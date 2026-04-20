20 април 1941 г.: Втора българска армия окупира Беломорска Тракия с разрешението на Хитлер

На 20 април 1941 г. Втора българска армия започва заемането на Беломорска Тракия и части от Източна Егейска Македония.
По това време Царство България е официален съюзник на страните от Тристранния пакт (Германия, Италия и Япония). България се присъединява към Пакта на 1 март 1941 г. във Виена, с което прекратява периода на неутралитет.
Въпреки че е съюзник, България запазва формален статут на невоюваща страна, като не изпраща свои войски в преките бойни действия срещу Югославия и Гърция, започнали на 6 април 1941 г..
На 19 и 20 април 1941 г. (Великден) българските войски навлизат в териториите на Вардарска Македония, Западна Тракия и Поморавието. Те заемат тези земи по силата на споразумения с Германия и Италия за поемане на административен и военен контрол след разгрома на Гърция и Югославия от Вермахта.
Великобритания скъсва дипломатическите си отношения с България още в началото на март 1941 г., веднага след присъединяването на страната към Оста.
Към 20 април 1941 г. България все още поддържа дипломатически отношения с САЩ и СССР: .
„Символичната“ война срещу Великобритания и САЩ е обявена едва в края на годината (13 декември 1941 г.).
В този исторически момент България е в състояние на военно-политическа зависимост от Третия райх, но същевременно е в процес на реализиране на своя национален идеал за „обединение“, администрирайки новопридобитите територии.
Така на 20 април българските части заемат териториите между реките Струма и Марица, с изключение на малка демилитаризирана зона по границата с Турция, оставена под германски контрол.
Операцията се провежда от състава на Втора армия, включващ 10-а Родопска и 11-а пехотна дивизия, 2-ра гранична бригада и 2-ри армейски артилерийски полк.
Навлизането става след германската операция „Марита“ и капитулацията на гръцката армия в северните части на страната. Заемането е разрешено от Хитлер с цел да се освободят германски дивизии за предстоящия Източен фронт.
В България събитието се възприема като част от второто национално обединение, а териториите са обявени за „Беломорска област“ с център Гюмюрджина.
Освен континенталната част, под българска администрация преминават и островите Тасос и Самотраки.
Българското управление там продължава до октомври 1944 г., когато България губи Беломорска Тракия в резултат на променената международна обстановка и силния дипломатически натиск от страна на
Правителството в Лондон категорично отказва да подпише примирие с България, докато и последният български войник не напусне гръцките територии. За Великобритания изтеглянето е предварително условие за всякакви по-нататъшни преговори.
Първоначално СССР косвено подкрепя опитите на новото правителство на Отечествения фронт да запази българското присъствие в Беломорието. Въпреки това, след личен натиск от страна на Уинстън Чърчил, Сталин се съгласява с британските искания.
На 6 октомври 1944 г. Сталин нарежда на Георги Димитров българските части незабавно да напуснат Гърция и Югославия. На 10 октомври правителството на ОФ официално издава заповед за евакуация на Втори окупационен корпус от Беломорието.
На 28 октомври 1944 г. България подписва официално примирие със Съюзниците (СССР, САЩ и Великобритания), с което окончателно се отказва от всички територии, придобити след 1941 г..
Въпреки опитите на българската дипломация да договори автономия или специален статут за региона, до края на октомври 1944 г. българската администрация и армия се изтеглят зад старите граници от 1941 г.
1 затова макени сърби гръци ни мразят
Коментиран от #4, #9
15:46 20.04.2026
2 Пръдлякис
Коментиран от #22
15:47 20.04.2026
3 ФАКТИ
Коментиран от #15, #24
15:48 20.04.2026
4 кхх
До коментар #1 от "затова макени сърби гръци ни мразят":ами за да не ни мразят освен да им дадем софийско, благоевградско и смолянско? Ей така, за да сме добри съседи?
15:48 20.04.2026
5 20 април е 150г от априлското възтание
Мисирунг.елче
15:48 20.04.2026
6 Тоалетна Хартия
15:51 20.04.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама що ли се правят на Ущипани госпожички тук,
а и не само тук 🤔❗
Коментиран от #10
15:51 20.04.2026
8 Иванчо
15:55 20.04.2026
9 Нощо ново
До коментар #1 от "затова макени сърби гръци ни мразят":Днес окупирахме нефтохима с разрешение на дядо.
