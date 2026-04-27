Шарън Стоун вдъхновява с вида си по черен сутиен на 68 г. (СНИМКА)

Шарън Стоун вдъхновява с вида си по черен сутиен на 68 г. (СНИМКА)

27 Април, 2026 09:16 2 047 12

Актрисата предизвика вълна от коментари в социалните мрежи с изключително младежкото си и сияйно излъчване

Шарън Стоун вдъхновява с вида си по черен сутиен на 68 г. (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

68-годишната Шарън Стоун позира пред камерата с черен сутиен, който съчета с подходящ клинов и боти до глезена.


През март 2026 г. актрисата, която е на 68 години, предизвика вълна от коментари в социалните мрежи с изключително младежкото си и сияйно излъчване. Фенове и специалисти обсъждат дали това се дължи на нови козметични процедури или на нов режим на грижа за кожата.

В началото на 2025 г. стана ясно, че по линия на баща си Стоун е свързана с двама френски крале. Това откритие беше направено в рамките на специализирано предаване за проследяване на генеалогични корени.

Темата за нейното здраве остава актуална, като тя продължава да вдъхновява мнозина с разказите си за възстановяването след тежкия инсулт през 2001 г..

Актрисата продължава да бъде модна икона, като последно привлече вниманието на фестивала в Кан с впечатляваща рокля с 3D цветя.

В кариерата на Шарън Стоун се наблюдава истинско завръщане към големите продукции, след като тя самата сподели, че е готова отново да се фокусира върху актьорството.

В „Никой 2“ (Nobody 2) тя играе главния злодей в продължението на хитовия екшън с Боб Оденкърк. Тя влиза в ролята на Лендина – безмилостен престъпен бос. Филмът излезе по кината на 15 август 2025 г. и беше приет положително от критиците.

Актрисата се присъедини към каста на третия сезон на популярния сериал на HBO „Еуфория“ (Euphoria): . Тя влиза в ролята на Патриша Ланс, като епизодите с нейно участие се очакват през 2026 г.

През февруари 2026 г. беше обявено, че Стоун ще участва във филмовата адаптация на пиесата на Дейвид Мамет „Speed-the-Plow“. Тя ще си партнира с Антъни Маки и Бен Менделсън, а снимките започнаха в Атланта в края на същия месец.

Стоун завърши снимките на комедията „In Memoriam“, къде играе героиня на име Вики. Премиерата на филма е предвидена за 2026 г..

Появиха се съобщения, че Amazon MGM Studios разработват рестарт или нов проект, свързан с „Първичен инстинкт“: , в който Шарън Стоун би могла да се завърне като Катрин Трамел.

Освен киното, тя продължава активно да се занимава и с живопис, като излага творбите си в престижни галерии и споделя, че изкуството ѝ е помогнало в процеса на възстановяване.



Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Директора👨‍✈️

    14 0 Отговор
    След 100 филтъра, няма как да не вдъхновява.
    Много хубава жена, факт, но всичко с времето си.
    На 68 години природата си е природа!
    Не трябва да се прекалява с публичните изяви, особено "голите"!

    Коментиран от #11

    09:28 27.04.2026

  • 3 бушприт

    3 0 Отговор
    ...черен сутиен, който съчета с подходящ клин и боти до глезена.

    09:29 27.04.2026

  • 4 зелен петел

    5 0 Отговор
    Ботите й са НАД глезените.

    09:30 27.04.2026

  • 5 сбруя

    3 1 Отговор
    черен сутиен над 68- годишен.

    09:31 27.04.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    11 2 Отговор
    Има натури които остаряват и си остават красиви...Тя е една от тях...

    Коментиран от #7

    09:31 27.04.2026

  • 7 Бабичка

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":

    На70? Добрее...

    09:36 27.04.2026

  • 8 арлингтън

    3 2 Отговор
    Шарон Стоне изглежда мъного добъре.

    09:39 27.04.2026

  • 9 Да бе

    8 0 Отговор
    Да, всеки геронтофил на тази планета би се вдъхновил.

    09:43 27.04.2026

  • 10 Някой

    6 0 Отговор
    Няма как да ме вдъхнови на тези години!

    Когато беше 30-40 години по млада - да!

    09:52 27.04.2026

  • 11 Набора

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Абе ,,вдъхновява" ...,,вдъхновява". . дали с черен ,розов или без сутиен ама вече си е на...68...
    Друго си е да е на 28...38 дори и на 48...възрастта при жените уви не е в позитив ,както при уискито и виното....
    Ние ,мъжете сме друга бира...по-малко се отразява,стига да вдигаме самолета и бревета да е годен и заверен в някой банков офис :)))

    Коментиран от #12

    09:59 27.04.2026

  • 12 аБе,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Набора":

    Щом си и набор къде си тръгнал и ти да се стравняваш с уискито, да друга бира сте мъжете на тази възраст но вкиснала стояла на слънце.А самолета ви в хангара само.

    10:48 27.04.2026