Рецепта на деня: Шоколадова зебра мус торта с ягоди

Необходими продукти:

За блата:

яйца - 4 бр.;

захар - 120 г;

брашно - 100 г;

какао - 20 г;

бакпулвер - 1 ч.л.;

ванилия - 1 бр.

За муса:

течна сладкарска сметана - 500 мл;

крема сирене - 250 г;

пудра захар - 120 г;

черен шоколад - 150 г;

желатин - 15 г;

вода - 80 мл;

ванилия - 1 бр.

За външния слой:

течна сладкарска сметана - 300 мл;

маскарпоне - 250 г;

пудра захар - 80 г;

ванилия - 1 бр.

За украса:

ягоди - 300 г;

шоколадови пръчици или стърготини - 80 г;

мента - по желание.

Начин на приготвяне:

Яйцата за блата се разбиват със захарта до светъл и пухкав крем. Това отнема няколко минути и е важно, защото вкарва въздух в сместа. Брашното, какаото и бакпулверът се пресяват и се добавят на части, като се разбърква внимателно с шпатула, за да не спадне обемът.

Сместа се изсипва във форма с падащо дъно, покрита с хартия за печене. Пече се в загрята фурна на 180 градуса за около 18-20 минути. След изпичане блатът се оставя да изстине напълно, преди да се работи с него.

Желатинът се накисва във водата и се оставя да набъбне. Шоколадът се разтопява на водна баня или на кратки интервали в микровълнова фурна, след което леко се охлажда.

Крема сиренето, пудрата захар и ванилията се разбиват до гладък крем. В отделна купа студената сметана се разбива до меки върхове. Двете смеси се съединяват внимателно.

Набъбналият желатин се разтваря леко на водна баня без да кипва. Добавя се на тънка струя към крема при непрекъснато разбъркване. Част от крема се отделя в друга купа и към него се добавя разтопеният шоколад.

Върху изстиналия блат се редуват лъжици от белия и шоколадовия крем. С шишче или нож се правят кръгови движения, за да се получи зебра ефект. Формата се потупва леко, за да се разпредели равномерно сместа.

След като мус тортата стегне напълно и се извади от формата, се приготвя външният крем. Студената сметана се разбива до меки върхове. Отделно маскарпонето се разбърква с пудрата захар и ванилията до гладкост. Двете смеси се съединяват внимателно до пухкав и стабилен крем.

Тортата се измазва отгоре и отстрани с белия крем с помощта на шпатула. Не е нужно да бъде съвършено гладка - леките вълни и текстура изглеждат много красиво и домашно.

Страните в долната част се облепват с шоколадови стърготини, а отгоре се подреждат пресни ягоди и листенца мента. Тортата се охлажда още 30 минути преди сервиране, за да стегне финалният слой.

Поднася се добре охладена. Съхранява се в хладилник до 3 дни, покрита, за да не поема миризми, пише gotvach.bg.