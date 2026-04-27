Дженифър Лопес показа стегнати плочки и перфектна фигура (СНИМКИ)

27 Април, 2026 15:58 783 11

  • дженифър лопес-
  • плочки-
  • певица-
  • актриса-
  • форма

Звездата не спира с усилените тренировки и на 56 години

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес демонстрира перфектна форма с поредица от снимки, публикувани след ранна сутрешна тренировка. 56-годишната изпълнителка позира пред огледало, облечена в къс спортен топ с дълъг ръкав, черни блестящи клинове и маратонки, като кадрите подчертават ясно изразената ѝ коремна мускулатура.

Публикацията беше придружена от емотикон на свит бицепс, а реакциите не закъсняха. Сред коментарите се открои този на фитнес експерта Трейси Андерсън, която написа: „Тези коремни мускули!!!“, докато други потребители определиха визията ѝ като резултат от „чиста дисциплина“ и „вдъхновение извън времето“.

Публикация, споделена от Jennifer Lopez (@jlo)

Вдъхновяващите кадри на Джей Ло идват седмици след като тя говори открито за личния си живот след развода с Бен Афлек. В интервю за „Nightline“ изпълнителката заяви, че се намира в „щастлив етап“ от живота си. „За първи път се чувствам свободна и самостоятелна – и това е много добро усещане“, коментира тя, подчертавайки, че е започнала да се доверява повече на себе си и да намалява вътрешния натиск.

Лопес разкри също, че е направила съзнателна пауза от професионалните си ангажименти, за да се справи с последиците от раздялата. „Отказах турнета и реших да остана у дома, за да осмисля случилото се, без да бягам към работа или други ангажименти“, отбеляза тя.

Паралелно с това артистичната ѝ дейност продължава с пълна сила. По-рано този месец Дженифър Лопес направи изненадваща поява на фестивала Coachella, където се включи в сет на Дейвид Гета и представи новото си парче „Save Me Tonight“, продуцирано от него.

Разводът между Джей Ло и Бен Афлек, които сключиха брак през 2022 г., беше финализиран през 2024 г. По данни на американски медии раздялата протича в сравнително спокойна атмосфера, като актьорът ѝ е прехвърлил своя дял от съвместно придобитото имение в Бевърли Хилс, оценявано на около 60 милиона долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Шперца

    6 3 Отговор
    О йеааа... хубавото си е хубаво..

    15:59 27.04.2026

  • 2 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Има кинти може и плочки да си сложи може и п@тка да си сложи, може каквото си иска да си сложи

    16:01 27.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    6 1 Отговор
    Бабичката и на стари години си е развратна хахаха

    16:06 27.04.2026

  • 5 Сталин

    6 1 Отговор
    К,vрвата има добър майстор дето и лепил плочките

    16:07 27.04.2026

  • 6 Лошото е

    3 1 Отговор
    Че дори най-верните и почитатели вече не искат да я слушат на концерт.Само плочките няма да докарат хората в залите.

    16:08 27.04.2026

  • 7 а ти елче кога ще

    4 0 Отговор
    покажеш стегнати плочки и перфектна фигура
    да изплакнем очи

    16:09 27.04.2026

  • 8 За тоо големио тезгях

    2 0 Отговор
    голем мастор си требе!

    16:17 27.04.2026

  • 9 Нашето Джейло къде се скри?

    0 0 Отговор
    Че и забравих името. Толкова ми липсва, значи.

    16:22 27.04.2026

  • 10 Дара

    0 0 Отговор
    Банга ранга означава трандамия на жител на факултета

    16:25 27.04.2026

  • 11 Крум гейголд

    0 0 Отговор
    Днес ще направя една трандамия на Динов да му изпия млякото на рождения ми ден

    16:25 27.04.2026