10 години "Луда надпревара" с каскади, огнено шоу и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga

10 години "Луда надпревара" с каскади, огнено шоу и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga

20 Април, 2026 09:14 1 055 4

  • луда надпревара-
  • пловдив-
  • metallica-
  • megadeth-
  • lady gaga

Ще стартира на 16-ти и 17-ти май в град Пловдив, на паркинг „Скобелева майка“

10 години "Луда надпревара" с каскади, огнено шоу и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-лудото шоу на авто гладиатори прави 10 години със зрелищни гледки и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga.

Популярното автомобилно зрелищно шоу “Луда надпревара” тази година празнува десетилетие. Ще стартира на 16-ти и 17-ти май в град Пловдив, на паркинг „Скобелева майка“. Следва издание през юни, а финалът ще бъде през есента.

Публиката ще се наслаждава на професионални каскадьори от страната и чужбина, дрифтове, каране на задни гуми, скокове с мотори, пламтящи автомобили, чудовищни джипове, дрифтове и контрол на ръба и много други.

Така нареченият “Театър на разрушението”, под чието име е известна “Луда надпревара”, има за цел символично да покаже, че агресията по пътищата през последните години взима превес и че е много важно всеки от нас да допринесе за нейното намаляване. Именно заради това, събитието е под мотото „Спри агресията по пътищата, стани един от нас!“. Идеята е в една контролирана среда да се покаже как можеш да избягваш брутални удари чрез майсторско шофиране.

10 години "Луда надпревара" с каскади, огнено шоу и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga

Поради юбилейния сезон, публиката на “Луда надпревара” в Пловдив ще получи и бонус - Triple Tribute Treat Rock с 3 банди на една сцена, които ще изпълнят трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кирил

    4 2 Отговор
    Доста нескопосано "шоу". Явно е по евро програма хаха

    09:20 20.04.2026

  • 2 мъкаааа

    5 0 Отговор
    Какво е това: трибюти? България е в “Театъра на разрушението”! Отдавна.

    Коментиран от #4

    09:24 20.04.2026

  • 3 Казанлъшкия

    5 1 Отговор
    Шоу на комплексари и м.лоумници , които реално така дават лош пример на деца и подрастващи.

    09:30 20.04.2026

  • 4 Идън

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "мъкаааа":

    Трибют банда е група - много често от качествени музиканти и вокалисти- които вместо да правят своя музика- изпълняват песни на известни групи . Има и много добри трибют групи- но са малко.Оригиналът си е оригинал.Трашът и Гага не са моето... Ето нещо от посл. албум на Мегадет-,, Tipping Point,,- 2025 год- адреналин!

    09:39 20.04.2026