Зрителите на „Евровизия“ са намалели с 35 милиона тази година

Песенният конкурс „Евровизия“, който тази година се проведе във Виена, привлече интереса на 131 милиона зрители, което е с 35 милиона по-малко от предходната година, след като пет страни бойкотираха надпреварата заради участието на Израел, предадоха ДПА и АФП, като цитираха данните, представени от организаторите.

„Въпреки че някои от нашите цифри са по-ниски заради отсъствието на пет страни, които избраха да не участват тази година, сме решени да направим всичко възможно, за да отворим вратата за тяхното завръщане през 2027 г.“, заяви директорът на големия песенен конкурс Мартин Грийн, цитиран от БТА.

Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха от 70-тото издание, като последните три дори отказаха да излъчат на живо най-голямото музикално събитие в света, спечелено за първи път от България с песента Bangaranga на Дара. Израел завърши на второ място, отбелязва АФП.

Зрителите на „Евровизия” са намалели с 3,8 млн. в Полша, с 3,7 млн. във Великобритания и с 3,3 млн. във Франция в сравнение с 2025 г., показват данните на Европейския съюз за радио и телевизия - най-голямата световна асоциация на обществените медии и организатор на песенния конкурс.

Тази година надпреварата генерира над един милиард разглеждания на съдържанието в профила си в Инстаграм. „Фантастично е да видим въздействието върху младата публика по целия свят“, отбеляза Грийн, цитиран от АФП.

„Стотиците милиони хора, до които сме достигнали чрез нашите дигитални платформи, подчертават също еволюцията на конкурса „Евровизия“ в последните 70 години – от телевизионно предаване до истински световен културен феномен, достъпен на различни платформи“, допълни той.

Делът на зрителите на възраст от 15 до 24 години е по-висок – 54,8 процента, показват данните.

Най-големите почитатели на телевизионния конкурс, чийто финал се състоя във Виена на 16 май, са от Северна Европа и Скандинавия, като 93 процента от зрителите са във Финландия, 86 на сто - в Швеция, 83 процента - в Норвегия и 79 на сто - в Дания, показват данните, цитирани от АФП. Във всичките 35 изследвани телевизионни пазара големият финал отбеляза среден рейтинг от 42,6 процента.

Гласове при вота са дошли от 148 територии. Освен от 35-те участващи страни, най-голям брой гласове има от САЩ, Нидерландия, Канада, Испания и Ирландия – въпреки че там конкурсът не е бил излъчван, а също от Словакия и Турция.

Продадени бяха около 100 000 билета за събитията от „Евровизия", закупени от фенове от 75 държави, отбелязва АФП.