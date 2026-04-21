Мадона предлага парична награда за тоалета ѝ от Coachella, изчезнал без следа (СНИМКИ)

21 Април, 2026 15:31 1 010 7

  • мадона-
  • певица-
  • коачела-
  • изчезнал-
  • тоалет-
  • облекло-
  • парична награда

Поп кралицата заяви, че тоалетът ѝ не е просто дрехи, а част от нейната история

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мадона съобщи, че сценичният ѝ костюм от втория уикенд на фестивала Coachella 2026 е изчезнал, като отправи публичен апел за неговото връщане.

Певицата се появи изненадващо като гост по време на изпълнението на хедлайнера Сабрина Карпентър в петък вечер, където изпълни свои емблематични песни като „Vogue“ и „Like a Prayer“. За изявата 67-годишната изпълнителка беше избрала сценичен ансамбъл от личния си архив – лилаво яке, корсет в пастелен тон, дантелена рокля, допълнени от дълги ръкавици и прозрачни чорапи.

В публикация в Instagram в понеделник Мадона сподели ентусиазма си от участието, но разкри, че непосредствено след това костюмът е изчезнал. „Този момент, който затвори един кръг, придоби съвсем различен смисъл, когато разбрах, че винтидж дрехите, които носех, са изчезнали – костюмът от личния ми архив, включително якето, корсетът, роклята и останалите елементи“, написа тя. По думите ѝ липсват и други архивни предмети от същия период.

Изпълнителката подчерта, че става дума не просто за сценични дрехи, а за част от нейната творческа история, и обяви парично възнаграждение за тяхното връщане. Тя призова всеки, който разполага с информация, да се свърже с екипа ѝ.

Паралелно с това Мадона публикува снимки със Сабрина Карпентър от фестивала, като определи участието си като „момент от историята“, свързан и с предстоящия ѝ проект. В рамките на изненадващата си поява тя припомни, че точно преди 20 години е дебютирала на Coachella с изпълнения от албума „Confessions on a Dance Floor“, което придава символично значение на завръщането ѝ на сцената.

Изпълнителката подготвя издаването на новия си албум „Confessions II“ по-късно тази година - на 3 юли, като вече представи част от проекта с песента „I Feel So Free“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    1 0 Отговор
    хедлайнерКАТА Сабрина Карпентър

    15:33 21.04.2026

  • 2 Стас

    3 1 Отговор
    Искам да се пъхна между двете! На меко и на топло.

    15:37 21.04.2026

  • 3 влък

    0 1 Отговор
    "Кой да знае?" къде й е изчезнал тоалетът?

    15:51 21.04.2026

  • 4 Айдука

    4 0 Отговор
    Пари не, но да идват със Сабрина един месец да ги преметам душмански, и го връщам! Бакшиш приемам по тяхна преценка!

    16:07 21.04.2026

  • 5 Как искам...........

    3 2 Отговор
    Да топна младото си чушле в дъртото и ...........

    Коментиран от #6

    16:10 21.04.2026

  • 6 Софийски селянин,

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Как искам...........":

    Само като и видиш дъртата кукумявка и нацяло ще ти клюмне чушлето...

    16:42 21.04.2026

  • 7 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Когато и видях тоалета моята хипотеза това е кражба от някой маниак има такива болни мъже купуват женски дрехи и бельо носено не ново .Или си търси повод Мадонна отново да попадне в жълтата преса от доста време нищо се бе чуло ,ами успя да напомни за себе си.

    20:43 21.04.2026