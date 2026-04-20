Джо Джонас показа новото си гадже след развода със Софи Търнър

20 Април, 2026 16:31 1 240 5

Певецът сподели снимки на новата си любима в Инстаграм за пръв път

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певецът Джо Джонас официализира връзката си с модела Татяна Габриела в социалните мрежи, след като публикува серия снимки от скорошното си пътуване до Пуерто Рико. Сред кадрите се откроява черно-бяла фотография, на която двамата позират близо един до друг, вероятно заснета във фотокабина – първото им публично потвърждение като двойка в Instagram.

Информация за връзката им се появи още в началото на годината, когато източници съобщиха, че двамата са започнали да се срещат в края на лятото на 2025 г. По данни на Us Weekly, Джонас вече е запознал Габриела с двете си дъщери – Уила, на 5 години, и Делфин, на 3 години, от брака си с актрисата Софи Търнър, както и с близки приятели и членове на семейството.

През последните седмици отношенията между двамата привлякоха допълнително внимание, след като бяха заснети да се целуват на летище в Маями. Според публикувани кадри, изпълнителят е посрещнал Габриела с подарък, а срещата им е била съпроводена с демонстрации на близост.

Джо Джонас и Софи Търнър се разведоха през септември 2023 г. след четири години брак. Процедурата премина през публичен спор за попечителството над децата, но беше окончателно финализирана през септември 2024 г. Впоследствие двамата бяха забелязани заедно в Ню Йорк, което според близки до тях източници е знак за подобряване на отношенията.

След раздялата си Джонас беше свързван с няколко жени, включително модела Стрми Бри, с която имаше кратка връзка до май 2024 г., както и с ливанската актриса Лайла Абдала, с която беше заснет по време на почивка в Гърция.


Подобни новини


  • 1 а ти събке кога ще ни

    4 1 Отговор
    покажеш и ти новото си гадже след развода

    16:34 20.04.2026

  • 2 Тоя унуфрий

    6 0 Отговор
    На снимката с мустачките
    Прилича на типичен петрохански хижар
    Ако не беше финансово и медийно симпатичен а беше таксиджия
    Дали тия златотърсачки щяха да му обърнат някакво внимание

    16:36 20.04.2026

  • 3 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Санса Старк трябва да му отреже "кайсиите"

    16:44 20.04.2026

  • 4 По амер

    2 0 Отговор
    Как ли става ,, запознанс⅝тво ,, на 3 - годишно дете с поредната любовмица на баща си? А като се разведоха тоой ги изрита с майка им от дома им и Софи търнър отиде да живее пру приятелка

    18:22 20.04.2026

  • 5 Айс Вентура

    1 0 Отговор
    Къв е тоя хамстер?

    20:06 20.04.2026