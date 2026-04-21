Крал Чарлз III отбеляза 100-тния рожден ден на кралица Елизабет II с прочувствено ВИДЕО

Британският монарх Крал Чарлз III отправи лично видеообръщение по повод 100-годишнината от рождението на покойната Кралица Елизабет II, отдавайки почит на нейната дългогодишна служба в полза на обществото и ролята ѝ в съвременната история на страната.

В послание, записано по-рано този месец в Баламорал, кралят заявява, че майка му вероятно би била обезпокоена от състоянието на света днес. „Голяма част от времето, в което живеем, подозирам, че би я тревожила дълбоко“, отбелязва той, без да навлиза в конкретни вътрешнополитически или международни теми.

Датата 21 април бележи век от рождението на най-дълго управлявалия британски монарх, родена през 1926 г. в квартал Мейфеър в Лондон. По този повод на крал Чарлз и Камила ще бъде представен окончателният проект на мемориална бронзова статуя на кралицата, която ще бъде разположена в St James's Park.

Скулптурата, дело на британския артист Мартин Дженингс, изобразява Елизабет II в по-младите ѝ години, облечена в церемониалните одежди на Ордена на жартиерата. Композицията, висока около три метра и поставена върху масивен постамент, е вдъхновена от известния портрет на художника Пиетро Анигони от 1955 г.

Председателят на мемориалния комитет лорд Джанврин посочва, че избраният образ акцентира върху обществената роля на кралицата и „силното ѝ чувство за дълг“. По думите му целта е да бъде представена фигура, която бъдещите поколения да свързват с постоянство и служба, а не с лични интереси.

В обръщението си крал Чарлз подчертава, че покойната кралица е живяла в период на „изключителни промени“, но е останала „непоколебима и напълно отдадена на хората, на които служеше“. Той изтъква и нейното убеждение, че „доброто винаги ще надделява“ и че надеждата за по-добро бъдеще остава.

Мемориалният проект, разработен от екип под ръководството на архитекта лорд Фостър, включва още бюст на кралицата в по-късните ѝ години и бронзова статуя на Принц Филип. Част от композицията ще бъде и обновен мост с прозрачни елементи, напомнящи формата на кралска диадема. Очаква се изграждането да приключи в рамките на около две години.

Паралелно с физическия мемориал ще бъде създаден и дигитален архив чрез специализиран уебсайт, където гражданите ще могат да споделят лични спомени, свързани с кралицата. Платформата ще включва и дигитализирана версия на т.нар. „court circular“ – официалния дневник на ангажиментите на кралското семейство.

Предвижда се и национална инициатива чрез новосъздаден фонд, който ще подкрепя обществени проекти с цел насърчаване на социалната свързаност. В заключение на посланието си кралят призова за бъдеще, „основано на мир, справедливост, просперитет и сигурност“, като припомни и по-лични моменти, чрез които мнозина помнят Елизабет II – „кратка среща, усмивка, добра дума или онзи характерен блясък в очите“.