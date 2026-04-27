Шарън Стоун вдъхновява с вида си по черен сутиен на 68 г. (СНИМКА)

68-годишната Шарън Стоун позира пред камерата с черен сутиен, който съчета с подходящ клинов и боти до глезена.
През март 2026 г. актрисата, която е на 68 години, предизвика вълна от коментари в социалните мрежи с изключително младежкото си и сияйно излъчване. Фенове и специалисти обсъждат дали това се дължи на нови козметични процедури или на нов режим на грижа за кожата.
В началото на 2025 г. стана ясно, че по линия на баща си Стоун е свързана с двама френски крале. Това откритие беше направено в рамките на специализирано предаване за проследяване на генеалогични корени.
Темата за нейното здраве остава актуална, като тя продължава да вдъхновява мнозина с разказите си за възстановяването след тежкия инсулт през 2001 г..
Актрисата продължава да бъде модна икона, като последно привлече вниманието на фестивала в Кан с впечатляваща рокля с 3D цветя.
В кариерата на Шарън Стоун се наблюдава истинско завръщане към големите продукции, след като тя самата сподели, че е готова отново да се фокусира върху актьорството.
В „Никой 2“ (Nobody 2) тя играе главния злодей в продължението на хитовия екшън с Боб Оденкърк. Тя влиза в ролята на Лендина – безмилостен престъпен бос. Филмът излезе по кината на 15 август 2025 г. и беше приет положително от критиците.
Актрисата се присъедини към каста на третия сезон на популярния сериал на HBO „Еуфория“ (Euphoria): . Тя влиза в ролята на Патриша Ланс, като епизодите с нейно участие се очакват през 2026 г.
През февруари 2026 г. беше обявено, че Стоун ще участва във филмовата адаптация на пиесата на Дейвид Мамет „Speed-the-Plow“. Тя ще си партнира с Антъни Маки и Бен Менделсън, а снимките започнаха в Атланта в края на същия месец.
Стоун завърши снимките на комедията „In Memoriam“, къде играе героиня на име Вики. Премиерата на филма е предвидена за 2026 г..
Появиха се съобщения, че Amazon MGM Studios разработват рестарт или нов проект, свързан с „Първичен инстинкт“: , в който Шарън Стоун би могла да се завърне като Катрин Трамел.
Освен киното, тя продължава активно да се занимава и с живопис, като излага творбите си в престижни галерии и споделя, че изкуството ѝ е помогнало в процеса на възстановяване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Директора👨✈️
Много хубава жена, факт, но всичко с времето си.
На 68 години природата си е природа!
Не трябва да се прекалява с публичните изяви, особено "голите"!
Коментиран от #11
09:28 27.04.2026
6 Кривоверен алкаш
Коментиран от #7
09:31 27.04.2026
7 Бабичка
До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":На70? Добрее...
09:36 27.04.2026
10 Някой
Когато беше 30-40 години по млада - да!
09:52 27.04.2026
11 Набора
До коментар #2 от "Директора👨✈️":Абе ,,вдъхновява" ...,,вдъхновява". . дали с черен ,розов или без сутиен ама вече си е на...68...
Друго си е да е на 28...38 дори и на 48...възрастта при жените уви не е в позитив ,както при уискито и виното....
Ние ,мъжете сме друга бира...по-малко се отразява,стига да вдигаме самолета и бревета да е годен и заверен в някой банков офис :)))
Коментиран от #12
09:59 27.04.2026
12 аБе,
До коментар #11 от "Набора":Щом си и набор къде си тръгнал и ти да се стравняваш с уискито, да друга бира сте мъжете на тази възраст но вкиснала стояла на слънце.А самолета ви в хангара само.
10:48 27.04.2026