Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Меди е новият треньор в "Гласът на България"

15 Април, 2026 11:01 585 6

  • меди-
  • поп фолк-
  • певец-
  • гласът на българия-
  • музикално шоу

Не е ясно все още кой ще замести поп фолк звездата

Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Преди 12 години на сцената на „Гласът на България“ се появи млад артист с мечта и безкомпромисна вяра в музиката. През 2026г. той се завръща, но този път от другата страна на сцената – като треньор.

Новият сезон на обичания музикален формат по bTV поднася своята голяма изненада на феновете на предаването – треньор, който идва с характер, музикални умения и присъствие, които трудно могат да бъдат сбъркани.

Меди заема мястото си в треньорския състав на 12-ия сезон на „Гласът на България“ и носи със себе си не просто успех, енергия и професионализъм, а история, която продължава да се пише.

Завършил Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, Меди превръща музиката в съдба. Днес той е сред най-разпознаваемите имена на съвременната българска сцена – с десетки хитове, милиони гледания и участия зад гърба си, изпълнителят успява да спечели публиката със своята емоция, характерен глас и неподправена искреност. Тази година Меди събра хиляди фенове на своя голям концерт на 8 март - напълно разпродадена зала и вечер, превърнала се в едно от най-ярките музикални събития на годината.

Зад този успех стои не само уникален артист, но и музикален продуцент. Със своя собствен музикален лейбъл Меди активно развива и подкрепя ново поколение млади таланти – мисия, която започва именно от сцената на „Гласът на България“.

Тази година той се завръща там, където всичко започва, за да открие следващия голям глас на България и да помогне на новите артисти да направят първата си крачка към голямата сцена. Защото знае как „звучи“ началото и как се изгражда успехът.

12-ият сезон на „Гласът на България“ ще посрещне на своята сцена талантливи артисти, които със своето присъствие и лични истории ще покажат една вдъхновяваща и жива съвременна България, за която всички мечтаем. На сцената ще се качат модерни, силни и атрактивни участници, които заедно с треньорите ще разказват истории чрез музика, ще се забавляват, ще тръпнат в очакване и ще разкриват музикалното бъдеще на България – така, както се случва само на сцената на „Гласът на България“.

Едно е сигурно – тази есен гласовете ще звучат по-силно от всякога. Все още има време всички, които мечтаят да стъпят на сцената на шоуто, да се запишат за кастинг на btv.bg и да направят първата си крачка към големия шанс.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 леля Асена Василева

    4 0 Отговор
    Този напет хубавец май е от моята партия, хихихи!

    11:03 15.04.2026

  • 2 Хохохо

    3 0 Отговор
    Потрес

    11:09 15.04.2026

  • 3 ама че име

    3 1 Отговор
    кръстен на дядо си Меди . вече българските имена не са модерни . ако пее на български ще е добре . а ако е украинец какво да се прави . ще пее на украински .

    11:10 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Щееее

    3 1 Отговор
    Повърна питекантроп с начално образование
    Ще става треньор няма такова дъно

    11:17 15.04.2026