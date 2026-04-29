2000 кв. м. и 8500 LED лампи: Показаха мащабната сцена за Евровизия 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сцената за Евровизия 2026 вече е напълно завършена и готова да посрещне участниците от 35 държави, като първите репетиции в Wiener Stadthalle започват на 2 май. Проектът впечатлява със своите мащаби – над 2000 квадратни метра сценично пространство, приблизително 210 тона конструкция и повече от 8500 индивидуално контролируеми LED елемента, реализирани в рамките на двуседмичен интензивен монтаж.
Официалното откриване бе дадено символично от президента на Австрия Александър Ван дер Белен, който подчерта значението на конкурса като платформа за културно многообразие и европейска идентичност. На събитието присъстваха и представители на обществената телевизия ORF, включително генералният директор Ингрид Турнхер, програмният директор Стефани Гройс-Хоровиц, изпълнителният продуцент Михаел Крьон, както и водещите Виктория Сваровски и Михаел Островски.
Технологичното ядро на сцената се базира изцяло на енергийно ефективни LED и лазерни решения – за първи път в историята на конкурса. Над 80 високоскоростни механизми позволяват динамично движение на осветлението, създавайки ефект, определян от организаторите като „светлинен балет“. В пиковите моменти по изграждането са работили до 300 специалисти едновременно, включително инженери, сценични техници и дизайнери.
Концепцията на сценографията е разработена от Флориан Видер – утвърдено име в индустрията и автор на десет сценични дизайна за Евровизия. Неговият проект залага на три основни визуални елемента. В центъра се намира мащабна LED конструкция с форма на лист, символизираща обновлението и творческата енергия. Допълва я извита линия, преминаваща през сцената и внушаваща движение и свързаност между участващите държави. Цялостната композиция е рамкирана от златиста архитектурна структура, вдъхновена от виенската традиция и естетиката на Виенски сецесион.
Организаторите въвеждат и промени в разположението на т.нар. „Зелена стая“ зад сцената, която този път ще бъде интегрирана в залата, позволявайки по-близък контакт между артистите и публиката. Специално изграден коридор ще свързва сцената с тази зона, като ще дава възможност на изпълнителите да преминават през зрителите по време на шоуто.
Според ръководството на ORF продукцията представлява едно от най-мащабните телевизионни събития в Европа, съчетаващо иновативни технологии с визуален разказ и национална културна идентичност. Проектът на Флориан Видер продължава неговата дългогодишна работа по глобални телевизионни формати като America's Got Talent, Britain's Got Talent и продукции за изпълнители като Beyoncé, Jennifer Lopez и U2. Той е бил отговорен за сценичния дизайн на няколко издания на Евровизия от 2012 година насам, включително през последните две години.
Сцената във Виена се нарежда сред най-амбициозните в историята на конкурса, като поставя нови стандарти както в технологично, така и в художествено отношение за бъдещите издания на Евровизия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
14:34 29.04.2026
2 Селянин
Кога наша Дара,
На сцената се побара....
14:35 29.04.2026
3 Панчаревската кметица
разни лигави кифли и ЛГБТ мъжленца цвърчат и се лигавят на англосаксонски
а идеята беше да пеят на родният си език
ама тогава кой ще разбере какво пее нащето надарено моме
14:37 29.04.2026
