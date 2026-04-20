10 години "Луда надпревара" с каскади, огнено шоу и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga

Най-лудото шоу на авто гладиатори прави 10 години със зрелищни гледки и трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga.
Популярното автомобилно зрелищно шоу “Луда надпревара” тази година празнува десетилетие. Ще стартира на 16-ти и 17-ти май в град Пловдив, на паркинг „Скобелева майка“. Следва издание през юни, а финалът ще бъде през есента.
Публиката ще се наслаждава на професионални каскадьори от страната и чужбина, дрифтове, каране на задни гуми, скокове с мотори, пламтящи автомобили, чудовищни джипове, дрифтове и контрол на ръба и много други.
Така нареченият “Театър на разрушението”, под чието име е известна “Луда надпревара”, има за цел символично да покаже, че агресията по пътищата през последните години взима превес и че е много важно всеки от нас да допринесе за нейното намаляване. Именно заради това, събитието е под мотото „Спри агресията по пътищата, стани един от нас!“. Идеята е в една контролирана среда да се покаже как можеш да избягваш брутални удари чрез майсторско шофиране.
Поради юбилейния сезон, публиката на “Луда надпревара” в Пловдив ще получи и бонус - Triple Tribute Treat Rock с 3 банди на една сцена, които ще изпълнят трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga.
1 Кирил
09:20 20.04.2026
2 мъкаааа
Коментиран от #4
09:24 20.04.2026
3 Казанлъшкия
09:30 20.04.2026
4 Идън
До коментар #2 от "мъкаааа":Трибют банда е група - много често от качествени музиканти и вокалисти- които вместо да правят своя музика- изпълняват песни на известни групи . Има и много добри трибют групи- но са малко.Оригиналът си е оригинал.Трашът и Гага не са моето... Ето нещо от посл. албум на Мегадет-,, Tipping Point,,- 2025 год- адреналин!
09:39 20.04.2026