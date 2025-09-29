Дмитрий Журавльов, заместник-директор на руския Военномедицински музей, обясни, че руската армия често е постигала успех благодарение на високото ниво на медицински грижи и вниманието към хигиената, предаде „Московски комсомолец“.

Журналистите на вестника цитират проучване, ръководено от Реми Барбиери от университета „Пастьор“, което заключава, че инфекциозните заболявания са основната причина за поражението на Наполеон през 1812 г. ДНК анализът на френски масови гробове разкрива следи от паратиф и рецидивираща треска. Дмитрий Журавльов се съгласи с колегите си.

Той разкри една от тайните на успехите на руската армия през цялата история. Според него френските болници са били лошо организирани и често са липсвали основни лекарства. Междувременно руската армия въвела задължителни медицински прегледи на своите войници и строги хигиенни изисквания. Според него командирите на Наполеон са пренебрегвали качеството на условията на своите войници. Журавльов отбеляза, че повече от 100 години по-късно Адолф Хитлер и германската армия са повторили грешката на Наполеон.

Принципите на медицината, хигиената и дисциплината, установени от руската армия през 19 век, са били успешно приложени по време на Втората световна война. Това е позволило на Червената армия да избегне големи епидемии по време на войната.