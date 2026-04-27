Дженифър Лопес показа стегнати плочки и перфектна фигура (СНИМКИ)

Дженифър Лопес демонстрира перфектна форма с поредица от снимки, публикувани след ранна сутрешна тренировка. 56-годишната изпълнителка позира пред огледало, облечена в къс спортен топ с дълъг ръкав, черни блестящи клинове и маратонки, като кадрите подчертават ясно изразената ѝ коремна мускулатура.

Публикацията беше придружена от емотикон на свит бицепс, а реакциите не закъсняха. Сред коментарите се открои този на фитнес експерта Трейси Андерсън, която написа: „Тези коремни мускули!!!“, докато други потребители определиха визията ѝ като резултат от „чиста дисциплина“ и „вдъхновение извън времето“.

Вдъхновяващите кадри на Джей Ло идват седмици след като тя говори открито за личния си живот след развода с Бен Афлек. В интервю за „Nightline“ изпълнителката заяви, че се намира в „щастлив етап“ от живота си. „За първи път се чувствам свободна и самостоятелна – и това е много добро усещане“, коментира тя, подчертавайки, че е започнала да се доверява повече на себе си и да намалява вътрешния натиск.

Лопес разкри също, че е направила съзнателна пауза от професионалните си ангажименти, за да се справи с последиците от раздялата. „Отказах турнета и реших да остана у дома, за да осмисля случилото се, без да бягам към работа или други ангажименти“, отбеляза тя.

Паралелно с това артистичната ѝ дейност продължава с пълна сила. По-рано този месец Дженифър Лопес направи изненадваща поява на фестивала Coachella, където се включи в сет на Дейвид Гета и представи новото си парче „Save Me Tonight“, продуцирано от него.

Разводът между Джей Ло и Бен Афлек, които сключиха брак през 2022 г., беше финализиран през 2024 г. По данни на американски медии раздялата протича в сравнително спокойна атмосфера, като актьорът ѝ е прехвърлил своя дял от съвместно придобитото имение в Бевърли Хилс, оценявано на около 60 милиона долара.