Кристина Агилера показа апетитна фигура в стегната черна рокля (СНИМКИ)

20 Април, 2026 13:59

Роклята на поп звездата бе от две части - кожена и прозрачен шифон

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кристина Агилера привлече вниманието на червения килим с нова визия по време на гала вечерта на Breakthrough Prize Ceremony за 2026 г., проведена в Barker Hangar в Санта Моника.

45-годишната певица се появи в черна кожена рокля с паднали рамене на дизайнера Салих Балта, като впечатление направи и промяната в прическата ѝ – къс рус боб, различен от характерната ѝ дълга коса. Визията беше допълнена от чокър колие, сребърни пръстени и черни сандали на ток.

Изпълнителката на хита „Genie in a Bottle“ присъства на събитието заедно с дългогодишния си партньор Матю Рътлър, с когото са сгодени от 2014 г. Двамата демонстрираха близост пред фотографите, като Рътлър се появи в класически черен костюм.

Събитието събра редица представители на световния шоубизнес, технологичния сектор и научната общност. Сред присъстващите бяха Робърт Дауни Джуниър, Бен Афлек, Марго Роби, Зоуи Салдана, Парис Хилтън, Лайънъл Ричи, Мишел Йео, Джон Леджънд и Роб Лоу. Сред гостите беше и съоснователят на Microsoft Бил Гейтс.

Церемонията отличава водещи учени с награди в размер на 3 милиона долара в областите на науките за живота, фундаменталната физика и математиката. Инициативата е създадена от фигури в технологичния сектор, сред които Марк Зукърбърг и Присила Чан, както и предприемачите Юрий Милнър и Сергей Брин.

Сред отличените тази година са учени от престижни институции като University of California, Santa Barbara, Stanford University и University of Pennsylvania, което подчертава международния характер и значимостта на наградите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    15 1 Отговор
    Кристина е хубава жена, но много зле облечена! Предполагам - много скъпо много зле облечена!

    Коментиран от #3

    14:02 20.04.2026

  • 2 тъй ли...

    4 1 Отговор
    без регистрация в онлифенс - не ми я хвали.

    14:11 20.04.2026

  • 3 да уточним

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Беше...виж клипа на,, Hurt,,

    Коментиран от #5

    14:43 20.04.2026

  • 4 Сечко

    8 0 Отговор
    … ‘Къс боб’, ‘чокър колие’… скоро ще четем български, преведен от английски на български.“
    Поредният шедьовър на езиковия фюжън. Явно българският вече идва с англоезичен субтитри

    14:53 20.04.2026

  • 5 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "да уточним":

    Знам! Но помни - всички остаряваме, и никой от нас не е перфектен. Красотата е в очите на обичащия, не е абсолютна!

    Коментиран от #6

    15:03 20.04.2026

  • 6 да уточним

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Тези изкуствени козуначени тестенца притиснати и изкочили от деколтето не са хубави.

    Коментиран от #7

    15:10 20.04.2026

  • 7 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "да уточним":

    Съгласен! Това е един от факторите за да кажа, че е зле облечена.

    Коментиран от #9

    15:14 20.04.2026

  • 8 Зор Ко

    4 0 Отговор
    Прилича ми на 55 годишна. Но то с тези "подмладителни" интервенции всички изглеждат така, дори 25 годишните.

    15:18 20.04.2026

  • 9 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    А прическата... с това бретонче и бухнали краища като на изв. порода кученца... Сякаш самите кученца са изръфали и олизали бретона...В миналото имаше вид на принцеса- току що излизаща от замъка...

    Коментиран от #12

    15:24 20.04.2026

  • 10 Гичето

    2 0 Отговор
    Чучело

    15:31 20.04.2026

  • 11 в кратце

    1 0 Отговор
    Къс ,рус боб,е като дълъг ,кестеняв грах.

    15:31 20.04.2026

  • 12 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "да уточним":

    А...?! Това е въпрос, на които не съм намерил сериозен отговор! Защо великолепни жени, които знаят, и могат да са великолепни, изведнъж по своя воля се превръщат в каруцарки?! Евентуално, кризите на възрастта освен странно сексуално поведение, отключват и други подобни странности!

    Коментиран от #18

    15:34 20.04.2026

  • 13 показа апетитна фигура в

    1 0 Отговор
    леглото на кака елче

    15:52 20.04.2026

  • 14 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Тоя ми заприлича на божинката

    16:36 20.04.2026

  • 15 Джудже

    1 0 Отговор
    с криви силиконови балони

    16:42 20.04.2026

  • 16 Ужас и безумия

    1 1 Отговор
    Тая на кво се е направила направо не е истина...

    18:00 20.04.2026

  • 17 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Много красива и талантлива певица една от любимките ми е ,само че в тази рокля не я харесвам.Тук идва един друг лаф една хубава жена слаба и красива дори в чувал за картофи да я облечеш пак е хубава ,следващият път да прояви по добър вкус за облекло .

    22:33 20.04.2026

  • 18 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Предполагам се е облякъла с тази грозна рокля да угоди на дизайнера и са и предложени много пари за това .Обикновенно така правят ,по едно време бе доста пълна свали много килограми ,каквото и да облече или с натрупани килограми това Кристина Агилера малко певеци могат да се мерят с талант като нея и като актриса е добра в филма Burlesque с Шер .

    22:40 20.04.2026