15:55 20.04.2026
10 Той ни върна нашето
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да, на днешния ден е роден, през 1889 г.
16:00 20.04.2026
11 Анонимен
16:01 20.04.2026
12 окупираш кога е чуждо
Коментиран от #16
16:05 20.04.2026
13 Пиниза
Коментиран от #14, #27
16:07 20.04.2026
14 Вуте
До коментар #13 от "Пиниза":Престолонаследницата Елизабет, изпрати британската делегация в Париж със заръката да не се отстъпва Беломорието на България.
16:12 20.04.2026
15 Сигурно
До коментар #3 от "ФАКТИ":И щеше да се нарича провинция Македония.
16:12 20.04.2026
16 Гост
До коментар #12 от "окупираш кога е чуждо":Да бъдем обективни към историята , а не да се изявяваме като патриотари! В Българо-германската конвенция пише за окупираните територии в Македония и Егейска Тракия: Тези територии се дават под временното управление на България ДО ПОБЕДНИЯ КРАЙ НА ВОЙНАТА, КОГАТО ЩЕ СЕ РЕШИ ТЯХНАТА СЪДБА! А за окупираните територии в Сърбия от Първи корпус НИЩО НЕ СЕ КАЗВА! И следва подигравка с историята - цар Борис трети - ЦАР "ОБЕДИНИТЕЛ" !
16:26 20.04.2026
18 Сатана Z
Ето ключов момент, описващ тази атмосфера, свързан с Ирина и нейните впечатления от окупираната територия:
„...Тя си спомни за Гърция. За белите, прашни пътища, за изгорените от слънцето хълмове, за малките, сгушени в планините села... Но сега всичко беше различно. Гърция беше гладна. Гладът се чувстваше навсякъде — в изпитите лица на хората, в несигурните им движения, в тишината, която цареше по улиците. Децата не играеха. Те седяха по праговете на къщите, с очи, вперени в празнотата, или с мъка търсеха храна сред боклуците... Ирина усещаше как този глад се пропива в нея, как става част от нейното собствено съществуване.“
Коментиран от #21
16:35 20.04.2026
19 пенсионер от Варна
16:36 20.04.2026
20 Поводи за война винаги се намират
Коментиран от #26
16:37 20.04.2026
21 До Сатана
До коментар #18 от "Сатана Z":А май забрави, колко наши Българи бяха убити от тия гладните. Да не говорим за началото на изтеглянето през 1944г. Гърците нападнаха Петрич през 20 те години на 20 век и ако не бяха четите на ВМРО и гражданите сещате се какво щеше да стане. А, че Димов малко е пресолил манджата в Тютюн е съгласно времето през което е бил издаван романът.
16:55 20.04.2026
22 ефрейтор
До коментар #2 от "Пръдлякис":мдам... като гледам, нито тепсията, нито земите са налице. но пък сме били длъжни да плащаме едни репарации. те са единственото реално нещо, останало от "естествения партньор". това ли да празнуваме, умко?
16:58 20.04.2026
23 Тоашибаняк сталин
Коментиран от #25
17:15 20.04.2026
24 Факти ли?
До коментар #3 от "ФАКТИ":Ако Хитлер беше спечелил, ние като не сме от висшата арийска раса, щяхме в най-добрия случай да сме неквалифицирана работна ръка за Райха. Трите морета щяха да са притежание на който заслужава.
17:26 20.04.2026
25 Сталин и Чърчил си поделят Европа в Ялта
До коментар #23 от "Тоашибаняк сталин":България е на СССР, а Сталин не би отстъпил и педя от придобитото.
17:30 20.04.2026
26 Дзак
До коментар #20 от "Поводи за война винаги се намират":Колко милиона са били Българите там?
17:56 20.04.2026
27 Ицо
До коментар #13 от "Пиниза":Всяко лято отново окопираме беломорието. Даже доста имоти там вече са български. Постепенно си възвръщаме нашето 😁
Коментиран от #28
18:27 20.04.2026
28 Дзак
До коментар #27 от "Ицо":Прав ти път!
19:34 20.04.2026
29 Буха ха
04:21 21.04.2026