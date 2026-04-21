Крал Чарлз III отбеляза 100-тния рожден ден на кралица Елизабет II с прочувствено ВИДЕО

Британският монарх Крал Чарлз III отправи лично видеообръщение по повод 100-годишнината от рождението на покойната Кралица Елизабет II, отдавайки почит на нейната дългогодишна служба в полза на обществото и ролята ѝ в съвременната история на страната.
В послание, записано по-рано този месец в Баламорал, кралят заявява, че майка му вероятно би била обезпокоена от състоянието на света днес. „Голяма част от времето, в което живеем, подозирам, че би я тревожила дълбоко“, отбелязва той, без да навлиза в конкретни вътрешнополитически или международни теми.
Датата 21 април бележи век от рождението на най-дълго управлявалия британски монарх, родена през 1926 г. в квартал Мейфеър в Лондон. По този повод на крал Чарлз и Камила ще бъде представен окончателният проект на мемориална бронзова статуя на кралицата, която ще бъде разположена в St James's Park.
Скулптурата, дело на британския артист Мартин Дженингс, изобразява Елизабет II в по-младите ѝ години, облечена в церемониалните одежди на Ордена на жартиерата. Композицията, висока около три метра и поставена върху масивен постамент, е вдъхновена от известния портрет на художника Пиетро Анигони от 1955 г.
Председателят на мемориалния комитет лорд Джанврин посочва, че избраният образ акцентира върху обществената роля на кралицата и „силното ѝ чувство за дълг“. По думите му целта е да бъде представена фигура, която бъдещите поколения да свързват с постоянство и служба, а не с лични интереси.
В обръщението си крал Чарлз подчертава, че покойната кралица е живяла в период на „изключителни промени“, но е останала „непоколебима и напълно отдадена на хората, на които служеше“. Той изтъква и нейното убеждение, че „доброто винаги ще надделява“ и че надеждата за по-добро бъдеще остава.
Мемориалният проект, разработен от екип под ръководството на архитекта лорд Фостър, включва още бюст на кралицата в по-късните ѝ години и бронзова статуя на Принц Филип. Част от композицията ще бъде и обновен мост с прозрачни елементи, напомнящи формата на кралска диадема. Очаква се изграждането да приключи в рамките на около две години.
Паралелно с физическия мемориал ще бъде създаден и дигитален архив чрез специализиран уебсайт, където гражданите ще могат да споделят лични спомени, свързани с кралицата. Платформата ще включва и дигитализирана версия на т.нар. „court circular“ – официалния дневник на ангажиментите на кралското семейство.
Предвижда се и национална инициатива чрез новосъздаден фонд, който ще подкрепя обществени проекти с цел насърчаване на социалната свързаност. В заключение на посланието си кралят призова за бъдеще, „основано на мир, справедливост, просперитет и сигурност“, като припомни и по-лични моменти, чрез които мнозина помнят Елизабет II – „кратка среща, усмивка, добра дума или онзи характерен блясък в очите“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:37 21.04.2026
2 Този тупак съкрати живота на баба Бети
Коментиран от #3
10:49 21.04.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Този тупак съкрати живота на баба Бети":Не си прав. Даяна ѝ съкрати живота. Опира се да нанесе голям удар по монархията, като роди арабче мюсулманче, но съдбата ѝ изигра лоша шега.
Коментиран от #5
10:54 21.04.2026
4 ЗОРО
Коментиран от #9
10:59 21.04.2026
5 Този тупак съкрати живота на баба Бети
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Историята казва друго:
На 3 декември 1993 Даяна оповестява оттеглянето си от обществения живот. Чарлз подновява старата си пред-брачна връзка с Камила Паркър-Боулс. Попитана каква е ролята на Камила за разпадането на брака, Даяна отговаря: „Е, в този брак ние бяхме трима, така че беше малко пренаселено“.
На 20 декември 1995 Бъкингамският дворец публично съобщава, че кралицата е изпратила писма до Чарлз и Даяна, съветвайки ги да се разведат. С подкрепата на министър-председателя и на висшите съветници това решение е взето след седмици обсъждане. Принц Чарлз незабавно се съгласява с предложението. През февруари 1996 Даяна оповестява и своето съгласие.
Коментиран от #6, #7
11:05 21.04.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Този тупак съкрати живота на баба Бети":Поправям се . Бленхайм Палас в Уудсток. На 15 минути от Оксфорд.
11:20 21.04.2026
13:14 21.04.2026
До коментар #4 от "ЗОРО":Може да е възкръснала.
13:39 21.04.2026
11 бай Онзи
13:42 21.04.2026