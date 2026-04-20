20 април 1941 г.: Втора българска армия окупира Беломорска Тракия с разрешението на Хитлер

20 Април, 2026 15:44

Освен континенталната част, под българска администрация преминават и островите Тасос и Самотраки

Венелина Маринова

На 20 април 1941 г. Втора българска армия започва заемането на Беломорска Тракия и части от Източна Егейска Македония.

По това време Царство България е официален съюзник на страните от Тристранния пакт (Германия, Италия и Япония). България се присъединява към Пакта на 1 март 1941 г. във Виена, с което прекратява периода на неутралитет.

Въпреки че е съюзник, България запазва формален статут на невоюваща страна, като не изпраща свои войски в преките бойни действия срещу Югославия и Гърция, започнали на 6 април 1941 г..

На 19 и 20 април 1941 г. (Великден) българските войски навлизат в териториите на Вардарска Македония, Западна Тракия и Поморавието. Те заемат тези земи по силата на споразумения с Германия и Италия за поемане на административен и военен контрол след разгрома на Гърция и Югославия от Вермахта.

Великобритания скъсва дипломатическите си отношения с България още в началото на март 1941 г., веднага след присъединяването на страната към Оста.

Към 20 април 1941 г. България все още поддържа дипломатически отношения с САЩ и СССР: .

„Символичната“ война срещу Великобритания и САЩ е обявена едва в края на годината (13 декември 1941 г.).

В този исторически момент България е в състояние на военно-политическа зависимост от Третия райх, но същевременно е в процес на реализиране на своя национален идеал за „обединение“, администрирайки новопридобитите територии.

Така на 20 април българските части заемат териториите между реките Струма и Марица, с изключение на малка демилитаризирана зона по границата с Турция, оставена под германски контрол.

Операцията се провежда от състава на Втора армия, включващ 10-а Родопска и 11-а пехотна дивизия, 2-ра гранична бригада и 2-ри армейски артилерийски полк.

Навлизането става след германската операция „Марита“ и капитулацията на гръцката армия в северните части на страната. Заемането е разрешено от Хитлер с цел да се освободят германски дивизии за предстоящия Източен фронт.

В България събитието се възприема като част от второто национално обединение, а териториите са обявени за „Беломорска област“ с център Гюмюрджина.

Освен континенталната част, под българска администрация преминават и островите Тасос и Самотраки.

Българското управление там продължава до октомври 1944 г., когато България губи Беломорска Тракия в резултат на променената международна обстановка и силния дипломатически натиск от страна на

Правителството в Лондон категорично отказва да подпише примирие с България, докато и последният български войник не напусне гръцките територии. За Великобритания изтеглянето е предварително условие за всякакви по-нататъшни преговори.

Първоначално СССР косвено подкрепя опитите на новото правителство на Отечествения фронт да запази българското присъствие в Беломорието. Въпреки това, след личен натиск от страна на Уинстън Чърчил, Сталин се съгласява с британските искания.

На 6 октомври 1944 г. Сталин нарежда на Георги Димитров българските части незабавно да напуснат Гърция и Югославия. На 10 октомври правителството на ОФ официално издава заповед за евакуация на Втори окупационен корпус от Беломорието.

На 28 октомври 1944 г. България подписва официално примирие със Съюзниците (СССР, САЩ и Великобритания), с което окончателно се отказва от всички територии, придобити след 1941 г..

Въпреки опитите на българската дипломация да договори автономия или специален статут за региона, до края на октомври 1944 г. българската администрация и армия се изтеглят зад старите граници от 1941 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 затова макени сърби гръци ни мразят

    11 17 Отговор
    Втора българска армия окупира Беломорска Тракия с разрешението на Хитлер

    Коментиран от #4, #9

    15:46 20.04.2026

  • 2 Пръдлякис

    21 22 Отговор
    Празнуваме руския кьорфишек Сан Стефано, а не празнуваме 20 април 1941, когато естественият партньор на България Германия ни поднася на тепсия изконни български земи..

    Коментиран от #22

    15:47 20.04.2026

  • 3 ФАКТИ

    31 8 Отговор
    Ако Хитлер беше спечелил 2СВ България сега щеше пак да е на 3 морета

    Коментиран от #15, #24

    15:48 20.04.2026

  • 4 кхх

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "затова макени сърби гръци ни мразят":

    ами за да не ни мразят освен да им дадем софийско, благоевградско и смолянско? Ей така, за да сме добри съседи?

    15:48 20.04.2026

  • 5 20 април е 150г от априлското възтание

    20 2 Отговор
    Пиши за това и за зверското потушаване
    Мисирунг.елче

    15:48 20.04.2026

  • 6 Тоалетна Хартия

    20 4 Отговор
    Как ще окупиращ нещо твое!!!??

    15:51 20.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    На 20 април е роден и самият Чичо Ади❗
    Ама що ли се правят на Ущипани госпожички тук,
    а и не само тук 🤔❗

    Коментиран от #10

    15:51 20.04.2026

  • 8 Иванчо

    15 4 Отговор
    Чичко Ади беше прав.

    15:55 20.04.2026

  • 9 Нощо ново

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "затова макени сърби гръци ни мразят":

    Днес окупирахме нефтохима с разрешение на дядо.

    15:55 20.04.2026

  • 10 Той ни върна нашето

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да, на днешния ден е роден, през 1889 г.

    16:00 20.04.2026

  • 11 Анонимен

    16 2 Отговор
    На снимката се вижда как българското население посреща окупационната войска!

    16:01 20.04.2026

  • 12 окупираш кога е чуждо

    24 3 Отговор
    това беше територия населена с българи

    Коментиран от #16

    16:05 20.04.2026

  • 13 Пиниза

    10 2 Отговор
    На конференцията в Париж, Васил Коларов и Петко Стайнов яко пледираха Беломорието да остане българско, но Съветския съюз не ни подкрепи. Загубихме Беломорието завинаги.

    Коментиран от #14, #27

    16:07 20.04.2026

  • 14 Вуте

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пиниза":

    Престолонаследницата Елизабет, изпрати британската делегация в Париж със заръката да не се отстъпва Беломорието на България.

    16:12 20.04.2026

  • 15 Сигурно

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТИ":

    И щеше да се нарича провинция Македония.

    16:12 20.04.2026

  • 16 Гост

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "окупираш кога е чуждо":

    Да бъдем обективни към историята , а не да се изявяваме като патриотари! В Българо-германската конвенция пише за окупираните територии в Македония и Егейска Тракия: Тези територии се дават под временното управление на България ДО ПОБЕДНИЯ КРАЙ НА ВОЙНАТА, КОГАТО ЩЕ СЕ РЕШИ ТЯХНАТА СЪДБА! А за окупираните територии в Сърбия от Първи корпус НИЩО НЕ СЕ КАЗВА! И следва подигравка с историята - цар Борис трети - ЦАР "ОБЕДИНИТЕЛ" !

    16:26 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    9 8 Отговор
    Българските окупационни власти са причина за поголовната смъртност в Беломорска Тракия оставяйки местното население без храна в период 1941-44 година описано дори в романа Тютюн на Димитър Димов
    Ето ключов момент, описващ тази атмосфера, свързан с Ирина и нейните впечатления от окупираната територия:
    „...Тя си спомни за Гърция. За белите, прашни пътища, за изгорените от слънцето хълмове, за малките, сгушени в планините села... Но сега всичко беше различно. Гърция беше гладна. Гладът се чувстваше навсякъде — в изпитите лица на хората, в несигурните им движения, в тишината, която цареше по улиците. Децата не играеха. Те седяха по праговете на къщите, с очи, вперени в празнотата, или с мъка търсеха храна сред боклуците... Ирина усещаше как този глад се пропива в нея, как става част от нейното собствено съществуване.“

    Коментиран от #21

    16:35 20.04.2026

  • 19 пенсионер от Варна

    10 3 Отговор
    ОСВОБОЖДАВА исконни български земи , населени с българи !!!

    16:36 20.04.2026

  • 20 Поводи за война винаги се намират

    6 5 Отговор
    Да, “това беше територия населена с българи”, но и с гърци също. Както градчетата по Черноморието, повече гръцки отколкото български. Ние прогонихме гърците, те пък българите. По турско е било доста омешано, Станимака (Асеновград) си е бил гръцки, в Пловдив почти толкова гърци, колкото и българи, и турци. Между другото, беломорските евреи не ги спасяваме, както и македонските, пращаме ги в газовите камери. За това обикновено не се говори.

    Коментиран от #26

    16:37 20.04.2026

  • 21 До Сатана

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    А май забрави, колко наши Българи бяха убити от тия гладните. Да не говорим за началото на изтеглянето през 1944г. Гърците нападнаха Петрич през 20 те години на 20 век и ако не бяха четите на ВМРО и гражданите сещате се какво щеше да стане. А, че Димов малко е пресолил манджата в Тютюн е съгласно времето през което е бил издаван романът.

    16:55 20.04.2026

  • 22 ефрейтор

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пръдлякис":

    мдам... като гледам, нито тепсията, нито земите са налице. но пък сме били длъжни да плащаме едни репарации. те са единственото реално нещо, останало от "естествения партньор". това ли да празнуваме, умко?

    16:58 20.04.2026

  • 23 Тоашибаняк сталин

    5 5 Отговор
    Винаги на ПРЕЦАКВА.ДОБРЕ ЧЕПУКВА ЧЕ ИНАЧЕ БЛАГОЕВГРАД СКО БЕ ПАЗАРЕНО ДА ОТИВА КЪМ МАКЕФОНИЯ ПОЧТИ ДО СОФИЯ...

    Коментиран от #25

    17:15 20.04.2026

  • 24 Факти ли?

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТИ":

    Ако Хитлер беше спечелил, ние като не сме от висшата арийска раса, щяхме в най-добрия случай да сме неквалифицирана работна ръка за Райха. Трите морета щяха да са притежание на който заслужава.

    17:26 20.04.2026

  • 25 Сталин и Чърчил си поделят Европа в Ялта

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тоашибаняк сталин":

    България е на СССР, а Сталин не би отстъпил и педя от придобитото.

    17:30 20.04.2026

  • 26 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Поводи за война винаги се намират":

    Колко милиона са били Българите там?

    17:56 20.04.2026

  • 27 Ицо

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пиниза":

    Всяко лято отново окопираме беломорието. Даже доста имоти там вече са български. Постепенно си възвръщаме нашето 😁

    Коментиран от #28

    18:27 20.04.2026

  • 28 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ицо":

    Прав ти път!

    19:34 20.04.2026

  • 29 Буха ха

    0 0 Отговор
