10 години "Луда надпревара" с каскади, огнено шоу и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga

Най-лудото шоу на авто гладиатори прави 10 години със зрелищни гледки и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga.

Популярното автомобилно зрелищно шоу “Луда надпревара” тази година празнува десетилетие. Ще стартира на 16-ти и 17-ти май в град Пловдив, на паркинг „Скобелева майка“. Следва издание през юни, а финалът ще бъде през есента.

Публиката ще се наслаждава на професионални каскадьори от страната и чужбина, дрифтове, каране на задни гуми, скокове с мотори, пламтящи автомобили, чудовищни джипове, дрифтове и контрол на ръба и много други.

Така нареченият “Театър на разрушението”, под чието име е известна “Луда надпревара”, има за цел символично да покаже, че агресията по пътищата през последните години взима превес и че е много важно всеки от нас да допринесе за нейното намаляване. Именно заради това, събитието е под мотото „Спри агресията по пътищата, стани един от нас!“. Идеята е в една контролирана среда да се покаже как можеш да избягваш брутални удари чрез майсторско шофиране.

Поради юбилейния сезон, публиката на “Луда надпревара” в Пловдив ще получи и бонус - Triple Tribute Treat Rock с 3 банди на една сцена, които ще изпълнят трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga.