Учени посочиха фаталната грешка на Наполеон, която Хитлер повторил

29 Септември, 2025 07:47 1 749 18

ДНК анализът на френски масови гробове разкрива следи от паратиф и рецидивираща треска

Учени посочиха фаталната грешка на Наполеон, която Хитлер повторил - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дмитрий Журавльов, заместник-директор на руския Военномедицински музей, обясни, че руската армия често е постигала успех благодарение на високото ниво на медицински грижи и вниманието към хигиената, предаде „Московски комсомолец“.

Журналистите на вестника цитират проучване, ръководено от Реми Барбиери от университета „Пастьор“, което заключава, че инфекциозните заболявания са основната причина за поражението на Наполеон през 1812 г. ДНК анализът на френски масови гробове разкрива следи от паратиф и рецидивираща треска. Дмитрий Журавльов се съгласи с колегите си.

Той разкри една от тайните на успехите на руската армия през цялата история. Според него френските болници са били лошо организирани и често са липсвали основни лекарства. Междувременно руската армия въвела задължителни медицински прегледи на своите войници и строги хигиенни изисквания. Според него командирите на Наполеон са пренебрегвали качеството на условията на своите войници. Журавльов отбеляза, че повече от 100 години по-късно Адолф Хитлер и германската армия са повторили грешката на Наполеон.

Принципите на медицината, хигиената и дисциплината, установени от руската армия през 19 век, са били успешно приложени по време на Втората световна война. Това е позволило на Червената армия да избегне големи епидемии по време на войната.


  • 1 мерц фашиста

    19 3 Отговор
    и аз искам да повторя грешката

    07:48 29.09.2025

  • 2 Сега

    14 6 Отговор
    епидемията е ЕССР

    07:51 29.09.2025

  • 3 атлантически делириум

    23 4 Отговор
    Сега НАТОвци, ще повторят същата грешка, а за капак Урсула заради алчноста и далаверите си прецака натовската армия, като я набоде и с рнк ваксини!

    07:52 29.09.2025

  • 4 Възраждане

    23 7 Отговор
    Цяло НАТО и днес повтаря грешката да нападне непобедимата червена армия, но този път Путин, внук на член на безсмъртния полк, няма да спре до Берлин, нееее ще стигне чак до Вашингтон

    07:53 29.09.2025

  • 5 Разбирач

    20 2 Отговор
    В момента това са Микрон и Фон Дер Лайен

    07:54 29.09.2025

  • 6 Циник

    28 4 Отговор
    Човек се учи от грешките си. Евроатлантикът, явно, не!

    07:54 29.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Финанси

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Финанси":

    Европа и по точно частично НАТО вече разположиха войски в Одеска област. Путин си е сложил пръста върху ядреното копче и всеки момент може да бъдат изстреляни ядрени ракети по европейски столици.

    08:00 29.09.2025

  • 10 ИСТИНАТА!

    22 3 Отговор
    Фаталната грешка на Наполеон, която Хитлер повторил,а сега са на път да повторят ЕС и Запада е -
    Русия не бива да се напада!
    Бие яко!
    И то бие много яко...- до смърт!

    Коментиран от #11

    08:01 29.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трол

    7 0 Отговор
    Генерал Мраз винаги заема страната на Русия.

    Коментиран от #13

    08:09 29.09.2025

  • 13 Финанси

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Не е верно това , скрито и дълбоко в душите си подкрепяме еврейското лоби на сащ и банкерите но има един голям проблем и това е че сме нападани денонощно и репресирани от техни приятели и съюзници

    08:17 29.09.2025

  • 14 Пич

    2 0 Отговор
    Това може да е вярно ! Не една армия е била унищожена заради епидемии !!! Това се знае от хиляди години , и древните са предизвиквали епидемии като са хвърляли трупове във водоизточниците или са ги изстрелвали с катапулти през крепостните стени !

    08:25 29.09.2025

  • 15 Финанси

    1 1 Отговор
    Ако няма ядрена война в следващите години, очаквайте нов вирус и нова пандемия доста по тежка от корона вируса от 2020г.

    Коментиран от #18

    08:27 29.09.2025

  • 16 И ква стана тя...?!

    3 1 Отговор
    Уж рашките били некъпани и немити ,,блатари"...!
    Пък франсетата и дойчовците ,три пъти по некъпани и не мити от тях...😝!

    08:29 29.09.2025

  • 17 Историята помни

    2 1 Отговор
    И двамата са подценявали русите, там е грешката им. Сега Зеля е по петите им, настигна ги и дори ги задмина.

    08:30 29.09.2025

  • 18 За да може Урсула...

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Финанси":

    ...,да спретне нова далаверка с ваксини,нали...😉?!

    08:31 29.09.2025