Кристина Агилера показа апетитна фигура в стегната черна рокля (СНИМКИ)

Кристина Агилера привлече вниманието на червения килим с нова визия по време на гала вечерта на Breakthrough Prize Ceremony за 2026 г., проведена в Barker Hangar в Санта Моника.
45-годишната певица се появи в черна кожена рокля с паднали рамене на дизайнера Салих Балта, като впечатление направи и промяната в прическата ѝ – къс рус боб, различен от характерната ѝ дълга коса. Визията беше допълнена от чокър колие, сребърни пръстени и черни сандали на ток.
Изпълнителката на хита „Genie in a Bottle“ присъства на събитието заедно с дългогодишния си партньор Матю Рътлър, с когото са сгодени от 2014 г. Двамата демонстрираха близост пред фотографите, като Рътлър се появи в класически черен костюм.
Събитието събра редица представители на световния шоубизнес, технологичния сектор и научната общност. Сред присъстващите бяха Робърт Дауни Джуниър, Бен Афлек, Марго Роби, Зоуи Салдана, Парис Хилтън, Лайънъл Ричи, Мишел Йео, Джон Леджънд и Роб Лоу. Сред гостите беше и съоснователят на Microsoft Бил Гейтс.
Церемонията отличава водещи учени с награди в размер на 3 милиона долара в областите на науките за живота, фундаменталната физика и математиката. Инициативата е създадена от фигури в технологичния сектор, сред които Марк Зукърбърг и Присила Чан, както и предприемачите Юрий Милнър и Сергей Брин.
Сред отличените тази година са учени от престижни институции като University of California, Santa Barbara, Stanford University и University of Pennsylvania, което подчертава международния характер и значимостта на наградите.
1 Пич
2 тъй ли...
3 да уточним
До коментар #1 от "Пич":Беше...виж клипа на,, Hurt,,
4 Сечко
Поредният шедьовър на езиковия фюжън. Явно българският вече идва с англоезичен субтитри
5 Пич
До коментар #3 от "да уточним":Знам! Но помни - всички остаряваме, и никой от нас не е перфектен. Красотата е в очите на обичащия, не е абсолютна!
6 да уточним
До коментар #5 от "Пич":Тези изкуствени козуначени тестенца притиснати и изкочили от деколтето не са хубави.
7 Пич
До коментар #6 от "да уточним":Съгласен! Това е един от факторите за да кажа, че е зле облечена.
8 Зор Ко
9 да уточним
До коментар #7 от "Пич":А прическата... с това бретонче и бухнали краища като на изв. порода кученца... Сякаш самите кученца са изръфали и олизали бретона...В миналото имаше вид на принцеса- току що излизаща от замъка...
10 Гичето
11 в кратце
12 Пич
До коментар #9 от "да уточним":А...?! Това е въпрос, на които не съм намерил сериозен отговор! Защо великолепни жени, които знаят, и могат да са великолепни, изведнъж по своя воля се превръщат в каруцарки?! Евентуално, кризите на възрастта освен странно сексуално поведение, отключват и други подобни странности!
13 показа апетитна фигура в
14 Герп боклуци
15 Джудже
16 Ужас и безумия
17 Соваж бейби
18 Соваж бейби
До коментар #12 от "Пич":Предполагам се е облякъла с тази грозна рокля да угоди на дизайнера и са и предложени много пари за това .Обикновенно така правят ,по едно време бе доста пълна свали много килограми ,каквото и да облече или с натрупани килограми това Кристина Агилера малко певеци могат да се мерят с талант като нея и като актриса е добра в филма Burlesque с Шер .
