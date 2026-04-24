Круз Бекъм подаде ръка на брат си Бруклин в пореден опит за помирение

24 Април, 2026 16:58 932 2

След публичното отричане от тях, семейство Бекъм се опитва всячески да се сближи отново с Бруклин

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Круз Бекъм направи нов публичен опит за сближаване с по-големия си брат Бруклин Бекъм, въпреки продължаващото напрежение в семейството. 21-годишният музикант публикува в социалните мрежи архивна снимка от детството, на която е заедно с Бруклин и Ромео Бекъм, като жестът бе възприет като опит за помирение.

Отношенията в семейството са обтегнати от началото на годината, откакто Бруклин Бекъм обяви публично, че прекратява контактите с родителите си — Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм. В разпространено в социалните мрежи изявление той заяви, че няма намерение да възстановява връзките си със семейството, отправяйки обвинения, че през по-голямата част от живота си е бил подложен на контрол.

Въпреки това Круз Бекъм неколкократно демонстрира желание за диалог. По-рано той отправи публично послание „Обичам те“ към брат си по повод рождения му ден, а по време на концерт изпълни емоционално песента „Loneliest Boy“, която според присъстващи е вдъхновена именно от семейния разрив. „В един момент той видимо се разстрои, а негов колега го прегърна на сцената“, разказват очевидци пред британски медии.

Междувременно Виктория Бекъм коментира индиректно ситуацията в скорошно интервю за The Today Show, определяйки изминалата година като „предизвикателна“. Без да споменава конкретно Бруклин, тя подчерта, че семейството остава приоритет: „Ние с Дейвид сме много сплотени и имаме силна подкрепа около себе си. Обичаме децата си безусловно и винаги ще ги защитаваме.“

По думите ѝ именно взаимната подкрепа с Дейвид Бекъм е помогнала на семейството да премине през трудния период. „Израснахме заедно и се подкрепяме във всичко. И двамата имаме големи амбиции и искаме най-доброто един за друг“, допълва тя.

Според информация на британски медии, контактът между Бруклин Бекъм и родителите му е прекъснат от пролетта на миналата година, когато той и съпругата му Никола Пелц не присъстваха на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм. Впоследствие комуникацията между двете страни преминава чрез юридически представители, а Бруклин дори блокира родителите си в социалните мрежи.

В публичното си изявление той отправя редица сериозни обвинения, включително твърдения за намеса в личния му живот и опити да бъде повлиян в решения, свързани с брака му. „За първи път в живота си отстоявам себе си“, заявява той, като подчертава желанието си за „спокойствие, личен живот и независимост“.

Към момента няма официални индикации за предстоящо помирение, но публичните жестове от страна на Круз Бекъм подсказват, че част от семейството продължава да търси диалог въпреки задълбочилия се конфликт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Булката Ромеола много обидена на родителката си, че преди години на сватбата се обявила за най- хубавата жена и милиардерската щерка била много засегната, а и Ромеолата и той искал да бъде най-красивата жена на сватбата си.. животът им е толкоз тежък, че си намират поводи да се омаскаряват публично. Едно дете немой да напрай на Пецлерката, тръгнал със семейството си да се кара и панаири да прави. Ако не беше семейството му щеше да е беден и невзрачен никой. И щеше да трябва да баччка за прехраната си. Намерили му петцлеЛка да го командори и забрави отдей тръгнал

    17:41 24.04.2026

  • 2 СМЕХОРИИ

    0 0 Отговор
    НЕ ЗНАЕХМЕ, ЧЕ ИМА БРАТ,....АМА СЕГА ЗНАЕЕМ. голяма новина

    20:26 24.04.2026