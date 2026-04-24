Ръсел Бранд призна, че е спал с 16-годишна, когато е бил на 30 г.

Британският актьор и комик Ръсел Бранд заяви, че в миналото е имал сексуална връзка с 16-годишно момиче, когато е бил на 30 години, като в настоящия момент оценява ситуацията като „експлоататорска“. Коментарът бе направен в интервю за The Megyn Kelly Show на фона на продължаващите съдебни производства срещу него във Великобритания.

Бранд отбелязва, че по това време поведението му е било повлияно от начина му на живот и публичния му статус. „Днес осъзнавам, че при подобни отношения може да съществува сериозен дисбаланс на власт, особено когато става дума за известна личност“, казва той, като допълва, че действията му в миналото са били „егоистични“ и недостатъчно съобразени с последствията за другите.

Изявленията му идват на фона на обвинения, появили се през 2023 г., когато няколко жени го обвиниха в изнасилване, сексуално посегателство и психологически тормоз за предполагаеми инциденти в периода 1999–2005 г. По-късно беше отправено и допълнително обвинение, свързано със снимачния процес на филма "Артур".

Актьорът последователно отрича всички обвинения и поддържа позицията, че връзките му са били по взаимно съгласие. През 2025 г. той се призна за невинен по повдигнатите обвинения, включително изнасилване и сексуално посегателство, като делото срещу него, което първоначално трябваше да започне през юни, бе отложено за октомври.

В публични изявления Ръсел Бранд подчертава, че разглежда този период от живота си като време на крайности и интензивен медиен интерес. „Това беше етап, в който водех изключително разкрепостен начин на живот, за който съм говорил открито и в миналото“, заявява той.

Ръсел Бранд придоби широка популярност с участия във филми като "Да забравиш Сара Маршал" и "Секс, наркотици и Лас Вегас", както и със стендъп кариерата си. Той бе във фокуса на медиите и заради брака си с певицата Кейти Пери, който приключи с едно съобщение преди неин концерт.

През последните години актьорът се ориентира към онлайн платформи и коментаторска дейност, като изгражда значителна аудитория. Той е женен за Лора Галахър от 2017 г., като семейството има три деца. През последните години той подчертава, че християнството е променило коренно възгледите и живота му.