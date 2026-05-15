Комикът Димитър Иванов –Капитана призна, че е на химиотерапия след операция (ВИДЕО)

15 Май, 2026 12:58 2 758 8

  • капитана-
  • димитър иванов-
  • химиотерапия-
  • операция-
  • тумор

Вентрологът сподели с последователите си в мрежата, че трябва да отмени част от турнето си, за да се погрижи за здравето си

Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известният вентролог и стендъп комик Димитър Иванов – Капитана сподели в специално видео в социалните мрежи, че се възстановява след хирургична операция и в момента преминава през курс на химиотерапия.

Той обяснява, че първоначалната оперативна интервенция не е била достатъчна като самостоятелно лечение, поради което лекарите са препоръчали допълнителна терапия. В момента комикът е в средата на лечението и описва състоянието си като променливо - с редуване на по-тежки и по-леки дни.

За да може да се погрижи за здравословното си състояние Капитана е бил принуден да отмени част от планираните дати от своето турне. Той подчертава, че целта му е била да завърши максимално голяма част от сценичните изяви, но лечението е наложило промяна в графика.

В своето обръщение той споделя, че процесът е съпроводен с различни физически ефекти и непредвидими промени в състоянието. Въпреки това отбелязва, че стриктният режим - включващ хранене, хидратация, движение и почивка – му помага да поддържа по-добро общо състояние.

Комикът коментира и нетипични странични ефекти от терапията, като промени във външния вид, които при него засягат по-скоро брадата, отколкото косата. Той подчертава, че един от най-важните фактори в момента е подкрепата от семейството, приятелите и публиката. По думите му именно тази подкрепа му дава мотивация да продължи лечението и да се стреми към възстановяване.

Все пак Капитана се надява, че след приключване на терапията ще се върне на сцената при публиката си и нормалния си ритъм на работа.

Видеото му бе затрупано от стотици коментари, пожелаващи му да бъде здрав и да се възстанови бързо. Феновете му бързо изразиха подкрепата си и го насърчиха да се погрижи за здравето като най-важното нещо.


  • 1 поКУРко

    35 0 Отговор
    Успех в борбата с тази коварна болест Капитане! Ние ще те подкрепяме винаги!

    13:02 15.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кураж

    22 0 Отговор
    и позитивно мислене ! Успех !

    13:05 15.05.2026

  • 4 Има

    15 1 Отговор
    Един за когото няма нищо невъзможно - Бог изцелява всяка болест, само поискай и ще получиш.

    13:39 15.05.2026

  • 5 Артист

    19 0 Отговор
    Капитане, стискам палци,успех и бързо оздравяване!

    13:58 15.05.2026

  • 6 Кърджалиец

    12 0 Отговор
    Гере главата , братко. Успех и кураж !

    14:59 15.05.2026

  • 7 Асеновград

    1 0 Отговор
    Господ да ти помогне приятельо. Да се възстановиш много бързо и да си живееш живота спокойно. Бъди здрав.

    22:58 15.05.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    Скорошно оздравяване! Благодаря за доброто настроение, което успяваш да създадеш!

    00:10 16.05.2026