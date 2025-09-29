Учени посочиха фаталната грешка на Наполеон, която Хитлер повторил

Дмитрий Журавльов, заместник-директор на руския Военномедицински музей, обясни, че руската армия често е постигала успех благодарение на високото ниво на медицински грижи и вниманието към хигиената, предаде „Московски комсомолец“.
Журналистите на вестника цитират проучване, ръководено от Реми Барбиери от университета „Пастьор“, което заключава, че инфекциозните заболявания са основната причина за поражението на Наполеон през 1812 г. ДНК анализът на френски масови гробове разкрива следи от паратиф и рецидивираща треска. Дмитрий Журавльов се съгласи с колегите си.
Той разкри една от тайните на успехите на руската армия през цялата история. Според него френските болници са били лошо организирани и често са липсвали основни лекарства. Междувременно руската армия въвела задължителни медицински прегледи на своите войници и строги хигиенни изисквания. Според него командирите на Наполеон са пренебрегвали качеството на условията на своите войници. Журавльов отбеляза, че повече от 100 години по-късно Адолф Хитлер и германската армия са повторили грешката на Наполеон.
Принципите на медицината, хигиената и дисциплината, установени от руската армия през 19 век, са били успешно приложени по време на Втората световна война. Това е позволило на Червената армия да избегне големи епидемии по време на войната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мерц фашиста
07:48 29.09.2025
2 Сега
07:51 29.09.2025
3 атлантически делириум
07:52 29.09.2025
4 Възраждане
07:53 29.09.2025
5 Разбирач
07:54 29.09.2025
6 Циник
07:54 29.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Финанси
До коментар #8 от "Финанси":Европа и по точно частично НАТО вече разположиха войски в Одеска област. Путин си е сложил пръста върху ядреното копче и всеки момент може да бъдат изстреляни ядрени ракети по европейски столици.
08:00 29.09.2025
10 ИСТИНАТА!
Русия не бива да се напада!
Бие яко!
И то бие много яко...- до смърт!
Коментиран от #11
08:01 29.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трол
Коментиран от #13
08:09 29.09.2025
13 Финанси
До коментар #12 от "Трол":Не е верно това , скрито и дълбоко в душите си подкрепяме еврейското лоби на сащ и банкерите но има един голям проблем и това е че сме нападани денонощно и репресирани от техни приятели и съюзници
08:17 29.09.2025
14 Пич
08:25 29.09.2025
15 Финанси
Коментиран от #18
08:27 29.09.2025
16 И ква стана тя...?!
Пък франсетата и дойчовците ,три пъти по некъпани и не мити от тях...😝!
08:29 29.09.2025
17 Историята помни
08:30 29.09.2025
18 За да може Урсула...
До коментар #15 от "Финанси":...,да спретне нова далаверка с ваксини,нали...😉?!
08:31 29.09.2025