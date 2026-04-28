Новини
Любопитно »
Лиса Кудроу попари сценаристите на "Приятели": Двама мъже, които обсъждаха сексуалните си фантазии

28 Април, 2026 17:58 1 112 7

  • лиса кудроу-
  • актриса-
  • приятели-
  • сценаристи-
  • сексуални фантазии

Актрисата издава, че всяка грешка от страна на актьорите е била приемана много грубо от страна на сценаристите

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Лиса Кудроу разкри в интервю за The Times, че по време на работата си по сериала "Приятели" е била свидетел на грубо и често обидно поведение от страна на екипа сценаристи.

Лиса Кудроу, която изпълнява ролята на Фийби Бъфе в продължение на десет сезона, описва атмосферата зад кулисите като „определено белязана от неприятни моменти“. Тя посочва, че напрежението се е засилвало по време на записите пред жива публика от около 400 души, когато всяка грешка е била посрещана остро. „Ако объркаш реплика на някой от сценаристите или не получи желания от тях отклик, можеше да чуеш: ‘Не може ли тая кучка да чете? Тя изобщо не се старае. Провали ми репликата’“, разказва актрисата.

По думите ѝ, подобни реакции не са били изолирани случаи, а част от по-широка култура в стаята на сценаристите, доминирана основно от мъже. Кудроу допълва, че разговорите там често са излизали извън професионалните рамки. „Мъжете стояха до късно и обсъждаха сексуалните си фантазии за Дженифър Анистън и Кортни Кокс. Беше доста крайно“, казва тя.

Актрисата определя отношението като „брутално“, но отбелязва, че голяма част от това поведение се е случвало зад затворени врати. „Можеше да бъде жестоко, но тези хора стояха до три сутринта, за да напишат епизода. Така че отношението ми беше: ‘Казвайте каквото искате зад гърба ми – тогава няма значение’“, обяснява Кудроу.

Подобни твърдения не са новост около продукцията. Още в началото на 2000-те години сценарната асистентка Амаани Лайл заведе дело срещу Warner Bros. Television, в което твърди, че е била принуждавана да записва сексуални и расистки коментари, изричани от сценаристите. Делото достига до Върховния съд на САЩ, който в крайна сметка отсъжда в полза на студиото, приемайки, че подобен език може да бъде част от творческата работна среда.

Изказванията на Лиса Кудроу добавят конкретика към вече известни противоречия около вътрешната динамика на един от най-успешните телевизионни проекти, превърнал се в глобален културен феномен.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    18 4 Отговор
    Да върне парите които са и платили щом не е доволна

    Коментиран от #2

    18:00 28.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пророк

    9 5 Отговор
    Българската жена е последно качество жена в света , последната дупка на Кавала. Утайката на паплачта.

    Коментиран от #7

    18:17 28.04.2026

  • 4 Да ама не

    9 0 Отговор
    Сетила се Мара, чак сега да се побара. Га взе 1мил. $ на епизод няма проблем. Хайде да не се изкарва девица и толкова принципна. Тези "звезди" правят доста неща- справка досиетата Епщайн.

    18:41 28.04.2026

  • 5 Непрофесионално

    5 0 Отговор
    Малко е тъ..по след толкова години да коментираш един от най успешните сериали в света докарал ти лично на теб много пари ,слава , просперитет и бъдеще ...
    И да коментираш някакви мъже които са били в една стая и между тях си са коментирали сексуалните си фантазии с някои от актрисите ..еми някой да обясни на Фийби бюфе че това са мъжки приказки и разговори и всички мъже го правят..като не ти допада ходи в някоя фирма в производството или стани келнерка или готвачка примерно ... изключително непрофесионално от нейна страна

    18:48 28.04.2026

  • 6 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    На дърти години почват да си спомнят колко лошо е било когато са били млади, харесвани и желани и колко хубаво е сега когато са остарели, позабравени и нежелани вече.

    18:52 28.04.2026

  • 7 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пророк":

    Пак ли някоя дама не е уйдисала на един човек?

    18:56 28.04.2026