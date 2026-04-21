Мадона предлага парична награда за тоалета ѝ от Coachella, изчезнал без следа (СНИМКИ)

Мадона съобщи, че сценичният ѝ костюм от втория уикенд на фестивала Coachella 2026 е изчезнал, като отправи публичен апел за неговото връщане.

Певицата се появи изненадващо като гост по време на изпълнението на хедлайнера Сабрина Карпентър в петък вечер, където изпълни свои емблематични песни като „Vogue“ и „Like a Prayer“. За изявата 67-годишната изпълнителка беше избрала сценичен ансамбъл от личния си архив – лилаво яке, корсет в пастелен тон, дантелена рокля, допълнени от дълги ръкавици и прозрачни чорапи.

В публикация в Instagram в понеделник Мадона сподели ентусиазма си от участието, но разкри, че непосредствено след това костюмът е изчезнал. „Този момент, който затвори един кръг, придоби съвсем различен смисъл, когато разбрах, че винтидж дрехите, които носех, са изчезнали – костюмът от личния ми архив, включително якето, корсетът, роклята и останалите елементи“, написа тя. По думите ѝ липсват и други архивни предмети от същия период.

Изпълнителката подчерта, че става дума не просто за сценични дрехи, а за част от нейната творческа история, и обяви парично възнаграждение за тяхното връщане. Тя призова всеки, който разполага с информация, да се свърже с екипа ѝ.

Паралелно с това Мадона публикува снимки със Сабрина Карпентър от фестивала, като определи участието си като „момент от историята“, свързан и с предстоящия ѝ проект. В рамките на изненадващата си поява тя припомни, че точно преди 20 години е дебютирала на Coachella с изпълнения от албума „Confessions on a Dance Floor“, което придава символично значение на завръщането ѝ на сцената.

Изпълнителката подготвя издаването на новия си албум „Confessions II“ по-късно тази година - на 3 юли, като вече представи част от проекта с песента „I Feel So Free“.