Foo Fighters с нов албум и силно българско присъствие във видеото към “Window”

Foo Fighters се завръщат с мощен нов проект - Your Favorite Toy, 12-ия студиен албум във впечатляващата им, 15-кратно награждавана с GRAMMY дискография, записан в домашна обстановка и ко-продуциран от групата заедно с Oliver Roman и миксиран от Mark "Spike" Stent.

Още с първите си ревюта албумът получава сериозно признание. Associated Press го определя като „енергичен, зареждащ и създаден за стадионни турнета“, докато FLOOD го описва като „жизнено преоткриване“. Според AllMusic най-голямата изненада е колко свежо, силно и неочаквано забавно звучи бандата след повече от 30 години на сцената.

Your Favorite Toy беше загатнат през последните месеци със серия от сингли, сред които заглавното парче, “Caught In The Echo”, както и “Of All People” и “Asking For A Friend” – композиции, които връщат групата към суровия, директен рок звук, изграден върху тежки китари и неподправена енергия.

С излизането на албума идва и новото видео към “Window”. Създадено по идея на Dave Grohl и режисирано от Jake Erland, то проследява самотния свят на един мияч на прозорци, изигран от Craig Parkinson, който наблюдава чуждите животи, оставайки невидим за тях.

Видеото се отличава с мащабно присъствие на български актьори и професионалисти зад кадър. В актьорския състав участват редица български таланти, сред които Братан Братанов, Маргарита Гичева, Елена Недева, Георги Филипов, Елвира Йорданова и още много други.

Освен пред камера, българско участие има и в ключови роли в продукцията – от операторския и осветителния екип до сценографията, стилистиката и каскадите. Проектът се превръща в значима международна колаборация, която подчертава присъствието на български професионалисти в глобални музикални проекти.