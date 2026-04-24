Круз Бекъм подаде ръка на брат си Бруклин в пореден опит за помирение

Круз Бекъм направи нов публичен опит за сближаване с по-големия си брат Бруклин Бекъм, въпреки продължаващото напрежение в семейството. 21-годишният музикант публикува в социалните мрежи архивна снимка от детството, на която е заедно с Бруклин и Ромео Бекъм, като жестът бе възприет като опит за помирение.

Отношенията в семейството са обтегнати от началото на годината, откакто Бруклин Бекъм обяви публично, че прекратява контактите с родителите си — Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм. В разпространено в социалните мрежи изявление той заяви, че няма намерение да възстановява връзките си със семейството, отправяйки обвинения, че през по-голямата част от живота си е бил подложен на контрол.

Въпреки това Круз Бекъм неколкократно демонстрира желание за диалог. По-рано той отправи публично послание „Обичам те“ към брат си по повод рождения му ден, а по време на концерт изпълни емоционално песента „Loneliest Boy“, която според присъстващи е вдъхновена именно от семейния разрив. „В един момент той видимо се разстрои, а негов колега го прегърна на сцената“, разказват очевидци пред британски медии.

Междувременно Виктория Бекъм коментира индиректно ситуацията в скорошно интервю за The Today Show, определяйки изминалата година като „предизвикателна“. Без да споменава конкретно Бруклин, тя подчерта, че семейството остава приоритет: „Ние с Дейвид сме много сплотени и имаме силна подкрепа около себе си. Обичаме децата си безусловно и винаги ще ги защитаваме.“

По думите ѝ именно взаимната подкрепа с Дейвид Бекъм е помогнала на семейството да премине през трудния период. „Израснахме заедно и се подкрепяме във всичко. И двамата имаме големи амбиции и искаме най-доброто един за друг“, допълва тя.

Според информация на британски медии, контактът между Бруклин Бекъм и родителите му е прекъснат от пролетта на миналата година, когато той и съпругата му Никола Пелц не присъстваха на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм. Впоследствие комуникацията между двете страни преминава чрез юридически представители, а Бруклин дори блокира родителите си в социалните мрежи.

В публичното си изявление той отправя редица сериозни обвинения, включително твърдения за намеса в личния му живот и опити да бъде повлиян в решения, свързани с брака му. „За първи път в живота си отстоявам себе си“, заявява той, като подчертава желанието си за „спокойствие, личен живот и независимост“.

Към момента няма официални индикации за предстоящо помирение, но публичните жестове от страна на Круз Бекъм подсказват, че част от семейството продължава да търси диалог въпреки задълбочилия се конфликт.