимателно като джоб и се пълнят с топлата плънка. Сервират се веднага, докато са още топли и ароматни, пише gotvach.bg.

Хлебчетата се сервират топли, с айрян или чай, както е традиционно в Мароко. Може да се добави и свежа салата или сос по желание. Съхраняват се в хладилник до 2 дни, като се затопля преди консумация.