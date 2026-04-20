Кристина Агилера показа апетитна фигура в стегната черна рокля (СНИМКИ)

Кристина Агилера привлече вниманието на червения килим с нова визия по време на гала вечерта на Breakthrough Prize Ceremony за 2026 г., проведена в Barker Hangar в Санта Моника.

45-годишната певица се появи в черна кожена рокля с паднали рамене на дизайнера Салих Балта, като впечатление направи и промяната в прическата ѝ – къс рус боб, различен от характерната ѝ дълга коса. Визията беше допълнена от чокър колие, сребърни пръстени и черни сандали на ток.

Изпълнителката на хита „Genie in a Bottle“ присъства на събитието заедно с дългогодишния си партньор Матю Рътлър, с когото са сгодени от 2014 г. Двамата демонстрираха близост пред фотографите, като Рътлър се появи в класически черен костюм.

Събитието събра редица представители на световния шоубизнес, технологичния сектор и научната общност. Сред присъстващите бяха Робърт Дауни Джуниър, Бен Афлек, Марго Роби, Зоуи Салдана, Парис Хилтън, Лайънъл Ричи, Мишел Йео, Джон Леджънд и Роб Лоу. Сред гостите беше и съоснователят на Microsoft Бил Гейтс.

Церемонията отличава водещи учени с награди в размер на 3 милиона долара в областите на науките за живота, фундаменталната физика и математиката. Инициативата е създадена от фигури в технологичния сектор, сред които Марк Зукърбърг и Присила Чан, както и предприемачите Юрий Милнър и Сергей Брин.

Сред отличените тази година са учени от престижни институции като University of California, Santa Barbara, Stanford University и University of Pennsylvania, което подчертава международния характер и значимостта на наградите.