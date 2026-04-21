Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Крал Чарлз III отбеляза 100-тния рожден ден на кралица Елизабет II с прочувствено ВИДЕО

21 Април, 2026 10:32 857 11

  • крал чарлз трети-
  • кралица елизабет втора-
  • рожден ден-
  • годишнина-
  • век

Покойната кралица щеше да навърши 100 годишни днес

Крал Чарлз III отбеляза 100-тния рожден ден на кралица Елизабет II с прочувствено ВИДЕО - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският монарх Крал Чарлз III отправи лично видеообръщение по повод 100-годишнината от рождението на покойната Кралица Елизабет II, отдавайки почит на нейната дългогодишна служба в полза на обществото и ролята ѝ в съвременната история на страната.

В послание, записано по-рано този месец в Баламорал, кралят заявява, че майка му вероятно би била обезпокоена от състоянието на света днес. „Голяма част от времето, в което живеем, подозирам, че би я тревожила дълбоко“, отбелязва той, без да навлиза в конкретни вътрешнополитически или международни теми.

Датата 21 април бележи век от рождението на най-дълго управлявалия британски монарх, родена през 1926 г. в квартал Мейфеър в Лондон. По този повод на крал Чарлз и Камила ще бъде представен окончателният проект на мемориална бронзова статуя на кралицата, която ще бъде разположена в St James's Park.

Скулптурата, дело на британския артист Мартин Дженингс, изобразява Елизабет II в по-младите ѝ години, облечена в церемониалните одежди на Ордена на жартиерата. Композицията, висока около три метра и поставена върху масивен постамент, е вдъхновена от известния портрет на художника Пиетро Анигони от 1955 г.

Председателят на мемориалния комитет лорд Джанврин посочва, че избраният образ акцентира върху обществената роля на кралицата и „силното ѝ чувство за дълг“. По думите му целта е да бъде представена фигура, която бъдещите поколения да свързват с постоянство и служба, а не с лични интереси.

В обръщението си крал Чарлз подчертава, че покойната кралица е живяла в период на „изключителни промени“, но е останала „непоколебима и напълно отдадена на хората, на които служеше“. Той изтъква и нейното убеждение, че „доброто винаги ще надделява“ и че надеждата за по-добро бъдеще остава.

Мемориалният проект, разработен от екип под ръководството на архитекта лорд Фостър, включва още бюст на кралицата в по-късните ѝ години и бронзова статуя на Принц Филип. Част от композицията ще бъде и обновен мост с прозрачни елементи, напомнящи формата на кралска диадема. Очаква се изграждането да приключи в рамките на около две години.

Паралелно с физическия мемориал ще бъде създаден и дигитален архив чрез специализиран уебсайт, където гражданите ще могат да споделят лични спомени, свързани с кралицата. Платформата ще включва и дигитализирана версия на т.нар. „court circular“ – официалния дневник на ангажиментите на кралското семейство.

Предвижда се и национална инициатива чрез новосъздаден фонд, който ще подкрепя обществени проекти с цел насърчаване на социалната свързаност. В заключение на посланието си кралят призова за бъдеще, „основано на мир, справедливост, просперитет и сигурност“, като припомни и по-лични моменти, чрез които мнозина помнят Елизабет II – „кратка среща, усмивка, добра дума или онзи характерен блясък в очите“.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    4 1 Отговор
    Значи Рептилите не умират?! В момента тича около Чарли като току що проходило дете, но с хиляда годишни очи!

    10:37 21.04.2026

  • 2 Този тупак съкрати живота на баба Бети

    3 3 Отговор
    Той и неговата камила.

    Коментиран от #3

    10:49 21.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Този тупак съкрати живота на баба Бети":

    Не си прав. Даяна ѝ съкрати живота. Опира се да нанесе голям удар по монархията, като роди арабче мюсулманче, но съдбата ѝ изигра лоша шега.

    Коментиран от #5

    10:54 21.04.2026

  • 4 ЗОРО

    3 0 Отговор
    Тя не се ли спомина тази женичка?

    Коментиран от #9

    10:59 21.04.2026

  • 5 Този тупак съкрати живота на баба Бети

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Историята казва друго:
    На 3 декември 1993 Даяна оповестява оттеглянето си от обществения живот. Чарлз подновява старата си пред-брачна връзка с Камила Паркър-Боулс. Попитана каква е ролята на Камила за разпадането на брака, Даяна отговаря: „Е, в този брак ние бяхме трима, така че беше малко пренаселено“.
    На 20 декември 1995 Бъкингамският дворец публично съобщава, че кралицата е изпратила писма до Чарлз и Даяна, съветвайки ги да се разведат. С подкрепата на министър-председателя и на висшите съветници това решение е взето след седмици обсъждане. Принц Чарлз незабавно се съгласява с предложението. През февруари 1996 Даяна оповестява и своето съгласие.

    Коментиран от #6, #7

    11:05 21.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Този тупак съкрати живота на баба Бети":

    Поправям се . Бленхайм Палас в Уудсток. На 15 минути от Оксфорд.

    11:20 21.04.2026

  • 8 хмммм

    3 0 Отговор
    Kakъв 100-тен рожден ден. Нали е умряла..

    13:14 21.04.2026

  • 9 Мдада...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЗОРО":

    Може да е възкръснала.

    13:39 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бай Онзи

    2 0 Отговор
    Чшш, aлоy. Празнуването на рожден ден е свързано с нещо весело и се прави само за живите. За умрелите - само панихида.

    13:42 21.04.2026