Никол Кидман била хоспитализирана по спешност по време на снимки

Никол Кидман е била приета по спешност в болница по време на снимките на новия сериал на Apple TV+ „Margo’s Got Money Troubles“, разкри неин колега от снимачната площадка.

Информацията бе потвърдена от Ник Оферман, който участва в продукцията и описва напрегнатия снимачен ден в интервю за People. По думите му, екипът е получил рано сутринта информация, че Никол Кидман е тежко болна от грип и е възможно да не се появи на снимачната площадка. „Беше около 8 часа сутринта, когато разбрахме, че може да не успеем да снимаме с нея, а разполагахме само с един ден за тази сложна сцена“, посочва той.

Няколко часа по-късно обаче актрисата пристига на терен въпреки състоянието си. „Тя беше изключително бледа и видимо изтощена, но се включи в работата и засне всички необходими сцени“, казва Оферман. По думите му, изпълнението ѝ е било „професионално до крайност“, въпреки физическото неразположение.

След приключване на снимките Никол Кидман е откарана директно в болница, където ѝ е поставена венозна инфузия. „Това показва защо тя е на това ниво – отдадеността ѝ е впечатляваща“, коментира актьорът.

В сериала австралийската кинозвезда изпълнява ролята на бивша кечистка, превърнала се в адвокат, като си партнира с Мишел Пфайфър и Ел Фанинг. Продукцията е адаптация по едноименния роман на Руфи Торп и проследява историята на млада майка, изправена пред финансови затруднения.

„Margo’s Got Money Troubles“ стартира на 15 април и бързо привлече вниманието на зрителите и критиката. Сериалът получи висока оценка от 95% в Rotten Tomatoes, а изданието The New York Times го определи като „емоционално въздействащ и същевременно остроумен“.