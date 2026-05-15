Комикът Димитър Иванов –Капитана призна, че е на химиотерапия след операция (ВИДЕО)

Известният вентролог и стендъп комик Димитър Иванов – Капитана сподели в специално видео в социалните мрежи, че се възстановява след хирургична операция и в момента преминава през курс на химиотерапия.
Той обяснява, че първоначалната оперативна интервенция не е била достатъчна като самостоятелно лечение, поради което лекарите са препоръчали допълнителна терапия. В момента комикът е в средата на лечението и описва състоянието си като променливо - с редуване на по-тежки и по-леки дни.
За да може да се погрижи за здравословното си състояние Капитана е бил принуден да отмени част от планираните дати от своето турне. Той подчертава, че целта му е била да завърши максимално голяма част от сценичните изяви, но лечението е наложило промяна в графика.
В своето обръщение той споделя, че процесът е съпроводен с различни физически ефекти и непредвидими промени в състоянието. Въпреки това отбелязва, че стриктният режим - включващ хранене, хидратация, движение и почивка – му помага да поддържа по-добро общо състояние.
Комикът коментира и нетипични странични ефекти от терапията, като промени във външния вид, които при него засягат по-скоро брадата, отколкото косата. Той подчертава, че един от най-важните фактори в момента е подкрепата от семейството, приятелите и публиката. По думите му именно тази подкрепа му дава мотивация да продължи лечението и да се стреми към възстановяване.
Все пак Капитана се надява, че след приключване на терапията ще се върне на сцената при публиката си и нормалния си ритъм на работа.
Видеото му бе затрупано от стотици коментари, пожелаващи му да бъде здрав и да се възстанови бързо. Феновете му бързо изразиха подкрепата си и го насърчиха да се погрижи за здравето като най-важното нещо.
