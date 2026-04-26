7 маски с ягоди за сияйна кожа

26 Април, 2026 11:51 400 3

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Плодовите маски за лице са едни от най-често използваните методи за решаване на проблемите с грижа за кожата. Днес ще ви дадем няколко съвета как да използвате ягодите, за да сияе кожата ви, пише woman.bg.

Ягодите са богати на хранителни вещества и точно това ги прави идеални за кожата ни. Използват се за спа терапии за лице още от римската и египетската епохи заради многобройните си лечебни свойства.

Ползи от ягодите за кожата:

1. Научно доказано е, че ягодите с техните антиоксиданти, стягащи и противовъзпалителни свойства помагат за забавяне на процеса на стареене, лекуват изгаряния и предлагат най-добрата форма на UV защита.

2. Богати са на алфа хидрокси киселина и помагат да за премахването на мъртви кожни клетки.

3. Имат високо съдържание на салицилова киселина, което ги прави идеални за лечение на акне.

4. Имат богато съдържание на витамин C, което повишава производството на колаген и минимализира появата на фини линии и бръчки. Също така помагат за изравняване тена на кожата и да намалят тъмните кръгове.

Ето и няколко идеи за домашни маски с ягоди:

Маска с ягоди и сметана:
Пасирайте ягодите като ги направите на пюре, добавете сметана (за суха кожа) или кисело мляко (за мазна кожа) и супена лъжица мед.
Нанесете върху лицето, оставете да действа 10 минути и измийте с топла вода.
Тази маска помага за премахване на акнето.

Маска с ягоди и лайм:
Тази маска помага за изравняване на тена на лицето и премахването на пигментни петна.
Смесете пасирани ягоди с една лъжица сок от лайм. Нанесете по цялото лице и оставете да подейства за 15 минути. Отмийте с топла вода.

Маска с ягоди и шоколад:
Помага да направите кожата си мека и сияйна.
Пасирайте ягодите с една супена лъжица какао на прах и мед. Нанесете маската и изчакайте да подейства 15 минути, отмийте с топла вода.

Маска за лице с ягоди и мед:
Намачкайте няколко ягоди с вилица, докато стане гладка смес. Добавете супена лъжица мед и нанесете тази маска за 15 минути и измийте с топла вода.
Медът е антиоксидант, който помага в борбата с кожните замърсявания и акнето.

Маска с ягоди за свиване на порите:
Намачкайте четвърт чаша зрял банан и ягоди, добавете четвърт чаша заквасена сметана или кисело мляко и една супена лъжица мед. Нанесете върху цялото лице, оставете да действа 15 минути, измийте с топла вода.

Маска с оризово брашно и ягоди:
Смесете няколко ягоди със супена лъжица оризово брашно. Нанесете върху лицето за 15 минути, преди да го измиете.

Ягодова скраб:
Намачкайте с вилица една ягода и със сместа разтрийте цялото си лице, алфа хидроксилните киселини имат отлична ексфолираща способност.
Оставете го да подейства за минута и отмийте за превъзходно ексфолиране.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова

    0 0 Отговор
    Най добрата маска е ром да ни се ицрацкатоле на лицето 🥳🥳🥳

    11:55 26.04.2026

  • 2 Анита от почивка солинген

    0 0 Отговор
    Миналото лято мойте партньори за почивки ми обещаха ситен пясък , черни високи мъже , и слънчеви лъчи. Озовах се на плаж целия в скали , араби, и кал вместо пясък. 🥳🥳🥳🤭

    12:10 26.04.2026

  • 3 Анита почивната станция на Тодор живков

    0 0 Отговор
    С моя Тони сме новите пиленца на Монако 🤭🥳🤭🥳🤣

    12:13 26.04.2026