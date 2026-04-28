Лиса Кудроу попари сценаристите на "Приятели": Двама мъже, които обсъждаха сексуалните си фантазии

Актрисата Лиса Кудроу разкри в интервю за The Times, че по време на работата си по сериала "Приятели" е била свидетел на грубо и често обидно поведение от страна на екипа сценаристи.

Лиса Кудроу, която изпълнява ролята на Фийби Бъфе в продължение на десет сезона, описва атмосферата зад кулисите като „определено белязана от неприятни моменти“. Тя посочва, че напрежението се е засилвало по време на записите пред жива публика от около 400 души, когато всяка грешка е била посрещана остро. „Ако объркаш реплика на някой от сценаристите или не получи желания от тях отклик, можеше да чуеш: ‘Не може ли тая кучка да чете? Тя изобщо не се старае. Провали ми репликата’“, разказва актрисата.

По думите ѝ, подобни реакции не са били изолирани случаи, а част от по-широка култура в стаята на сценаристите, доминирана основно от мъже. Кудроу допълва, че разговорите там често са излизали извън професионалните рамки. „Мъжете стояха до късно и обсъждаха сексуалните си фантазии за Дженифър Анистън и Кортни Кокс. Беше доста крайно“, казва тя.

Актрисата определя отношението като „брутално“, но отбелязва, че голяма част от това поведение се е случвало зад затворени врати. „Можеше да бъде жестоко, но тези хора стояха до три сутринта, за да напишат епизода. Така че отношението ми беше: ‘Казвайте каквото искате зад гърба ми – тогава няма значение’“, обяснява Кудроу.

Подобни твърдения не са новост около продукцията. Още в началото на 2000-те години сценарната асистентка Амаани Лайл заведе дело срещу Warner Bros. Television, в което твърди, че е била принуждавана да записва сексуални и расистки коментари, изричани от сценаристите. Делото достига до Върховния съд на САЩ, който в крайна сметка отсъжда в полза на студиото, приемайки, че подобен език може да бъде част от творческата работна среда.

Изказванията на Лиса Кудроу добавят конкретика към вече известни противоречия около вътрешната динамика на един от най-успешните телевизионни проекти, превърнал се в глобален културен феномен.