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Зрителите на „Евровизия“ са намалели с 35 милиона тази година

Зрителите на „Евровизия“ са намалели с 35 милиона тази година

7 Юни, 2026 12:13 751 23

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  • зрители-
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  • рейтинг

Това се дължи основно на бойкота на няколко страни заради участието на Израел

Зрителите на „Евровизия“ са намалели с 35 милиона тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Песенният конкурс „Евровизия“, който тази година се проведе във Виена, привлече интереса на 131 милиона зрители, което е с 35 милиона по-малко от предходната година, след като пет страни бойкотираха надпреварата заради участието на Израел, предадоха ДПА и АФП, като цитираха данните, представени от организаторите.

„Въпреки че някои от нашите цифри са по-ниски заради отсъствието на пет страни, които избраха да не участват тази година, сме решени да направим всичко възможно, за да отворим вратата за тяхното завръщане през 2027 г.“, заяви директорът на големия песенен конкурс Мартин Грийн, цитиран от БТА.

Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха от 70-тото издание, като последните три дори отказаха да излъчат на живо най-голямото музикално събитие в света, спечелено за първи път от България с песента Bangaranga на Дара. Израел завърши на второ място, отбелязва АФП.

Зрителите на „Евровизия” са намалели с 3,8 млн. в Полша, с 3,7 млн. във Великобритания и с 3,3 млн. във Франция в сравнение с 2025 г., показват данните на Европейския съюз за радио и телевизия - най-голямата световна асоциация на обществените медии и организатор на песенния конкурс.

Тази година надпреварата генерира над един милиард разглеждания на съдържанието в профила си в Инстаграм. „Фантастично е да видим въздействието върху младата публика по целия свят“, отбеляза Грийн, цитиран от АФП.

„Стотиците милиони хора, до които сме достигнали чрез нашите дигитални платформи, подчертават също еволюцията на конкурса „Евровизия“ в последните 70 години – от телевизионно предаване до истински световен културен феномен, достъпен на различни платформи“, допълни той.

Делът на зрителите на възраст от 15 до 24 години е по-висок – 54,8 процента, показват данните.

Най-големите почитатели на телевизионния конкурс, чийто финал се състоя във Виена на 16 май, са от Северна Европа и Скандинавия, като 93 процента от зрителите са във Финландия, 86 на сто - в Швеция, 83 процента - в Норвегия и 79 на сто - в Дания, показват данните, цитирани от АФП. Във всичките 35 изследвани телевизионни пазара големият финал отбеляза среден рейтинг от 42,6 процента.

Гласове при вота са дошли от 148 територии. Освен от 35-те участващи страни, най-голям брой гласове има от САЩ, Нидерландия, Канада, Испания и Ирландия – въпреки че там конкурсът не е бил излъчван, а също от Словакия и Турция.

Продадени бяха около 100 000 билета за събитията от „Евровизия", закупени от фенове от 75 държави, отбелязва АФП.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хейт

    23 4 Отговор
    Ми кво очаквахте? По-читавите песни ги изхвърлиха още на полуфиналите. На финала останаха само сатанистите.

    12:20 07.06.2026

  • 4 Дон Турболенто

    27 1 Отговор
    Нормално, след като конкурса беше превърнат в средство за политическа и педерска пропаганда.

    12:20 07.06.2026

  • 5 Исторически парк

    21 1 Отговор
    Ми нормално то предимно 💩 🏳️‍🌈 има там 😝 догодина още минус 70 милиона

    12:22 07.06.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    17 4 Отговор
    България се подчини на Сатаната и затова спечели шоуто на Сатанаил

    12:23 07.06.2026

  • 7 Хм…

    22 1 Отговор
    В интерес на истината нямаше справедливост в това да отстраниш Русия, а да си затвориш очите за Израел. Да добавим и операцията им с платеното гласуване на зрителите.

    12:24 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Добра новина

    12 1 Отговор
    Разумът срещу кича!

    12:26 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Агент Иванов

    7 0 Отговор
    Психотронно оръжие за масите .

    Агент Иванов СТАРАТА държавна сигурност

    Коментиран от #13

    12:29 07.06.2026

  • 12 Запознат

    6 0 Отговор
    Българи! Внимавайте къде си карате парите да не се окажете на пропастта на скала на млади години. България е завзета от американски и нпота които боравят с много напреднал изкуствен интелект и Дейта център. Знаят какво ще се случи 30 години напред. Унищожават находчивите и неудобните. Днеска съм аз утре сте вие

    12:30 07.06.2026

  • 13 Мъж

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Агент Иванов":

    Браво. Вижда се че има и запознати хора.

    12:38 07.06.2026

  • 14 Бдин

    4 9 Отговор
    Важното е че наше момиче спечели сърцата на европейците.Гордея се.

    Коментиран от #16

    12:39 07.06.2026

  • 15 Мнение

    11 2 Отговор
    Съвсем нормално е тази отвратителна шорошова визия да няма зрители!
    Само някои българи се радват за Дарчето, че "спечелила" демоновизията, с песен която е меко казано странна и неприятна!

    Ако управлявам България, едно от първите неща които ще направя е да забраня участието ни в такива античовешки визии!!!

    12:44 07.06.2026

  • 16 Мнение

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Бдин":

    С кое точно се гордееш???
    С бангарангията???

    12:45 07.06.2026

  • 17 Васил

    9 2 Отговор
    Нормално на никой не му се гледат трето рязрядни певачки.

    12:48 07.06.2026

  • 18 истината излиза

    9 1 Отговор
    Като писахме, че дара спечели провален конкурс, ни обявяваха за хейтъри. И зрителите по-малко, и участниците по-малко. Победихме на най-долнопробния конкурс.

    12:50 07.06.2026

  • 19 Запознат

    4 1 Отговор
    Най доброто предстои

    13:01 07.06.2026

  • 20 .....

    4 2 Отговор
    Другата година съвсем няма да има зрители😂😂

    13:09 07.06.2026

  • 21 хи хи

    2 1 Отговор
    Пропуснали са да видят дебелата дупapа на Дара.

    13:45 07.06.2026

  • 22 ццц

    2 0 Отговор
    Само извратеняци гледат това freak show.

    13:47 07.06.2026

  • 23 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Обаче ΔΑΡΑ спечели.🤣

    13:56 07.06.2026