Никол Кидман била хоспитализирана по спешност по време на снимки

24 Април, 2026 17:57 948 3

Колеги на звездата разказаха какво се е случило с нея по време на снимките на сериала "Margo’s Got Money Troubles"

Никол Кидман била хоспитализирана по спешност по време на снимки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Никол Кидман е била приета по спешност в болница по време на снимките на новия сериал на Apple TV+ „Margo’s Got Money Troubles“, разкри неин колега от снимачната площадка.

Информацията бе потвърдена от Ник Оферман, който участва в продукцията и описва напрегнатия снимачен ден в интервю за People. По думите му, екипът е получил рано сутринта информация, че Никол Кидман е тежко болна от грип и е възможно да не се появи на снимачната площадка. „Беше около 8 часа сутринта, когато разбрахме, че може да не успеем да снимаме с нея, а разполагахме само с един ден за тази сложна сцена“, посочва той.

Няколко часа по-късно обаче актрисата пристига на терен въпреки състоянието си. „Тя беше изключително бледа и видимо изтощена, но се включи в работата и засне всички необходими сцени“, казва Оферман. По думите му, изпълнението ѝ е било „професионално до крайност“, въпреки физическото неразположение.

След приключване на снимките Никол Кидман е откарана директно в болница, където ѝ е поставена венозна инфузия. „Това показва защо тя е на това ниво – отдадеността ѝ е впечатляваща“, коментира актьорът.

В сериала австралийската кинозвезда изпълнява ролята на бивша кечистка, превърнала се в адвокат, като си партнира с Мишел Пфайфър и Ел Фанинг. Продукцията е адаптация по едноименния роман на Руфи Торп и проследява историята на млада майка, изправена пред финансови затруднения.

„Margo’s Got Money Troubles“ стартира на 15 април и бързо привлече вниманието на зрителите и критиката. Сериалът получи висока оценка от 95% в Rotten Tomatoes, а изданието The New York Times го определи като „емоционално въздействащ и същевременно остроумен“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити

    2 0 Отговор
    Ееее що пишат за такива звезди да защото да кихнат има кой да се грижи.

    18:01 24.04.2026

  • 2 Абе

    2 0 Отговор
    Беше наистина видимо изтощена, но не е точно грип, а беше по гръб! И що и трябваше да казва - Аз на този дебелия ще му напрвя дийптрот, па ако ще и да пукна...

    19:14 24.04.2026

  • 3 Тарантино

    0 0 Отговор
    Харесват ми актьори, които остаряват достолепно. Приемат факта и не се превръщат в мумии.Таз кифла не е от тях

    19:55 24.04.2026