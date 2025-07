След нацистки скандал: Отмениха фестивал в Словакия с участието на Кание Уест

Планираният за следващата седмица фестивал Rubicon в Братислава, Словакия, бе официално отменен, след като избухна обществено недоволство във връзка с нова песен на американския рапър Кание Уест, в която той открито възхвалява нацисткия лидер Адолф Хитлер, съобщава Guardian.

Събитието, което трябваше да се проведе от 18 до 20 юли, беше единствената потвърдена изява на противоречивия артист в Европа за 2025 година. Освен Уест, в програмата бяха включени още имената на Offset и Sheck Wes.

Решението за отмяна бе обявено късно в сряда в официално изявление в Instagram от страна на организаторите, които посочиха „медиен натиск и отказ на няколко участници и партньори“ като причина. „Това не беше лесно решение“, се казва в позицията, без обаче да се споменава директно името на Уест или песента, породила скандала.

A festival has been cancelled in Slovakia after public outcry about Kanye West performing. Rubicon Festival was set to occur from July 18th to July 20th, marking the rapper’s only scheduled show for 2025.



