Турската звезда Бурак Дениз "светна" с марихуана и кокаин

16 Април, 2026 07:45 860 3

Актьорът е освободен при условие, че редовно се явява в полицията

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Следи от употреба на наркотици са открити в тялото на популярния турски актьор Бурак Дениз, съобщава телевизионният канал AHaber. Дениз е дал положителни проби за марихуана и кокаин.

Според канала актьорът е освободен при условие, че редовно се явява в полицията. Същата предпазна мярка е взета и срещу актрисата Сере Пиринч и трима други задържани.

На 9 април беше съобщено, че полицията е задържала Дениз по време на мащабна операция срещу наркотиците в Истанбул. Градската прокуратура е издала заповеди за арест на 14 заподозрени, 11 от които вече са задържани под стража. Известният рапър Ендър Ероглу, известен като Норм Ендър, също е сред задържаните по време на акцията срещу наркотиците.

На 7 април в Истанбул бяха задържани девет турски звезди от шоубизнеса. Арестите са извършени в рамките на мащабна операция срещу наркотиците.

По-рано звездата от сериала „Почукай на вратата ми“ Ерчел даде показания по дело за наркотици.


